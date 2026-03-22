Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lons-le-Saunier

Le deuxième tour des élections municipales à Lons-le-Saunier a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Yves Ravier
Jean-Yves Ravier Liste divers gauche
UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER
  • Jean-Yves Ravier
  • Catherine Deodati
  • Antoine Jaillet
  • Anne Perrin
  • Willy Bourgeois
  • Emilie Gougeon
  • Thierry Gaffiot
  • Adiza Seydou
  • Thomas Barthelet
  • Hanane Ez-Zriouli
  • Pierre Dufour
  • Béatrice Dalmais
  • Geoffrey Visi
  • Saleha Gribi
  • Claude Borcard
  • Agathe Simon
  • Jacques Guillermoz
  • Jeanne Bottagisi
  • Sylvain Alary
  • Alicia Teyssier
  • Jean-Philippe Thiriet
  • Perla Barthoulot
  • Bastien Goux
  • Isabelle Brenet
  • Jean-Philippe Rameau
  • Elsa Py
  • Marc Filotti
  • Christelle Maillard
  • Frédéric Kapala
  • Lucile Schott
  • Frédéric Roux
  • Françoise Fumey
  • Patrice Bouyer
  • Clara Loriot
  • Christian Juncker
Cyrille Brero
Cyrille Brero Liste divers droite
Une énergie nouvelle pour Lons !
  • Cyrille Brero
  • Sophie Olbinski
  • Jean-Philippe Huelin
  • Emily Minaud
  • Stéphane Billaudel
  • Vanessa Humblot
  • Stéphane Mallet
  • Stéphanie Bourgeois
  • Françis Claude
  • Fabienne Lodde Bernard
  • Jean-Marc Vauchez
  • Joëlle Pienoz
  • Orhan Gokduman
  • Zoé Briswalder
  • Jimmy Acquistapace
  • Monique Dornier
  • Christophe Bois
  • Anaïs Perret
  • Youcef Aiboud
  • Isabelle Pernet
  • Jacky Courbet
  • Maryline Pargaud
  • Julien Damelet
  • Samantha Cico
  • Jean-Luc Petot
  • Catherine Ballery
  • Théo Horrillo-Escobar
  • Phoupha Cius
  • Jean-François Watrin
  • Marie-Hélène Miaskowsky
  • Philippe Vuillemin
  • Nathalie Pontre
  • Pierre-Emmanuel Govindama
  • Isabelle Arnal
  • Baptiste Thibault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves RAVIER
Jean-Yves RAVIER (Ballotage) UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER 		2 349 40,97%
Cyrille BRERO
Cyrille BRERO (Ballotage) Une énergie nouvelle pour Lons ! 		2 293 40,00%
Jean-Philippe HUELIN
Jean-Philippe HUELIN (Ballotage) Agir pour Lons 		876 15,28%
Johanne MOREL
Johanne MOREL LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		215 3,75%
Participation au scrutin Lons-le-Saunier
Taux de participation 52,83%
Taux d'abstention 47,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 5 866

Source : ministère de l’Intérieur

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