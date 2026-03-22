Résultat municipale 2026 à Lorette (42420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lorette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorette, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lorette [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard TARDY (21 élus) ALLIANCE POUR LORETTE
|842
|49,68%
|
|Evelyne ORIOL (5 élus) NOUVEL ELAN POUR LORETTE
|688
|40,59%
|
|Julien LEQUEUX (1 élu) Libres d'agir pour Lorette
|165
|9,73%
|
|Participation au scrutin
|Lorette
|Taux de participation
|54,33%
|Taux d'abstention
|45,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|1 720
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Lorette - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard TARDY (Ballotage) ALLIANCE POUR LORETTE
|807
|47,86%
|Evelyne ORIOL (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LORETTE
|586
|34,76%
|Julien LEQUEUX (Ballotage) Libres d'agir pour Lorette
|293
|17,38%
|Participation au scrutin
|Lorette
|Taux de participation
|54,67%
|Taux d'abstention
|45,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,87%
|Nombre de votants
|1 731
Election municipale 2026 à Lorette [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lorette sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lorette.
L'actu des élections municipales 2026 à Lorette
18:39 - Lorette : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Lorette soutenaient en priorité Angelina La Marca (Rassemblement National) avec 43,99% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Emmanuel Mandon (Ensemble !), avec 51,06%. Le choc des Européennes avant la dissolution à Lorette avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (43,57%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 14,37% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a ainsi révélé que Lorette s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, dans la lignée de la présidentielle 2022.
15:57 - Élections de 2020 : la victoire de Gerard Tardy à Lorette
Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Lorette. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Gerard Tardy (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 75,76% des soutiens. Sur la seconde marche, Amelle Gassa (Divers gauche) a capté 24,23% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Lorette, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Lorette pour le 2e tour ?
Les votants retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de la liste de Gérard Tardy (LDVD), Evelyne Oriol sous l'étiquette LDVD et la liste de Julien Lequeux (LDIV), comme le montrent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. L'horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Lorette a été établi à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Lorette avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Gérard Tardy (Divers droite) a remporté le premier round de l'élection municipale 2026 à Lorette il y a une semaine, avec 47,86 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Evelyne Oriol (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 34,76 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Julien Lequeux a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Lorette, le vote a enregistré une participation de 54,67 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Villes voisines de Lorette
- Lorette (42420)
- Ecole primaire à Lorette
- Maternités à Lorette
- Crèches et garderies à Lorette
- Salaires à Lorette
- Impôts à Lorette
- Dette et budget de Lorette
- Climat et historique météo de Lorette
- Accidents à Lorette
- Délinquance à Lorette
- Inondations à Lorette
- Nombre de médecins à Lorette
- Pollution à Lorette
- Entreprises à Lorette
- Prix immobilier à Lorette