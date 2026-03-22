Résultat municipale 2026 à Lorette (42420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lorette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorette, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lorette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard TARDY
Gérard TARDY (21 élus) ALLIANCE POUR LORETTE 		842 49,68%
  • Gérard TARDY
  • Delphine BERTOMEU
  • Jean-Sébastien PAYRE
  • Joëlle BONNARD
  • Adrien INSARDI
  • Marie-Claire FAUCOUIT
  • Francesco LETO
  • Céline BRAVO
  • Xavier MARMORAT
  • Émilie VERGUIN
  • Michel FOURNEL
  • Patricia BREGAIN
  • Antoine GRECO
  • Christèle BERTHON
  • Pierre-Édouard DERVIEUX
  • Christelle GRANGE
  • Adrien BUSQUET
  • Nadia SAMIH
  • Roger DERYCKE
  • Rose ESPENEL
  • Jean-François BREGAIN
Evelyne ORIOL
Evelyne ORIOL (5 élus) NOUVEL ELAN POUR LORETTE 		688 40,59%
  • Evelyne ORIOL
  • Gilles RAIA
  • Chantal FAYELLE
  • Lionnel PORTALLIER
  • Virginie KERGOT
Julien LEQUEUX
Julien LEQUEUX (1 élu) Libres d'agir pour Lorette 		165 9,73%
  • Julien LEQUEUX
Participation au scrutin Lorette
Taux de participation 54,33%
Taux d'abstention 45,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 1 720

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Lorette - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard TARDY
Gérard TARDY (Ballotage) ALLIANCE POUR LORETTE 		807 47,86%
Evelyne ORIOL
Evelyne ORIOL (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR LORETTE 		586 34,76%
Julien LEQUEUX
Julien LEQUEUX (Ballotage) Libres d'agir pour Lorette 		293 17,38%
Participation au scrutin Lorette
Taux de participation 54,67%
Taux d'abstention 45,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87%
Nombre de votants 1 731

Villes voisines de Lorette

En savoir plus sur Lorette