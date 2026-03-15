Résultat de l'élection municipale 2026 à Longwy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Longwy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Longwy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Longwy.
L'actu des élections municipales 2026 à Longwy
13:09 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Longwy
La lecture des résultats des municipales de 2020 à Longwy s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier scrutin à l'époque, Jean-Marc Fournel (Divers gauche) a surclassé ses adversaires en rassemblant 34,38% des voix. Sur la seconde marche, Edouard Jacque (Divers) a engrangé 19,45% des suffrages. La large avance gagnée initialement donnait une direction nette pour le second round. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 4 listes candidates. Jean-Marc Fournel l'a finalement emporté avec 889 bulletins (45,63%), face à Edouard Jacque avec 418 votants (21,45%) et Mathieu Servagi avec 417 votants (21,40%). L'écart initial s'est confirmé et même creusé, menant à un succès retentissant et irréfutable. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers gauche a sans doute profité du transfert des voix des listes éliminées, engrangeant 138 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des challengers se doit par tous les moyens de déjouer l'avantage du sortant dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote à Longwy : les horaires d'ouverture
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 7 088 électeurs de Longwy d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Longwy est affichée ci-dessous. Il est important de souligner que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Longwy ferment à 18 heures. Pour être informé des résultats des élections municipales à Longwy dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Longwy
|Tête de listeListe
|
Malik Hadjadj
Liste Divers
LONGWY Debout
|
|
Vincent Hamen
Liste divers gauche
UN CAP POUR LONGWY ET SON AGGLOMERATION
|
|
Mathieu Servagi
Liste divers droite
L'ESPOIR POUR LONGWY !
|
|
Thierry Alcaraz
Liste Divers
LONGWY, UNE VILLE A VIVRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Fournel (25 élus) Longwy au coeur
|889
|45,63%
|
|Edouard Jacque (3 élus) Faire ensemble
|418
|21,45%
|
|Mathieu Servagi (3 élus) Changer c'est possible avec mathieu servagi
|417
|21,40%
|
|Marco Agostini (2 élus) Longwy, une gauche solidaire, citoyenne et écologiste
|224
|11,49%
|
|Participation au scrutin
|Longwy
|Taux de participation
|24,73%
|Taux d'abstention
|75,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 992
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Fournel Longwy au coeur
|751
|34,38%
|Edouard Jacque Faire ensemble
|425
|19,45%
|Mathieu Servagi Changer c'est possible avec mathieu servagi
|350
|16,02%
|Marco Agostini Longwy, une gauche solidaire, citoyenne et écologiste
|234
|10,71%
|Sylvain Kubler Une autre voix, un autre choix
|166
|7,60%
|Saïd Akmouche Osez la difference
|117
|5,35%
|Jean-Claude Conti Une equipe pour un avenir serein
|77
|3,52%
|Malik Hadjadj Tous unis pour longwy
|64
|2,93%
|Participation au scrutin
|Longwy
|Taux de participation
|27,74%
|Taux d'abstention
|72,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 235
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Fournel (26 élus) Ensemble, un autre avenir pour longwy
|2 182
|54,70%
|
|Edouard Jacque (7 élus) Longwy, l'envie, l'action !
|1 807
|45,29%
|
|Participation au scrutin
|Longwy
|Taux de participation
|49,46%
|Taux d'abstention
|50,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,07%
|Nombre de votants
|4 202
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Fournel Ensemble, un autre avenir pour longwy
|1 445
|38,23%
|Edouard Jacque Longwy, l'envie, l'action
|1 368
|36,20%
|Jean-Luc Andre Redonnons des couleurs a longwy
|649
|17,17%
|Saïd Akmouche Longwy unis
|317
|8,38%
|Participation au scrutin
|Longwy
|Taux de participation
|46,55%
|Taux d'abstention
|53,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,45%
|Nombre de votants
|3 955
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