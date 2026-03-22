Résultat de l'élection municipale 2026 à Longwy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Longwy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Longwy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Longwy.
L'actu des élections municipales 2026 à Longwy
11:48 - Quels sont les rapports de force à Longwy pour ce 2e tour des municipales ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Longwy dimanche dernier, avec une mobilisation inférieure à la moyenne française, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 59,02 %. Au terme de ce vote, c'est Vincent Hamen (Divers gauche) qui a terminé premier en récoltant 41,56 % des bulletins valides. Derrière, Mathieu Servagi (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 36,19 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Par ailleurs, avec 18,08 %, Thierry Alcaraz pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Malik Hadjadj a récolté 4,18 % des voix, trop peu pour se qualifier.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Longwy
Le deuxième tour des élections municipales à Longwy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Vincent Hamen
Liste divers gauche
UN CAP POUR LONGWY ET SON AGGLOMERATION
|
|
Mathieu Servagi
Liste divers droite
L'ESPOIR POUR LONGWY !
|
|
Thierry Alcaraz
Liste Divers
LONGWY, UNE VILLE A VIVRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Longwy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent HAMEN (Ballotage) UN CAP POUR LONGWY ET SON AGGLOMERATION
|1 214
|41,56%
|Mathieu SERVAGI (Ballotage) L'ESPOIR POUR LONGWY !
|1 057
|36,19%
|Thierry ALCARAZ (Ballotage) LONGWY, UNE VILLE A VIVRE
|528
|18,08%
|Malik HADJADJ LONGWY Debout
|122
|4,18%
|Participation au scrutin
|Longwy
|Taux de participation
|40,98%
|Taux d'abstention
|59,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|3 000
Source : ministère de l’Intérieur
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