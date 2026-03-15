Résultat municipale 2026 à Longuenesse (62219) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longuenesse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longuenesse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longuenesse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian COUPEZ
Christian COUPEZ (28 élus) POUR VOUS, AVEC VOUS ! 		2 595 67,77%
  • Christian COUPEZ
  • Delphine DUWICQUET
  • Stephen MOUND
  • Florence NIVERT
  • Olivier BRUNET
  • Amélie DELTOUR
  • Eric FOULON
  • Martine MENAIS
  • Arnaud ROUSSEL
  • Dominique BERNARD
  • François RUCKEBUSCH
  • Peggy MAHU
  • Rodrigues HERMANT
  • Delphine BARBIER
  • Pascal VOSPETTE
  • Béatrice LEMAIRE
  • Stéphane MILAMON
  • Joëlle GREUET
  • Stéphane HAELEWYCK
  • Michele BEAUVOIS
  • Eric LEBAS
  • Isabelle HUDELLE
  • Matthieu LEGROIS
  • Georgette RIQUART
  • Jean-Christophe POCHET
  • Sylvie HEURTEBOUST
  • Andy DUTRIEU
  • Delphine MALIDAN
Chantal LEVRAY
Chantal LEVRAY (5 élus) POUR UN NOUVEL ÉLAN À LONGUENESSE 		1 234 32,23%
  • Chantal LEVRAY
  • Thomas LEGRAND
  • Hélène DELECOURT-TOURNEUR
  • Manuel DEREPPER
  • Brigitte LECOUSTRE-DARQUES
Participation au scrutin Longuenesse
Taux de participation 56,19%
Taux d'abstention 43,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,08%
Nombre de votants 3 990

Source : ministère de l’Intérieur

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