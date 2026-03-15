Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier

Tête de listeListe
Johanne Morel
Johanne Morel Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Johanne Morel
  • Alain Cobelli
  • Isabelle Bully
  • Philippe Michel
  • Amel Manaï
  • Nacer Djae
  • Clarisse Dorival
  • Mourad Tafraout
  • Telma Vieira Coelho
  • Fabrice Gavignet
  • Pauline Fourmentel
  • Driss El Bouraissi
  • Touria Et-Taouyl
  • Alexandre Bourdy
  • Christiane Mignot
  • Matthieu Mondot
  • Heide-Rose Weis
  • Lionel Cottet
  • Nadège Mathieu
  • Jean-Marie Michel
  • Stéphania Emidof
  • Dominique Roger
  • Régine Louise Marcelle Coguyec
  • Serge Desgouilles
  • Sarafina Ali
  • Réda Hamda
  • Christiane Borel
  • Mourtadhoi Majani
  • Isabelle Renard
  • Fernando Dos Santos
  • Patricia Bayeux
  • Samir Janati Idrissi
  • Laurence David
Jean-Yves Ravier
Jean-Yves Ravier Liste divers gauche
UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER
  • Jean-Yves Ravier
  • Catherine Deodati
  • Antoine Jaillet
  • Anne Perrin
  • Willy Bourgeois
  • Emilie Gougeon
  • Thierry Gaffiot
  • Adiza Seydou
  • Thomas Barthelet
  • Hanane Ez-Zriouli
  • Pierre Dufour
  • Béatrice Dalmais
  • Geoffrey Visi
  • Saleha Gribi
  • Claude Borcard
  • Agathe Simon
  • Jacques Guillermoz
  • Jeanne Bottagisi
  • Sylvain Alary
  • Alicia Teyssier
  • Jean-Philippe Thiriet
  • Perla Barthoulot
  • Bastien Goux
  • Isabelle Brenet
  • Jean-Philippe Rameau
  • Elsa Py
  • Marc Filotti
  • Christelle Maillard
  • Frédéric Kapala
  • Lucile Schott
  • Frédéric Roux
  • Françoise Fumey
  • Patrice Bouyer
  • Clara Loriot
  • Christian Juncker
Jean-Philippe Huelin
Jean-Philippe Huelin Liste divers centre
Agir pour Lons
  • Jean-Philippe Huelin
  • Monique Dornier
  • Jean-Luc Petot
  • Samantha Cico
  • Théo Horrillo-Escobar
  • Nelly Perret
  • Hervé Daveau
  • Sylvie Chateaux
  • Sébastien Cabot
  • Ahlem Melouah Paris
  • Philippe Cognard
  • Agnès Chambaret
  • Gérald Grosfilley
  • Catherine Di Martino
  • Yves Chausset
  • Sabrina Dargaud
  • Erol Zinkal
  • Colette Malessard
  • Baptiste Thibault
  • Annie Philizot
  • Jean-Luc Buguet
  • Christel Paget
  • Pierre Jourdain
  • Estelle Ruffinoni
  • Didier Paris
  • Nadège Vauchez
  • Guillaume Fauvelle
  • Nadia Gavard-Rekkas
  • François Choquer
  • Faustine Horrillo-Escobar
  • Joel Cessin
  • Colette Roussel
  • Gérard Clerc
Cyrille Brero
Cyrille Brero Liste divers droite
Une énergie nouvelle pour Lons !
  • Cyrille Brero
  • Sophie Olbinski
  • Stéphane Billaudel
  • Emily Minaud
  • Stéphane Mallet
  • Vanessa Humblot
  • Françis Claude
  • Stéphanie Bourgeois
  • Jean-Marc Vauchez
  • Fabienne Lodde Bernard
  • Orhan Gokduman
  • Joëlle Pienoz
  • Jimmy Acquistapace
  • Zoé Briswalder
  • Jacky Courbet
  • Isabelle Pernet
  • Christophe Bois
  • Anaïs Perret
  • Youcef Aiboud
  • Maryline Pargaud
  • Julien Damelet
  • Phoupha Cius
  • Jean-François Watrin
  • Nathalie Pontre
  • Philippe Vuillemin
  • Catherine Ballery
  • Aurélien Basset
  • Isabelle Arnal
  • Turgay Demirci
  • Marie-Hélène Miaskowsky
  • Pierre-Emmanuel Govindama
  • Amina El Jabri
  • Samuel Diallo
  • Brigitte Calleja
  • Pierre Lauriot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Ravier
Jean-Yves Ravier (25 élus) Changer de cap 		2 399 52,34%
  • Jean-Yves Ravier
  • Anne Perrin
  • Thierry Gaffiot
  • Perrine Dellon
  • Claude Borcard
  • Emilie Gougeon
  • Willy Bourgeois
  • Ameena Jeannin
  • Antoine Jaillet
  • Marie-Pierre Maillard
  • Thomas Barthelet
  • Nicole Paraiso
  • Jacques Guillermoz
  • Florence Allagnat-Clemaron
  • Michel Rousset
  • Jeanne Bottagisi
  • Jean-Philippe Rameau
  • Aurélie Bomelet-Omokomy
  • Sylvain Alary
  • Valentine Colin
  • Geoffrey Visi
  • Nelly Faton
  • Philippe Galle
  • Mathilde Chambier
  • Thierry Vallino
Christophe Bois
Christophe Bois (8 élus) Vivre lons 		2 184 47,65%
  • Christophe Bois
  • Sophie Olbinski
  • Gregory Sourd
  • Emily Minaud
  • Allan Poirson
  • Valérie Mulkowski
  • Jean-Philippe Huelin
  • Agnès Chambaret
Participation au scrutin Lons-le-Saunier
Taux de participation 43,54%
Taux d'abstention 56,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 741

