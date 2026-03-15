Résultat de l'élection municipale 2026 à Longuenesse : les infos en direct

Programme de Chantal Levray à Longuenesse (POUR UN NOUVEL ÉLAN À LONGUENESSE)

Engagement pour Longuenesse

Chantal Levray s'engage à défendre les intérêts de la commune depuis 2001. Elle souhaite impliquer les Longuenessois dans le développement de leur ville. Son équipe est composée de personnes représentatives de toutes les sensibilités.

Projets innovants

Le programme proposé par l'équipe de Chantal Levray est ambitieux et concret. Il vise à répondre aux attentes et aux besoins des habitants de Longuenesse. Les projets sont conçus pour être solidaires et respectueux de l'environnement.

Participation citoyenne

La transparence et l'écoute des citoyens sont des priorités pour l'équipe municipale. Des balades urbaines et des rencontres de quartier seront organisées pour recueillir les avis des habitants. Chantal Levray promet d'impliquer les Longuenessois dans toutes les décisions importantes.

Équipe diversifiée

La liste des candidats comprend des personnes de divers horizons et âges. Chaque membre de l'équipe apporte une expertise unique au service de la commune. Cette diversité est considérée comme un atout pour construire un avenir meilleur pour Longuenesse.