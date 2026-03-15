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19:21 - Lons-le-Saunier : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A mi-chemin des élections municipales, Lons-le-Saunier fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 16 942 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 585 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 592 foyers fiscaux. Dans la ville, 34% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,94% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 1 572 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 894,72 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Lons-le-Saunier manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mouvement.

17:57 - Avant les municipales 2026, la montée du Rassemblement national à Lons-le-Saunier Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Lons-le-Saunier il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 18,16% des voix lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 36,61% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 15,99% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Lons-le-Saunier comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,98% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 30,37% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,94% lors du vote définitif.

16:58 - Lons-le-Saunier : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Lons-le-Saunier sera déterminante dans la conclusion du scrutin. En 2020, la participation s'était élevée à 43,16 % lors du premier round, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 4 701 votants s'étaient alors déplacés, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été chiffré à 71,16 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 46,44 % (47,51 % au national), avant de bondir à 63,19 % lors de la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 49,40 % des électeurs. Prendre du recul sur ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Lons-le-Saunier comme une commune en déficit de participation au regard des moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Lons-le-Saunier a-t-elle voté ? La situation politique de Lons-le-Saunier a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Lons-le-Saunier avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 26,98% des bulletins. Les législatives à Lons-le-Saunier quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Danielle Brulebois (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 36,25% au premier tour, devant Anthony Brondel (Union de la gauche) avec 31,59%. Le second round n'a pas changé grand chose, Danielle Brulebois culminant à 66,06% des voix localement.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Lons-le-Saunier ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Lons-le-Saunier choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 27,52% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 27,50%. Lors de la finale de l'élection à Lons-le-Saunier, les électeurs accordaient 63,39% pour Emmanuel Macron, contre 36,61% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Lons-le-Saunier accordaient leurs suffrages à Danielle Brulebois (Ensemble !) avec 36,15% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Danielle Brulebois virant de nouveau en tête avec 51,96% des voix.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité : les données de Lons-le-Saunier Du côté de la fiscalité locale de Lons-le-Saunier, la somme moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 131 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 808 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 49,19 % en 2024 (contre près de 24,83 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, permet de contextualiser ce résultat. Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 276 000 euros en 2024. Un produit qui est loin des 3,03727 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,27 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. De son côté, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 40,07 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020, la moyenne nationale se situant dans une fourchette de 40 à 50 %. Concernant la taxe déchets, elle a été prélevée à un taux inchangé de 10,63 % en 2024 (contre environ 9,52 % en 2020 et approximativement 9,5 % en France).

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Lons-le-Saunier La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Lons-le-Saunier est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Christophe Bois (La République en marche) a pris les commandes en totalisant 36,21% des voix. Derrière, Jean-Yves Ravier (Divers gauche) a recueilli 29,98% des votes. Une large différence. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Jean-Yves Ravier l'a finalement emporté avec 52,34% des votes, face à Christophe Bois qui a obtenu 2 184 électeurs inscrits (47,65%). Personne ne l'avait anticipé, mais les reports de voix ont tout fait basculer, causant un basculement spectaculaire. En dépit du fait que Christophe Bois a gagné le pari des ralliements en ajoutant 821 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute tiré parti des voix des partisans des listes de gauche. Le camp des perdants a la lourde tâche de glaner davantage de suffrages ce dimanche soir, dès le premier tour, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.