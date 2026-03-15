Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lons-le-Saunier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lons-le-Saunier.
L'actu des élections municipales 2026 à Lons-le-Saunier
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Lons-le-Saunier
La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Lons-le-Saunier est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Christophe Bois (La République en marche) a pris les commandes en totalisant 36,21% des voix. Derrière, Jean-Yves Ravier (Divers gauche) a recueilli 29,98% des votes. Une large différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Yves Ravier l'a finalement emporté avec 52,34% des votes, face à Christophe Bois qui a obtenu 2 184 électeurs inscrits (47,65%). Personne ne l'avait anticipé, mais les reports de voix ont tout fait basculer, causant un basculement spectaculaire. En dépit du fait que Christophe Bois a gagné le pari des ralliements en ajoutant 821 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute tiré parti des voix des partisans des listes de gauche. Le camp des perdants a la lourde tâche de glaner davantage de suffrages ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Les municipales à Lons-le-Saunier, c'est aujourd'hui
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de Lons-le-Saunier devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats aux municipales à Lons-le-Saunier. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Lons-le-Saunier sont les suivants : de 8 h à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier
|Tête de listeListe
|
Johanne Morel
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Jean-Yves Ravier
Liste divers gauche
UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER
|
|
Jean-Philippe Huelin
Liste divers centre
Agir pour Lons
|
|
Cyrille Brero
Liste divers droite
Une énergie nouvelle pour Lons !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Ravier (25 élus) Changer de cap
|2 399
|52,34%
|
|Christophe Bois (8 élus) Vivre lons
|2 184
|47,65%
|
|Participation au scrutin
|Lons-le-Saunier
|Taux de participation
|43,54%
|Taux d'abstention
|56,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 741
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bois Vivre lons
|1 646
|36,21%
|Jean-Yves Ravier Changer de cap
|1 363
|29,98%
|John Huet Atouts lons
|955
|21,01%
|Christophe Perny J'aime lons
|348
|7,65%
|Géraldine Revy Lons en commun
|164
|3,60%
|Johanne Morel Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|69
|1,51%
|Participation au scrutin
|Lons-le-Saunier
|Taux de participation
|43,16%
|Taux d'abstention
|56,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 701
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Pelissard (27 élus) Avec jacques pelissard, une equipe, un cap pour lons
|3 903
|56,15%
|
|Marc-Henri Duvernet (5 élus) Une equipe competente, un projet solide
|2 235
|32,15%
|
|Thierry Gaffiot (1 élu) En avant la gauche, pour une ville sociale, ecologique et solidaire
|570
|8,20%
|
|Bernard Roux Osez lons
|243
|3,49%
|Participation au scrutin
|Lons-le-Saunier
|Taux de participation
|59,76%
|Taux d'abstention
|40,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,03%
|Nombre de votants
|7 168
Villes voisines de Lons-le-Saunier
- Lons-le-Saunier (39000)
- Ecole primaire à Lons-le-Saunier
- Maternités à Lons-le-Saunier
- Crèches et garderies à Lons-le-Saunier
- Classement des collèges à Lons-le-Saunier
- Salaires à Lons-le-Saunier
- Impôts à Lons-le-Saunier
- Dette et budget de Lons-le-Saunier
- Climat et historique météo de Lons-le-Saunier
- Accidents à Lons-le-Saunier
- Délinquance à Lons-le-Saunier
- Inondations à Lons-le-Saunier
- Nombre de médecins à Lons-le-Saunier
- Pollution à Lons-le-Saunier
- Entreprises à Lons-le-Saunier
- Prix immobilier à Lons-le-Saunier