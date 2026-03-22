Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lons-le-Saunier sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lons-le-Saunier.
L'actu des élections municipales 2026 à Lons-le-Saunier
11:49 - Match incertain entre Jean-Yves Ravier et Cyrille Brero
Dans le cadre du premier tour des municipales à Lons-le-Saunier, c'est Jean-Yves Ravier (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 40,97 % des votes. Cyrille Brero (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 40,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Jean-Yves Ravier s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a amélioré aussi légèrement son score de 10,99 points. Du côté des autres candidats, avec 15,28 %, Jean-Philippe Huelin, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Johanne Morel, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 3,75 % des suffrages, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Lons-le-Saunier, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 52,83 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lons-le-Saunier
Le deuxième tour des élections municipales à Lons-le-Saunier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Yves Ravier
Liste divers gauche
UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER
|
|
Cyrille Brero
Liste divers droite
Une énergie nouvelle pour Lons !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves RAVIER (Ballotage) UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER
|2 349
|40,97%
|Cyrille BRERO (Ballotage) Une énergie nouvelle pour Lons !
|2 293
|40,00%
|Jean-Philippe HUELIN (Ballotage) Agir pour Lons
|876
|15,28%
|Johanne MOREL LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|215
|3,75%
|Participation au scrutin
|Lons-le-Saunier
|Taux de participation
|52,83%
|Taux d'abstention
|47,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|5 866
Source : ministère de l’Intérieur
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