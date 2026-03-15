Résultat de l'élection municipale 2026 à Loos : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Loos

Tête de listeListe
Frédéric Tréca
Frédéric Tréca Liste divers gauche
Un Autre Loos Ensemble
  • Frédéric Tréca
  • Valérie Conseil
  • Rémi Boussemart
  • Cécile Dhondt
  • Rémi Leciak
  • Charlotte Bouazza
  • Jonatan Gardin
  • Myriam Audesson
  • Jimmy Carbonneaux
  • Maryam Farnoodnia
  • Benoit Clerc
  • Solen Garsmeur
  • Pierre-Éric Laurent
  • Anne Dhalluin
  • Sylvain Dedeurwaerder
  • Elisabeth Boutry
  • Guy Debeyre
  • Cécile Carrière
  • Olivier Sarrazin
  • Bénédicte Callaert
  • Malik Leglise
  • Aurore Guillaume
  • Benoit Boussemart
  • Anissa Benaissaoui
  • Xavier Pottiez
  • Emmanuelle Demolder
  • Reynald Pesez
  • Djohra Yahia
  • Sébastien Faszczowy
  • Isabelle Leclercq Roussel
  • Anthony Ver Eecken
  • Marie Christine Demaesschaelck
  • Mamadou Keita
  • Catherine Adins Avinée
  • Marcel Renou
Anne Voituriez
Anne Voituriez Liste divers centre
Choisir Loos
  • Anne Voituriez
  • Christophe Maertens
  • Marie Bara
  • Edward Beauprez
  • Christine Fauquet
  • Jean-Jacques Wallyn
  • Brigitte Baldeyrou
  • Matthieu Montignies
  • Letizia Pellegrino
  • Iliasse Ben Mousa
  • Brigitte Martel
  • Christophe Lampin
  • Elisabeth Bodier
  • Dominique Roussel
  • Christiane Neelz
  • Matthieu Delplace
  • Angélina Boulard
  • Hervé Rumin
  • Ingrid Serrure
  • Nicolas Deterpigny
  • Fanny Geeraert
  • Benjamin Ray
  • Carine Haeck
  • Romain Bruyenne
  • Christelle Rondel
  • Makki Talmouti
  • Inès Leprovost
  • André Gorret
  • Carole Chataignier
  • Alexis Triquet
  • Flore Rataj
  • Richard Kaszynski
  • Camille Blochet
  • Frédéric Sieradzki
  • Julienne Njo
  • Bruno Helle
  • Justine Manogil
Nicolas Sierra
Nicolas Sierra Liste de La France insoumise
LOOS POPULAIRE
  • Nicolas Sierra
  • Marion Vanwalscappel
  • Vincent Duhour
  • Margaux Planche
  • Brahim Akkabi
  • Stéphanie Carette
  • Frédéric Parisot
  • Haeyte Taychi
  • Jean Jacques Angelini
  • Sofiane Delpierre
  • Mohamed Zarkani
  • Céline Maas
  • Thomas Smagghe
  • Marie-Hélène Castier
  • Hervé Duc
  • Ludivine Delcambre
  • Gatien Kanda
  • Agathe Foudi
  • Mehdi Bougattaïa
  • Aurore Briez
  • Paul Chiron
  • Amandine Patteyn
  • Allan Bouillard
  • Stéphanie Bravin
  • Pierre Camus
  • Delphine Felix
  • Gilbert Dupont
  • Marthe Dupond
  • Benoît Delemotte
  • Hélène Boquet
  • Mohamed Debieb
  • Dominique Vanderspiegel
  • Jean-Yves Fournier
  • Hélène Allée
  • David Descamps

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Voituriez
Anne Voituriez (27 élus) Choisir loos 		2 021 51,08%
  • Anne Voituriez
  • Christophe Maertens
  • Brigitte Martel
  • Matthieu Montignies
  • Marie Chantal Umugwaneza
  • Jean-Yves Mescam
  • Edith Lesieu
  • Gauthier Bruinen
  • Francine Hameau
  • Nicolas Deterpigny
  • Marie-Claude Bara
  • Jean-Jacques Wallyn
  • Catherine Griere
  • Iliasse Ben Mousa
  • Elisabeth Bodier
  • Dominique Roussel
  • Carine Haeck
  • Alain Beauchamps
  • Annie Bosman
  • Jordan Dubar
  • Brigitte Baldeyrou
  • Anthony Brasdefer
  • Sylvie Bauchemin
  • Arnaud Leroy
  • Christiane Neelz
  • Romain Bruyenne
  • Anissa Benkhedidja
Elisabeth Masquelier
Elisabeth Masquelier (3 élus) Vivre loos passionnement 		773 19,53%
  • Elisabeth Masquelier
  • Daniel Gruszczynski
  • Sandrine Roussel
Frédéric Treca
Frédéric Treca (3 élus) Un autre loos, ensemble 		733 18,52%
  • Frédéric Treca
  • Valérie Conseil
  • Jean-Luc Munro
Matthieu Collart
Matthieu Collart (2 élus) Décidez pour loos 		429 10,84%
  • Matthieu Collart
  • Christine Fauquet
Participation au scrutin Loos
Taux de participation 31,28%
Taux d'abstention 68,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 100

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Voituriez
Anne Voituriez (27 élus) Choisir loos 		3 635 49,78%
  • Anne Voituriez
  • Luc Decorte
  • Fabienne Leclercq
  • Baptiste Despierres
  • Brigitte Martel
  • Christophe Maertens
  • Catherine Cadart
  • Bruno Helle
  • Francine Hameau
  • José Manuel Castro
  • Catherine Drode Épouse Griere
  • Armand Fornaciari
  • Sophie Werquin
  • Dominique Roussel
  • Claudine Pierquin
  • Nicolas Deterpigny
  • Annie Bosman
  • François Bennassar
  • Pascale Loquet
  • Alain Desseve
  • Brigitte Baldeyrou
  • Jordan Dubar
  • Laurence Selosse
  • Matthieu Montignies
  • Pascale Blondel
  • Christian Alberic
  • Ingrid Serrure
Daniel Rondelaere
Daniel Rondelaere (7 élus) 100% loos 		3 124 42,78%
  • Daniel Rondelaere
  • Elisabeth Masquelier
  • François Verdonck
  • Bénédicte Brault
  • Jean-Luc Munro
  • Valérie Conseil
  • Daniel Gruszczynski
Jean Claude Puchaux
Jean Claude Puchaux (1 élu) Liste d'union locale divers gauche divers droite rbm 		543 7,43%
  • Jean Claude Puchaux
Participation au scrutin Loos
Taux de participation 58,64%
Taux d'abstention 41,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Nombre de votants 7 452

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne Voituriez
Anne Voituriez Choisir loos 		2 668 39,94%
Daniel Rondelaere
Daniel Rondelaere 100% loos 		2 604 38,98%
Jean Claude Puchaux
Jean Claude Puchaux Liste d'union locale divers gauche divers droite rbm 		895 13,40%
Jean-Luc Munro
Jean-Luc Munro Loos ouverte, europe ecologie - les verts 		512 7,66%
Participation au scrutin Loos
Taux de participation 54,25%
Taux d'abstention 45,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 6 894

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