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bois
Christophe Bois Vivre lons 		1 646 36,21%
Jean-Yves Ravier
Jean-Yves Ravier Changer de cap 		1 363 29,98%
John Huet
John Huet Atouts lons 		955 21,01%
Christophe Perny
Christophe Perny J'aime lons 		348 7,65%
Géraldine Revy
Géraldine Revy Lons en commun 		164 3,60%
Johanne Morel
Johanne Morel Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		69 1,51%
Participation au scrutin Lons-le-Saunier
Taux de participation 43,16%
Taux d'abstention 56,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 701

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Pelissard
Jacques Pelissard (27 élus) Avec jacques pelissard, une equipe, un cap pour lons 		3 903 56,15%
  • Jacques Pelissard
  • Sophie Olbinski
  • John Huet
  • Isabelle Marmier-Mouchanat
  • Christophe Bois
  • Agnès Chambaret
  • Pierre Lauriot
  • Heyçan Karal
  • Jean-Marc Vauchez
  • Valérie Galle
  • Daniel Bourgeois
  • Evelyne Pepin
  • Patrick Elvezi
  • Evelyne Lacroix
  • Jacques Lançon
  • Nadia Lugand
  • Eric Vuillemey
  • Nicole Berthod
  • Jean-Philippe Huelin
  • Laura Landry
  • Pascal Lagalice
  • Annette Drhouin
  • Richard Fichet
  • Nadia Benagria
  • Gérald Grosfilley
  • Nelly Brun
  • Cyrille Brero
Marc-Henri Duvernet
Marc-Henri Duvernet (5 élus) Une equipe competente, un projet solide 		2 235 32,15%
  • Marc-Henri Duvernet
  • Paule Petitjean
  • Jean-Yves Ravier
  • Anne Perrin
  • Claude Borcard
Thierry Gaffiot
Thierry Gaffiot (1 élu) En avant la gauche, pour une ville sociale, ecologique et solidaire 		570 8,20%
  • Thierry Gaffiot
Bernard Roux
Bernard Roux Osez lons 		243 3,49%
Participation au scrutin Lons-le-Saunier
Taux de participation 59,76%
Taux d'abstention 40,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,03%
Nombre de votants 7 168

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