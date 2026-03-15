Résultat de l'élection municipale 2026 à Lons : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lons

Tête de listeListe
Nicolas Patriarche
Nicolas Patriarche Liste des Républicains
LONS POUR TOUS
  • Nicolas Patriarche
  • Florence Thieux-Mora
  • Didier Mousis
  • Vanessa Horrod
  • Arnaud Villedieu
  • Karine Rodriguez
  • Carlos Do Couto
  • Annie Daleas
  • Hervé Guiet
  • Lydie Simon
  • Jean-Marc Arberet
  • Eve Mazilié
  • Rémi Bellocq
  • Catherine Biason
  • Raymond Chagot
  • Karine Lhomy-Bonamy
  • Gérard Sarthou
  • Martine Mességué
  • Eric Germain
  • Nathalie Bleau
  • Xavier Mieyaa
  • Jennyfer Malaman
  • Stéphane Lepreux
  • Murielle Zint
  • David Cloute
  • Isabelle Poirel
  • Victor de Proyart
  • Ilona Bosca
  • Jean Louis Maurand
  • Rizelaine Sfali
  • Bruno Gauthier
  • Jocelyne Carmouze
  • Julien Bachoue
  • Bernadette Maurin
  • Roger Lescasse
Eric Bourdet
Eric Bourdet Liste divers gauche
ALTERNATIVES LONSOISES
  • Eric Bourdet
  • Caroline Elhorga
  • Fabien Doyhambehere
  • Michele Moreau
  • Marco Ferreira
  • Marie-Begonia Nunez
  • Etienne Barreix
  • Rita Alhelou
  • Erwan Monsegu
  • Yvette Louis
  • Yvon Fittes
  • Romane Francou
  • Sebastien d'Aleo
  • Suzel Etchamendy
  • Franck Fouquet
  • Christine Guinard
  • Pierre Lassalle
  • Martine Lafourcade
  • Pascal Denis
  • Valérie Beneteau
  • Laurent Ramon-Diago
  • Christiane Pelay
  • Yves Godard
  • Isabelle Cosquer
  • Thomas Peters
  • Elisabeth Dominici
  • Pierre Lahitette-Larroque
  • Sandra Larribe
  • Laurent Etchamendy
  • Anne Puyau
  • Sylvain Leborgne
  • Veronique Balcot
  • Ivan Mitrochine
  • Patricia Garcia
  • Pascal Evrard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Patriarche
Nicolas Patriarche (27 élus) Lons pour tous 		2 561 61,63%
  • Nicolas Patriarche
  • Florence Thieux-Mora
  • Didier Mousis
  • Vanessa Horrod
  • Arnaud Villedieu
  • Annie Daleas
  • Carlos Do Couto
  • Hélène Pansier-Soucaze
  • Eric Germain
  • Lydie Simon
  • Jean-Marc Arberet
  • Karine Rodriguez
  • Rémi Bellocq
  • Catherine Biason
  • Raymond Chagot
  • Nathalie Bleau
  • Gérard Sarthou
  • Martine Messegue
  • Hervé Guiet
  • Isabelle Poirel
  • Cyril Catalogne
  • Marie Trillaud
  • Xavier Mieyaa
  • Murielle Zint
  • Stéphane Lepreux
  • Eve Mazilié
  • Stéphane Blanc
Eric Bourdet
Eric Bourdet (6 élus) Alternative lonsoise 		1 594 38,36%
  • Eric Bourdet
  • Patricia Garcia
  • Pascal Bonnet
  • Audray Molina
  • Franck Fouquet
  • Valérie Beneteau
Participation au scrutin Lons
Taux de participation 45,18%
Taux d'abstention 54,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 264

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Patriarche
Nicolas Patriarche (26 élus) Lons pour tous 		3 076 53,39%
  • Nicolas Patriarche
  • Florence Thieux-Mora
  • Didier Mousis
  • Vanessa Horrod
  • Jean-Pierre Garguil
  • Sophie Larrieu-Manan
  • Jean-Marie Millot
  • Lydie Simon
  • Rémi Bellocq
  • Nadia Pansier-Soucaze
  • Raymond Chagot
  • Annie Daleas
  • Jean-Marc Arberet
  • Catherine Biason
  • Alain Dufau
  • Marie-France Casteran
  • Carlos Do Couto
  • Marie Trillaud
  • Cyril Catalogne
  • Martine Lafforgue
  • Jean-Louis Maurand
  • Nathalie Ste Marie Pricot
  • Stéphane Lepreux
  • Nelly Sendra
  • Xavier Mieyaa
  • Murielle Zint
Patricia Garcia
Patricia Garcia (5 élus) Une equipe une vision notre ville 		1 768 30,68%
  • Patricia Garcia
  • Eric Bourdet
  • Josette Labasse
  • Michel Lalanne
  • Bernadette Bastonero
Philippe Arraou
Philippe Arraou (2 élus) A lons ensemble 		917 15,91%
  • Philippe Arraou
  • Catherine Belloni
Participation au scrutin Lons
Taux de participation 64,50%
Taux d'abstention 35,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 5 922

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas Patriarche
Nicolas Patriarche Lons pour tous 		2 770 48,65%
Patricia Garcia
Patricia Garcia Une equipe une vision notre ville 		1 677 29,45%
Philippe Arraou
Philippe Arraou A lons ensemble 		1 246 21,88%
Participation au scrutin Lons
Taux de participation 64,56%
Taux d'abstention 35,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,96%
Nombre de votants 5 928

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