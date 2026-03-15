Résultat municipale 2026 à Lorgies (62840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lorgies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorgies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorgies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laetitia MARIINI
Laetitia MARIINI (15 élus) AVANÇONS POUR LORGIES - CONTINUONS ENSEMBLE 		578 58,62%
  • Laetitia MARIINI
  • Philippe VAILLANT
  • Maryvonne COURCOL
  • Fabrice DUBOIS
  • Emilie DESMAZIERES
  • Marc GRAPIN
  • Anne-Charlotte POULLAIN
  • Bernard HOCEDEZ
  • Amandine FLAMENT
  • Olivier CHARLET
  • Pauline ERNOULD
  • Stéphane GAVOIS
  • Séverine COUPET
  • Baptiste DUVIQUET
  • Ingrid BERTHÉ
Jean-Claude DHALLUIN
Jean-Claude DHALLUIN (4 élus) LORGIES LE LIEN QUI NOUS UNIT 		408 41,38%
  • Jean-Claude DHALLUIN
  • Béatrice DECROIX
  • Joël BOCHET
  • Véronique URBANIAK
Participation au scrutin Lorgies
Taux de participation 72,03%
Taux d'abstention 27,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40%
Nombre de votants 1 002

Source : ministère de l’Intérieur

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