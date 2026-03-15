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19:20 - Les données démographiques de Longueau révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Longueau comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 5 726 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 239 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,33%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 180 personnes (3,14%) apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,07%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 25 808 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. En conclusion, Longueau incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids pour le RN à Longueau lors des dernières élections ? Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections municipales à Longueau il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,28% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 47,31% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 18,69% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 28,85% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 37,45% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 36,86% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 40,98% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 48,36 % de participation Six ans avant l'élection de ce dimanche à Longueau, le premier round de l'élection municipale avait vu 48,36 % des inscrits venir aux urnes dans la commune, un score dans la norme alors que la pandémie du Covid perturbait le pays. L'élection suprême en 2022 avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 78,25 % de participation dans la ville (l'abstention se situant à 21,75 %). La mobilisation atteignait de son côté 56,47 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,19 %, contre seulement 52,04 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville se positionne comme une zone soucieuse de voter. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Longueau, ce facteur jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Longueau : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Longueau a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Longueau avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 37,45% des votes. Les élections législatives à Longueau provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite François Ruffin (Union de la gauche) en tête avec 42,03% au premier tour, devant Nathalie Ribeiro Billet (Rassemblement National) avec 36,86%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, François Ruffin culminant à 59,02% des voix dans la localité.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Longueau ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Longueau portaient leur choix sur François Ruffin (Nupes) avec 52,21% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Ruffin virant de nouveau en tête avec 71,15% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Longueau quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,81% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 27,28%. Lors de la finale de l'élection à Longueau, les électeurs accordaient 52,69% pour Emmanuel Macron, contre 47,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Longueau comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Pascal OURDOUILLÉ a-t-il augmenté la fiscalité à Longueau ? Du côté de la fiscalité de Longueau, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 1 043 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 896 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 54,32 % en 2024 (contre environ 32,20 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 27 880 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 1 253 220 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 21,36 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Longueau ? Que faut-il retenir des résultats des dernières élections municipales à Longueau ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pascal Ourdouillé (Divers gauche) a fait la course en tête en totalisant 678 voix (37,15%). Deuxième, Nathalie Marchand (Divers gauche) a capté 36,93% des bulletins valides. Le petit écart entre les prétendants ouvrait la porte à un deuxième tour nébuleux. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Pascal Ourdouillé l'a finalement emporté avec 1 054 voix (52,17%), face à Nathalie Marchand rassemblant 38,91% des électeurs et Fabrice Devaux réunissant 8,91% des votants. En revanche, la manche décisive a donné lieu à une victoire large et indiscutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a sans doute bénéficié du transfert des voix des listes éliminées, gagnant 376 voix supplémentaires entre les deux tours.