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19:17 - Longvic : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À Longvic, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Dans la commune, 16,90% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,62% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (78,70%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 3685 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,90% et d'une population immigrée de 13,71% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Longvic mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,09% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Longvic Le parti nationaliste restait loin du match lors des élections locales à Longvic il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 21,21% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 38,85% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 20,96% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Longvic comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,84% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 30,80% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 41,86% le dimanche suivant.

16:58 - À Longvic, l'abstention s'annonce forte aux municipales En ce jour d'élections municipales 2026 à Longvic, la mobilisation sera regardée de près. Il y a six ans, le premier round de l'élection municipale avait vu 39,24 % des électeurs aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays. C'étaient 2 058 votants qui s'étaient mobilisés alors que la pandémie du Covid avait fait fuir beaucoup de votants. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a toutefois été évalué à 77,70 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 54,57 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,49 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 47,68 % des inscrits. En prenant du recul, les chiffres établissent le profil d'une localité où la participation peine à décoller face aux moyennes nationales.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Longvic ? La physionomie politique de Longvic a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone penchant fortement à gauche, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (29,84%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Longvic soutenaient en priorité Pierre Pribetich (Union de la gauche) avec 33,11% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pierre Pribetich culminant à 58,14% des votes dans la commune.

14:57 - Longvic : regard sur les scores majeurs de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Longvic plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 27,13% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,59%. Lors de la finale de l'élection à Longvic, les électeurs accordaient 61,15% pour Emmanuel Macron, contre 38,85% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Longvic plébiscitaient Patricia Marc (Nupes) avec 26,93% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,72% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - À Longvic, le niveau de la fiscalité locale est en hausse Avec la montée des prélèvements locaux à Longvic, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,08 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 91 000 euros environ. Une somme bien en-dessous des 1 166 290 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Longvic a évolué pour se fixer à 44,06 % en 2024 (contre 20,57 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (+ 1,2 point depuis 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Longvic s'est établi à 1 649 euros en 2024 contre 1 057 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Longvic Avance" majoritaire à Longvic Les résultats des précédentes municipales à Longvic ont livré un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin, José Almeida (Union de la gauche) a dominé le scrutin en rassemblant 1 615 soutiens (80,18%). À ses trousses, Valérie Grandet (Divers) a engrangé 399 bulletins valides (19,81%). Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Longvic, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. La minorité devra démultiplier les scores ce dimanche pour contester cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.