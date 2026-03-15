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19:21 - Analyse démographique des élections municipales à Longuenesse Les données démographiques et socio-économiques de Longuenesse mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections municipales. Dans la ville, 17,01% des résidents sont des enfants, et 27,75% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (74,08%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 4460 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,59%) et le nombre de résidences HLM (31,48% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Longuenesse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,09% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Le RN progresse à Longuenesse Le RN avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Longuenesse en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 34,14% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron localement avec 50,66% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 23,58% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 37,60% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,08% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,24% pour le parti d'extrême droite. Il achèvera sa course avec 46,45% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle abstention attendre à Longuenesse aux municipales ? L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à Longuenesse constituera l'un des tournants de ces élections municipales. En 2020, l'abstention avait atteint 53,83 % à la fin du premier tour, un niveau conforme aux 55,3 % du pays. 3 167 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre fixé à 25,46 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,42 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,48 %, loin des 50,22 % affichés aux législatives de 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une localité distancée du processus électoral en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Longuenesse Le contexte politique de Longuenesse a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Lors des européennes, le podium à Longuenesse s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (41,08%), challengée par Valérie Hayer (15,86%) et Raphaël Glucksmann (10,62%). Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Longuenesse soutenaient en priorité Auguste Evrard (Rassemblement National) avec 40,24% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Bertrand Petit (Union de la gauche), avec 53,55%.

14:57 - Longuenesse présentait un équilibre complexe il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Longuenesse comme une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Longuenesse plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 34,14% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 30,74%. Lors de la finale de l'élection à Longuenesse, les électeurs accordaient 50,66% pour Marine Le Pen, contre 49,34% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Longuenesse plébiscitaient Bertrand Petit (DVG) avec 25,40% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,40%.

12:58 - La fiscalité, enjeu majeur des municipales à Longuenesse À Longuenesse, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne payée par foyer fiscal a atteint environ 794 euros en 2024 (dernière année connue) contre 675 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,23 % en 2024 (contre 18,97 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 35 000 € en 2024, loin des 1,94373 million d'euros (1 943 730 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 18,81 %. Cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Une victoire écrasante aux dernières municipales à Longuenesse Les résultats des précédentes municipales à Longuenesse ont offert un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion de la première consultation électorale, Christian Coupez (Divers gauche) a distancé ses rivaux avec 55,14% des voix. À sa poursuite, Chantal Levray (Divers centre) a engrangé 25,10% des voix. Daisy Cousin (Divers gauche) complétait le trio de tête, s'adjugeant 19,75% des suffrages. Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette élection de 2026 à Longuenesse, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour renverser cette domination ce dimanche, le bloc minoritaire devra démultiplier le score obtenu, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.