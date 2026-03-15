Résultat municipale 2026 à Lons-le-Saunier (39000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Lons-le-Saunier. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Lons-le-Saunier, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons-le-Saunier [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Jean-Yves RAVIER
Jean-Yves RAVIER UN CAP CLAIR POUR LONS AVEC JEAN YVES RAVIER 		1 673 41,11%
Cyrille BRERO
Cyrille BRERO Une énergie nouvelle pour Lons ! 		1 589 39,04%
Jean-Philippe HUELIN
Jean-Philippe HUELIN Agir pour Lons 		632 15,53%
Johanne MOREL
Johanne MOREL LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		176 4,32%
Participation au scrutin Lons-le-Saunier Partiels *
Taux de participation 50,53%
Taux d'abstention 49,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 4 153

* Résultats partiels sur 88% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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