Résultat de l'élection municipale 2026 à Longuenesse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Longuenesse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Longuenesse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Longuenesse.
L'actu des élections municipales 2026 à Longuenesse
13:09 - Une victoire écrasante aux dernières municipales à Longuenesse
Les résultats des précédentes municipales à Longuenesse ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale, Christian Coupez (Divers gauche) a distancé ses rivaux avec 55,14% des voix. À sa poursuite, Chantal Levray (Divers centre) a engrangé 25,10% des voix. Daisy Cousin (Divers gauche) complétait le trio de tête, s'adjugeant 19,75% des suffrages. Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Longuenesse, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette domination ce dimanche, le bloc minoritaire devra démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Longuenesse : horaires des bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les 7 021 électeurs de Longuenesse sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. En comparaison, le 15 mars 2020, le premier tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. Plus bas dans la page vous pourrez retrouver la liste des candidats à Longuenesse. Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Longuenesse. Les résultats à Longuenesse seront affichés sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Longuenesse
|Tête de listeListe
|
Chantal Levray
Liste Divers
POUR UN NOUVEL ÉLAN À LONGUENESSE
|
|
Christian Coupez
Liste divers gauche
POUR VOUS, AVEC VOUS !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian Coupez (26 élus) Pour la poursuite du développement de notre ville pour vous et avec vous
|1 689
|55,14%
|
|Chantal Levray (4 élus) Avec vous imaginons longuenesse
|769
|25,10%
|
|Daisy Cousin (3 élus) Longuenesse tout naturellement
|605
|19,75%
|
|Participation au scrutin
|Longuenesse
|Taux de participation
|46,17%
|Taux d'abstention
|53,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 167
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Barbier (27 élus) Liste pour la poursuite du developpement et du bien etre de notre ville
|2 767
|57,95%
|
|André Bonnier (3 élus) Reussir longuenesse ensemble
|1 048
|21,95%
|
|Philippe Petitpre (3 élus) Longuenesse autrement
|959
|20,08%
|
|Participation au scrutin
|Longuenesse
|Taux de participation
|67,75%
|Taux d'abstention
|32,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,61%
|Nombre de votants
|4 953
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