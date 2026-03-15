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19:20 - Comment la composition démographique de Loretz-d'Argenton façonne les résultats électoraux ? À Loretz-d'Argenton, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,80% et une densité de population de 49 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (73,61%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1138 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,37%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (12,44%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Loretz-d'Argenton mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 29,04% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quels scores du RN à Loretz-d'Argenton avant les municipales 2026 ? Le Rassemblement national était absent lors de la dernière municipale à Loretz-d'Argenton il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 36,27% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 54,54% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 29,26% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Loretz-d'Argenton comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 44,65% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 46,90% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,36% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Jean-Marie Fiévet.

16:58 - Loretz-d'Argenton : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention En marge de ces élections municipales 2026, le niveau de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Loretz-d'Argenton. Il y a six ans, le premier tour de la municipale avait été marqué par une abstention de 54,34 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 45,66 %), en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,07 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 59,01 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 42,12 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 61,10 % des inscrits. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Loretz-d'Argenton comme une ville assez abstentionniste par rapport au reste de la France.

15:59 - À Loretz-d'Argenton, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Les élections européennes 2024 à Loretz-d'Argenton avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (44,65%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 16,12% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Philippe Robin (Union de l'extrême droite) en tête avec 46,90% au premier tour, devant Jean-Marie Fiévet (Majorité présidentielle) avec 26,32%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Philippe Robin culminant à 53,36% des votes dans la localité. Le panorama politique de Loretz-d'Argenton a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Loretz-d'Argenton ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Loretz-d'Argenton accordaient leurs suffrages à Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) avec 30,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,00%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Loretz-d'Argenton privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (36,27%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,01%. Lors de la finale de l'élection à Loretz-d'Argenton, les électeurs accordaient 54,54% pour Marine Le Pen, contre 45,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Loretz-d'Argenton laisse ainsi apparaître une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Municipales à Loretz-d'Argenton : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale À Loretz-d'Argenton, en matière d'impôts locaux, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à 658 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 549 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à environ 40,74 % en 2024 (contre 20,89 % en 2020). Ce chiffre est à replacer dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Attention néanmoins : cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 40 400 euros en 2024. Un montant loin des 322 820 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 13,78 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Loretz-d'Argenton L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Loretz-d'Argenton est riche d'enseignements. Au terme du premier tour à l'époque, Pierre Sauvetre a décroché la tête du classement en obtenant 506 voix (59,81%). Deuxième, Pascal Fillion a capté 40,18% des suffrages. Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Loretz-d'Argenton, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.