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19:21 - Dynamique électorale à Longpont-sur-Orge : une analyse socio-démographique En marge des municipales, Longpont-sur-Orge regorge de diversité et d'activités. Avec ses 24,23% de cadres supérieurs pour 6 456 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 538 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (84,54%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 558 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 11,20%, Longpont-sur-Orge est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3 175 € par mois, la commune vise plus de prospérité. En résumé, à Longpont-sur-Orge, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - La commune de Longpont-sur-Orge s'oriente vers le RN Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Longpont-sur-Orge il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,81% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,67% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,10% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Longpont-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 33,66% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,59% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 41,29% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 55,79 % d'abstention Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Longpont-sur-Orge sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention touchait 55,79 % du corps électoral (une proportion assez classique) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est ainsi arrêté à 23,53 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 51,93 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,89 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 45,71 %. En prenant du recul, les données semblent former une localité où l'abstention est contenue face aux moyennes nationales.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Longpont-sur-Orge ? Pour le tour unique des européennes 2024 à Longpont-sur-Orge, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,66%). Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avait par la suite gagné au premier tour des élections législatives à Longpont-sur-Orge une vingtaine de jours plus tard avec 36,59%. Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) était à la deuxième place avec 34,10%. Au second tour, c'est en revanche Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 58,71% des suffrages exprimés. La préférence des électeurs de Longpont-sur-Orge a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections de 2022 à Longpont-sur-Orge ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Longpont-sur-Orge votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,92%), devant Marine Le Pen avec 23,81%. Lors de la finale de l'élection à Longpont-sur-Orge, les électeurs accordaient 60,33% pour Emmanuel Macron, contre 39,67% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Longpont-sur-Orge accordaient leurs suffrages à Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 33,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Pierre Rixain virant de nouveau en tête avec 58,54% des voix.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Longpont-sur-Orge En ce qui concerne la fiscalité locale de Longpont-sur-Orge, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 1 175 euros en 2024 (chiffres les plus récents), un chiffre à comparer avec les 1 490 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 36,89 % en 2024 (contre environ 18,76 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 115 570 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 3 474 610 € enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 24,16 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Longpont-sur-Orge L'analyse des résultats des municipales il y a 6 ans à Longpont-sur-Orge s'avère particulièrement éclairante. Au soir du premier scrutin à l'époque, Alain Lamour (Divers gauche) a dominé le scrutin en obtenant 78,67% des voix. Sur la seconde marche, Christelle Pouliquen (La République en marche) a engrangé 430 votes (21,32%). Ce succès d'emblée du candidat Divers gauche a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Longpont-sur-Orge, ce décor pose les bases. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.