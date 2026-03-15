Résultat municipale 2026 à Longueau (80330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longueau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longueau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longueau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal OURDOUILLÉ
Pascal OURDOUILLÉ (26 élus) ÉCOUTER ET AGIR 		1 809 73,48%
  • Pascal OURDOUILLÉ
  • Céline COTTINET-DABONNEVILLE
  • Éric MAQUET
  • Lisiane DANTIN
  • Stéphane BLIN
  • Hélène DOLMAIRE-FRANCE
  • Lionel MARIE
  • Véronique VAN IMBECK
  • Roland ARNOLD
  • Carole DHAILLE
  • Jean-Claude DELOHEN
  • Nathalie SOIRANT
  • Xavier STAES
  • Monique PARISOT
  • Cédric FEUILLETTE
  • Pascale HOUZÉ
  • Jonathan LEGRAND
  • Véronique DEAUBONNE
  • Jean-Pierre POUSSARD
  • Nathalie HALEINE-FINAZ
  • Honoré MABA
  • Corinne RIGOBERT
  • Thierry GORGE
  • Kathy RATEL
  • Emmanuel DOLMAIRE
  • Corinne FOVET
Patrice BOUCHER
Patrice BOUCHER (3 élus) Renouveau pour Longueau 		653 26,52%
  • Patrice BOUCHER
  • Stéphanie MEZERAY
  • Sid ROUAI
Participation au scrutin Longueau
Taux de participation 65,85%
Taux d'abstention 34,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 2 549

Source : ministère de l’Intérieur

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