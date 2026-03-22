Résultat de l'élection municipale 2026 à Longwy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Longwy

Le deuxième tour des élections municipales à Longwy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Vincent Hamen
Vincent Hamen Liste divers gauche
UN CAP POUR LONGWY ET SON AGGLOMERATION
  • Vincent Hamen
  • Aurélie Naili
  • Khalid Atik
  • Martine Etienne
  • Christian Aries
  • Marie Christine Inial
  • Kamel Bouzad
  • Gaelle Peiffer
  • Karim Boudjemadi
  • Isabel Dorinda Vicencio
  • Robert Rodrigues-Martins
  • Safia Gacem
  • Amar Hadjadj
  • Emmanuelle Lorusso
  • Altan Karatay
  • Céline Bouiche
  • Alain Lahure
  • Majda El Haddadi
  • Abdelouarit Laklay
  • Séverine Moret
  • Cédric Rodrigues
  • Géraldine Pitois
  • Marc Rysak
  • Aicha Chtaoui
  • Stefano Carlo Casano
  • Martine Maire
  • Laurent Saiselet
  • Cynthia Lasfer
  • Abdelhakim Chagaar
  • Françoise Ferraro Amic
  • Christian Rodange
  • Patricia Merafina
  • Hervé Sklarcyk
  • Anne-Francoise Dorbec
  • Serge Basso de March
Mathieu Servagi
Mathieu Servagi Liste divers droite
L'ESPOIR POUR LONGWY !
  • Mathieu Servagi
  • Isabelle Herbain
  • Laurent Bich
  • Chantal Bertin
  • Jean-François Valgonio
  • Mireille Charlet
  • Rémy Vivien
  • Jessika Conroth
  • Bruno Codazzi
  • Aurélie Germinal
  • Philippe Andreansky
  • Noémie Meyer
  • Jean-Philippe Nihotte
  • Marie-Xavier Rodry
  • Salah Haidas
  • Marie-France Gaudez
  • Patrice Recio
  • Christine Gueib
  • Nordine Yacoub
  • Marie-France Lallement
  • Jean-Eudes Ferri
  • Elisa Danzi
  • Rémy Mougenot
  • Martine Sibenaler
  • Jean-Sébastien Niderleidner
  • Rachel Gustin
  • Philippe Camilo
  • Joëlle Rodry Maréchal
  • Mohamed Garrouche
  • Jacqueline Nieddu
  • Carmine Sguera
  • Nathalie Lavina
  • François Colaiacovo
  • Odile Aries
  • Mario de Bernardinis
Thierry Alcaraz
Thierry Alcaraz Liste Divers
LONGWY, UNE VILLE A VIVRE
  • Thierry Alcaraz
  • Sabrina Saib
  • Said Akmouche
  • Floriane Di Domizio
  • Jean-Michel Vion
  • Astrid Billaud
  • Laurent Miltgen-Delinchamp
  • Brigitte Henrion
  • Stéphane Mary
  • Sabrina Yacef
  • Raphael Bitoun
  • Jacqueline Boisdenghien
  • Jérôme Lefebvre
  • Brigitte Josue
  • Belkacem Bousserra
  • Fatiha Bahloul
  • Saber Kherbache
  • Aïda Dupont
  • David Catteau
  • Christine Le May
  • Fabrice Lallement
  • Fatma Farnier
  • Garbiel Lemoine - Boisdenghien
  • Nathalie Benizem
  • Carlos Soares-Ferreira
  • Martine Grisel
  • Gilbert Matrone
  • Corinne Vion
  • Cemil An
  • Corinne Armillei
  • Julien Poitoux
  • Colette Bourceau
  • Franck Rolleri
  • Paulette Gilles
  • Stéphane Colin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Longwy

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent HAMEN
Vincent HAMEN (Ballotage) UN CAP POUR LONGWY ET SON AGGLOMERATION 		1 214 41,56%
Mathieu SERVAGI
Mathieu SERVAGI (Ballotage) L'ESPOIR POUR LONGWY ! 		1 057 36,19%
Thierry ALCARAZ
Thierry ALCARAZ (Ballotage) LONGWY, UNE VILLE A VIVRE 		528 18,08%
Malik HADJADJ
Malik HADJADJ LONGWY Debout 		122 4,18%
Participation au scrutin Longwy
Taux de participation 40,98%
Taux d'abstention 59,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 3 000

Source : ministère de l’Intérieur

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