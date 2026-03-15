Résultat municipale 2026 à Longpont-sur-Orge (91310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longpont-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longpont-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longpont-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charlène BADINA
Charlène BADINA Ensemble pour Longpont 		1 174 47,05%
Christelle POULIQUEN
Christelle POULIQUEN Longpont en mouvement 		773 30,98%
Philippe HAMON
Philippe HAMON Unis pour Longpont 		548 21,96%
Participation au scrutin Longpont-sur-Orge
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 544

Source : ministère de l’Intérieur

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