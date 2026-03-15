Résultat de l'élection municipale 2026 à Longwy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Longwy

Tête de listeListe
Malik Hadjadj
Malik Hadjadj Liste Divers
LONGWY Debout
  • Malik Hadjadj
  • Rachida Garouche
  • Michael Roland Schwab
  • Rachel Verolin
  • Franck Hug
  • Michaela Presutti
  • Frédéric Pelliccioni
  • Gwendoline Charpentier
  • Patrick Guy Guinet
  • Christelle Marocchi
  • Khallil Berghout
  • Nihad Bordji
  • Hilal El Bouanani
  • Amel Berghout
  • Youcef Benkara
  • Fatiha Hadjadj
  • Djamal Benkara
  • Nouara Hadjadj
  • Yilmaz Hizarci
  • Leila Hadjadj
  • Fouad Chergrag
  • Mounia Ambre Bouhouch
  • Abdelhamid Kadri
  • Samantha Zaid Castelli
  • Aziz Haidas
  • Sandra Garouche
  • Michel Lienard
  • Saleha Larabi
  • Christophe Mustapha Abdelmoumene
  • Hanna Berghout
  • Dorian Kevin Garrouche
  • Loubna Myriam Bouhouch
  • Mohamed Lamine Hadjadj
  • Sophia Hadjadj
Vincent Hamen
Vincent Hamen Liste divers gauche
UN CAP POUR LONGWY ET SON AGGLOMERATION
  • Vincent Hamen
  • Aurélie Naili
  • Khalid Atik
  • Martine Etienne
  • Christian Aries
  • Marie Christine Inial
  • Kamel Bouzad
  • Gaelle Peiffer
  • Karim Boudjemadi
  • Isabel Dorinda Vicencio
  • Robert Rodrigues-Martins
  • Safia Gacem
  • Amar Hadjadj
  • Emmanuelle Lorusso
  • Altan Karatay
  • Céline Bouiche
  • Alain Lahure
  • Majda El Haddadi
  • Abdelouarit Laklay
  • Séverine Moret
  • Cédric Rodrigues
  • Géraldine Pitois
  • Marc Rysak
  • Aicha Chtaoui
  • Stefano Carlo Casano
  • Martine Maire
  • Laurent Saiselet
  • Cynthia Lasfer
  • Abdelhakim Chagaar
  • Françoise Ferraro Amic
  • Christian Rodange
  • Patricia Merafina
  • Hervé Sklarcyk
  • Anne-Francoise Dorbec
  • Serge Basso de March
Mathieu Servagi
Mathieu Servagi Liste divers droite
L'ESPOIR POUR LONGWY !
  • Mathieu Servagi
  • Isabelle Herbain
  • Laurent Bich
  • Chantal Bertin
  • Jean-François Valgonio
  • Mireille Charlet
  • Rémy Vivien
  • Jessika Conroth
  • Bruno Codazzi
  • Aurélie Germinal
  • Philippe Andreansky
  • Noémie Meyer
  • Jean-Philippe Nihotte
  • Marie-Xavier Rodry
  • Salah Haidas
  • Marie-France Gaudez
  • Patrice Recio
  • Christine Gueib
  • Nordine Yacoub
  • Marie-France Lallement
  • Jean-Eudes Ferri
  • Elisa Danzi
  • Rémy Mougenot
  • Martine Sibenaler
  • Jean-Sébastien Niderleidner
  • Rachel Gustin
  • Philippe Camilo
  • Joëlle Rodry Maréchal
  • Mohamed Garrouche
  • Jacqueline Nieddu
  • Carmine Sguera
  • Nathalie Lavina
  • François Colaiacovo
  • Odile Aries
  • Mario de Bernardinis
Thierry Alcaraz
Thierry Alcaraz Liste Divers
LONGWY, UNE VILLE A VIVRE
  • Thierry Alcaraz
  • Sabrina Saib
  • Said Akmouche
  • Floriane Di Domizio
  • Jean-Michel Vion
  • Astrid Billaud
  • Laurent Miltgen-Delinchamp
  • Brigitte Henrion
  • Stéphane Mary
  • Sabrina Yacef
  • Raphael Bitoun
  • Jacqueline Boisdenghien
  • Jérôme Lefebvre
  • Brigitte Josue
  • Belkacem Bousserra
  • Fatiha Bahloul
  • Saber Kherbache
  • Aïda Dupont
  • David Catteau
  • Christine Le May
  • Fabrice Lallement
  • Fatma Farnier
  • Garbiel Lemoine - Boisdenghien
  • Nathalie Benizem
  • Carlos Soares-Ferreira
  • Martine Grisel
  • Gilbert Matrone
  • Corinne Vion
  • Cemil An
  • Corinne Armillei
  • Julien Poitoux
  • Colette Bourceau
  • Franck Rolleri
  • Paulette Gilles
  • Stéphane Colin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Fournel
Jean-Marc Fournel (25 élus) Longwy au coeur 		889 45,63%
  • Jean-Marc Fournel
  • Martine Etienne
  • Christian Aries
  • Mireille Charlet
  • Georges Fordoxel
  • Aurélie Naili
  • Vincent Hamen
  • Chantal Bertin
  • Kamel Bouzad
  • Marie-Christine Inial
  • Robert Rousseau
  • Mounia Diop
  • Serge Basso De March
  • Isabelle Mahade
  • Guy Vandendriessche
  • Emilie Bubea
  • Serge Bernat
  • Sylvie Balon
  • Hervé Sklarcyk
  • Safia Nehari
  • Amar Hadjadj
  • Lora Reggiori
  • Roger Campese
  • Sylvie Antoine
  • Gérard Guelen
Edouard Jacque
Edouard Jacque (3 élus) Faire ensemble 		418 21,45%
  • Edouard Jacque
  • Muriel Ferraro
  • Thomas Velscher
Mathieu Servagi
Mathieu Servagi (3 élus) Changer c'est possible avec mathieu servagi 		417 21,40%
  • Mathieu Servagi
  • Isabelle Herbin
  • Serge Loubeau
Marco Agostini
Marco Agostini (2 élus) Longwy, une gauche solidaire, citoyenne et écologiste 		224 11,49%
  • Marco Agostini
  • Chantal Caulé
Participation au scrutin Longwy
Taux de participation 24,73%
Taux d'abstention 75,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 992

