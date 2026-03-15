Résultat de l'élection municipale 2026 à Longuenesse : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Longuenesse

Tête de listeListe
Chantal Levray
Chantal Levray Liste Divers
POUR UN NOUVEL ÉLAN À LONGUENESSE
  • Chantal Levray
  • Thomas Legrand
  • Hélène Delecourt-Tourneur
  • Manuel Derepper
  • Brigitte Lecoustre-Darques
  • Philippe Belhoste
  • Justine Francois
  • Laurent Dufrenne
  • Lucie Delecourt
  • Mickael Descamps
  • Marina Bal
  • Stanislas Bara
  • Charlotte Hamy
  • Jean-Marc Obry
  • Juliette Bara
  • Olivier Van Engelandt
  • Corinne Duval
  • Emmanuel Bonnier
  • Nathalie Petitpré
  • Philippe Betremieux
  • Stéphanie Vilin
  • Morgan Focqueur
  • Bénédicte Deligny
  • Christian Chareyre
  • Emilie Calbet
  • Jean-Claude Cordonnier
  • Elisabeth Carlu
  • William Delaforge
  • Lynda Dautriaux
  • Jean Louis Delhaye
  • Nathalie Dhaine
  • Gerard Lemaire
  • Monique Laversin
  • Maurice Collier
  • Brigitte Holander
Christian Coupez
Christian Coupez Liste divers gauche
POUR VOUS, AVEC VOUS !
  • Christian Coupez
  • Delphine Duwicquet
  • Stephen Mound
  • Florence Nivert
  • Olivier Brunet
  • Amélie Deltour
  • Eric Foulon
  • Martine Menais
  • Arnaud Roussel
  • Dominique Bernard
  • François Ruckebusch
  • Peggy Mahu
  • Rodrigues Hermant
  • Delphine Barbier
  • Pascal Vospette
  • Béatrice Lemaire
  • Stéphane Milamon
  • Joëlle Greuet
  • Stéphane Haelewyck
  • Michele Beauvois
  • Eric Lebas
  • Isabelle Hudelle
  • Matthieu Legrois
  • Georgette Riquart
  • Jean-Christophe Pochet
  • Sylvie Heurteboust
  • Andy Dutrieu
  • Delphine Malidan
  • Matthieu Guilluy
  • Elisabeth Cornet
  • Patrick Sacepe
  • Habibe Akoz
  • Alexis Regnier
  • Gaetane Lheureux Levert
  • Manuel Clabaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian Coupez
Christian Coupez (26 élus) Pour la poursuite du développement de notre ville pour vous et avec vous 		1 689 55,14%
  • Christian Coupez
  • Delphine Duwicquet
  • Stephen Mound
  • Marie-Paule Pouchain
  • Jean-Luc Hazard
  • Florence Nivert
  • Olivier Brunet
  • Delphine Malidan
  • Eric Foulon
  • Dominique Bernard
  • François Ruckebusch
  • Patricia Hetru
  • Rodrigues Hermant
  • Brigitte Lecoustre
  • Pascal Vospette
  • Peggy Mahu
  • Stéphane Milamon
  • Béatrice Lemaire
  • Philippe Crequy
  • Joëlle Greuet
  • Stéphane Haelewyck
  • Delphine Barbier
  • Eric Lebas
  • Gaétane Lheureux Levert
  • Arnaud Roussel
  • Morgane Morel
Chantal Levray
Chantal Levray (4 élus) Avec vous imaginons longuenesse 		769 25,10%
  • Chantal Levray
  • Philippe Belhoste
  • Hélène Delecourt-Tourneur
  • Laurent Vandesteene
Daisy Cousin
Daisy Cousin (3 élus) Longuenesse tout naturellement 		605 19,75%
  • Daisy Cousin
  • José Duthille
  • Huguette Dewintre
Participation au scrutin Longuenesse
Taux de participation 46,17%
Taux d'abstention 53,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 167

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Barbier
Jean-Marie Barbier (27 élus) Liste pour la poursuite du developpement et du bien etre de notre ville 		2 767 57,95%
  • Jean-Marie Barbier
  • Daisy Cousin
  • Christian Coupez
  • Huguette Dewintre
  • Claude Blonde
  • Marie-Paule Pouchain
  • Stephen Mound
  • Delphine Duwicquet
  • Patrick Cuvellier
  • Dominique Pelerin
  • Pascal Vospette
  • Florence Nivert- Queniart
  • Rodrigues Hermant
  • Dominique Bernard
  • François Ruckebusch
  • Patricia Hetru
  • Jean-Luc Hazard
  • Joëlle Greuet
  • Stéphane Haelewyck
  • Angélique Merlin
  • Stéphane Milamon
  • Béatrice Lemaire
  • Philippe Crequy
  • Brigitte Lecoustre
  • Olivier Brunet
  • Peggy Mahu
  • Adrien Millamon
André Bonnier
André Bonnier (3 élus) Reussir longuenesse ensemble 		1 048 21,95%
  • André Bonnier
  • Geneviève Serrault Gautier
  • Xavier Wulles
Philippe Petitpre
Philippe Petitpre (3 élus) Longuenesse autrement 		959 20,08%
  • Philippe Petitpre
  • Hélène Delecourt-Tourneur
  • Philippe Belhoste
Participation au scrutin Longuenesse
Taux de participation 67,75%
Taux d'abstention 32,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 4 953

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