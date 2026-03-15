Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lons sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lons.
L'actu des élections municipales 2026 à Lons
13:10 - Quel était le résultat des dernières municipales à Lons ?
Comment s'étaient conclues les dernières élections municipales à Lons ? Dès le premier tour de scrutin, Nicolas Patriarche (Les Républicains) a raflé la première place en totalisant 2 561 soutiens (61,63%). Juste derrière, Eric Bourdet (Divers gauche) a rassemblé 1 594 suffrages en sa faveur (38,36%). Cette victoire sans appel du candidat Les Républicains a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Lons, cette répartition historique des voix pose les bases. Renverser une majorité si large sera une tâche colossale pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les municipales à Lons, c'est aujourd'hui
Les 11 bureaux de vote de la ville de Lons fermeront à 18 heures en prévision du dépouillement. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six prochaines années. En 2020, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lons
|Tête de listeListe
|
Nicolas Patriarche
Liste des Républicains
LONS POUR TOUS
|
|
Eric Bourdet
Liste divers gauche
ALTERNATIVES LONSOISES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Patriarche (27 élus) Lons pour tous
|2 561
|61,63%
|
|Eric Bourdet (6 élus) Alternative lonsoise
|1 594
|38,36%
|
|Participation au scrutin
|Lons
|Taux de participation
|45,18%
|Taux d'abstention
|54,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 264
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Patriarche (26 élus) Lons pour tous
|3 076
|53,39%
|
|Patricia Garcia (5 élus) Une equipe une vision notre ville
|1 768
|30,68%
|
|Philippe Arraou (2 élus) A lons ensemble
|917
|15,91%
|
|Participation au scrutin
|Lons
|Taux de participation
|64,50%
|Taux d'abstention
|35,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Nombre de votants
|5 922
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas Patriarche Lons pour tous
|2 770
|48,65%
|Patricia Garcia Une equipe une vision notre ville
|1 677
|29,45%
|Philippe Arraou A lons ensemble
|1 246
|21,88%
|Participation au scrutin
|Lons
|Taux de participation
|64,56%
|Taux d'abstention
|35,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,96%
|Nombre de votants
|5 928
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