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Fournel
Jean-Marc Fournel Longwy au coeur 		751 34,38%
Edouard Jacque
Edouard Jacque Faire ensemble 		425 19,45%
Mathieu Servagi
Mathieu Servagi Changer c'est possible avec mathieu servagi 		350 16,02%
Marco Agostini
Marco Agostini Longwy, une gauche solidaire, citoyenne et écologiste 		234 10,71%
Sylvain Kubler
Sylvain Kubler Une autre voix, un autre choix 		166 7,60%
Saïd Akmouche
Saïd Akmouche Osez la difference 		117 5,35%
Jean-Claude Conti
Jean-Claude Conti Une equipe pour un avenir serein 		77 3,52%
Malik Hadjadj
Malik Hadjadj Tous unis pour longwy 		64 2,93%
Participation au scrutin Longwy
Taux de participation 27,74%
Taux d'abstention 72,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 235

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Fournel
Jean-Marc Fournel (26 élus) Ensemble, un autre avenir pour longwy 		2 182 54,70%
  • Jean-Marc Fournel
  • Martine Etienne
  • Christian Aries
  • Mireille Charlet
  • Georges Fordoxel
  • Irma Pala
  • Jean-Luc Sacher
  • Isabelle Mahade
  • Kamel Bouzad
  • Chantal Caule
  • Jean Henrion
  • Edith Colin
  • Marco Agostini
  • Chantal Bertin
  • Robert Rousseau
  • Marie-Christine Inial
  • Michel Zasadzinski
  • Sylvie Balon
  • Vincent Hamen
  • Mireille Kadoum
  • Serge Bernat
  • Emilie Bubea
  • Hubert Julita
  • Isabelle Kuc-Perrier
  • Amar Hadjadj
  • Nathalie Michel
Edouard Jacque
Edouard Jacque (7 élus) Longwy, l'envie, l'action ! 		1 807 45,29%
  • Edouard Jacque
  • Anne Valérie Felkar
  • Jean-Luc Andre
  • Aurore Mingarelli
  • Ahmed Zamoum
  • Gabrielle Kubicky
  • Saïd Akmouche
Participation au scrutin Longwy
Taux de participation 49,46%
Taux d'abstention 50,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,07%
Nombre de votants 4 202

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Fournel
Jean-Marc Fournel Ensemble, un autre avenir pour longwy 		1 445 38,23%
Edouard Jacque
Edouard Jacque Longwy, l'envie, l'action 		1 368 36,20%
Jean-Luc Andre
Jean-Luc Andre Redonnons des couleurs a longwy 		649 17,17%
Saïd Akmouche
Saïd Akmouche Longwy unis 		317 8,38%
Participation au scrutin Longwy
Taux de participation 46,55%
Taux d'abstention 53,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,45%
Nombre de votants 3 955

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