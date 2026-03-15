Résultat de l'élection municipale 2026 à Loos : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Loos [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Loos sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Loos.
L'actu des élections municipales 2026 à Loos
13:10 - Une majorité Divers centre issue du résultat de l'élection de 2020 à Loos
Comment s'étaient terminées les dernières élections municipales à Loos ? Dès le dimanche du premier tour, Anne Voituriez (Divers centre) a pris la première place en récoltant 2 021 soutiens (51,08%). À ses trousses, Elisabeth Masquelier (Divers gauche) a obtenu 19,53% des votes. Cette victoire au premier tour de Anne Voituriez a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Loos, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Loos : les horaires des bureaux de vote
Les 12 bureaux de vote de la ville de Loos seront accessibles de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de décider. À l’occasion des municipales 2026, les habitants de Loos devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Loos
|Tête de listeListe
|
Frédéric Tréca
Liste divers gauche
Un Autre Loos Ensemble
|
|
Anne Voituriez
Liste divers centre
Choisir Loos
|
|
Nicolas Sierra
Liste de La France insoumise
LOOS POPULAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Voituriez (27 élus) Choisir loos
|2 021
|51,08%
|
|Elisabeth Masquelier (3 élus) Vivre loos passionnement
|773
|19,53%
|
|Frédéric Treca (3 élus) Un autre loos, ensemble
|733
|18,52%
|
|Matthieu Collart (2 élus) Décidez pour loos
|429
|10,84%
|
|Participation au scrutin
|Loos
|Taux de participation
|31,28%
|Taux d'abstention
|68,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 100
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Voituriez (27 élus) Choisir loos
|3 635
|49,78%
|
|Daniel Rondelaere (7 élus) 100% loos
|3 124
|42,78%
|
|Jean Claude Puchaux (1 élu) Liste d'union locale divers gauche divers droite rbm
|543
|7,43%
|
|Participation au scrutin
|Loos
|Taux de participation
|58,64%
|Taux d'abstention
|41,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Nombre de votants
|7 452
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne Voituriez Choisir loos
|2 668
|39,94%
|Daniel Rondelaere 100% loos
|2 604
|38,98%
|Jean Claude Puchaux Liste d'union locale divers gauche divers droite rbm
|895
|13,40%
|Jean-Luc Munro Loos ouverte, europe ecologie - les verts
|512
|7,66%
|Participation au scrutin
|Loos
|Taux de participation
|54,25%
|Taux d'abstention
|45,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|6 894
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