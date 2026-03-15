Résultat municipale 2026 à Loretz-d'Argenton (79290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loretz-d'Argenton a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loretz-d'Argenton, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loretz-d'Argenton [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GOURDON
Alain GOURDON (21 élus) Loretziennes, Loretziens, Avançons ensemble 		594 55,67%
  • Alain GOURDON
  • Catherine SALES
  • Silvio PACITTO
  • Béatrice URBAIN
  • Emmanuel LACROIX
  • Magali PELE
  • Jean-Claude SORIN
  • Amandine TAILLECOURS
  • Jerome MUREAU
  • Béatrice FOUCHER
  • Jean-Noël HAY
  • Sandra FOURNIER
  • Guy RAVENEAU
  • Aurélie PICHON
  • Teddy BODIN
  • Valérie PACITTO
  • Marc AUGEREAU
  • Aline VAN CAUTEREN
  • Willy DENEAU
  • Patricia MICHEL
  • Raynald ROUEN
Pierre SAUVETRE
Pierre SAUVETRE (6 élus) Tous ensemble pour l'avenir loretzien 		473 44,33%
  • Pierre SAUVETRE
  • Isabelle LOISEAU
  • Jean-Marie MERCERON
  • Marie-Suzanne VIOT
  • Patrick BOINOT
  • Sylvie ENON
Participation au scrutin Loretz-d'Argenton
Taux de participation 56,13%
Taux d'abstention 43,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 1 099

Source : ministère de l’Intérieur

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