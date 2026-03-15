Résultat municipale 2026 à Longvic (21600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Longvic a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Longvic, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Longvic [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Céline TONOT
Céline TONOT (24 élus) L'ESSENTIEL C'EST VOUS 		1 770 61,29%
  • Céline TONOT
  • Jean-Marc RÉTY
  • Anne GUTIERREZ-VIGREUX
  • Denis CORDIER
  • Florence BIZOT
  • Jean-Marc GONCALVÈS
  • Sandra ESCRIBANO
  • Christian BOUCASSOT
  • Béatrice SIMON
  • Jonas MOUNDANGA
  • Fabienne VION
  • Antoine FREMANN
  • Myriam HENNEQUIN-ROURE
  • Rachid DAHMOUNI
  • Cécile MATHELIN
  • Pierre BERTRAND
  • Céline LAFLEUR
  • Luc LE LORC'H
  • Stéphanie GIANNUZZI
  • Gino MARINACCI
  • Naminata SAVANE
  • Eric MICHELOT
  • Hélène MARTEEL
  • Christian CHEVREUX
Valérie GRANDET
Valérie GRANDET (5 élus) LONGVIC VERS L'AVENIR AVEC VALERIE GRANDET 		1 118 38,71%
  • Valérie GRANDET
  • Fernando NOVO
  • Martine DÉRIOT
  • Pascal CAMBON
  • Ophelie Valerie Anita MARSOLLIER
Participation au scrutin Longvic
Taux de participation 55,14%
Taux d'abstention 44,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 2 986

Source : ministère de l’Intérieur

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