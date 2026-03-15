Résultat municipale 2026 à Lorgies (62840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lorgies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorgies, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorgies [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laetitia MARIINI (15 élus) AVANÇONS POUR LORGIES - CONTINUONS ENSEMBLE
|578
|58,62%
|
|Jean-Claude DHALLUIN (4 élus) LORGIES LE LIEN QUI NOUS UNIT
|408
|41,38%
|
|Participation au scrutin
|Lorgies
|Taux de participation
|72,03%
|Taux d'abstention
|27,97%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,40%
|Nombre de votants
|1 002
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Lorgies [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Lorgies en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Lorgies
19:19 - Les enjeux locaux de Lorgies : tour d'horizon démographique
La structure démographique et socio-économique de Lorgies façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des municipales. Avec un taux de chômage de 5,58% et une densité de population de 238 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (90,95%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1042 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,33%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,21%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,12% à Lorgies, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.
17:57 - Le RN avance à Lorgies
Le Rassemblement national était absent pour la dernière bataille municipale à Lorgies en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 30,40% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,35% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,06% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 44,06% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,25% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,16% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 44,43% lors du vote final.
16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lorgies
Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Lorgies, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle essentiel sur les résultats. La participation s'élevait à 60,52 % pour le premier tour des municipales de 2020, une affluence particulièrement forte alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 81,58 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 18,42 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 50,30 % au premier tour en 2022 à 74,86 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 59,12 % (51,49 % au national). Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Lorgies comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Lorgies
Pour le tour unique des européennes de 2024 à Lorgies, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (33,25%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lorgies accordaient leurs suffrages à Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 41,16% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Hadrien Coisne (Majorité présidentielle), avec 55,57%. La préférence des électeurs de Lorgies a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - À Lorgies, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la majorité présidentielle
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lorgies soutenaient en priorité Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble !) avec 34,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marguerite Deprez-Audebert virant de nouveau en tête avec 55,94% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lorgies qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 34,37% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 30,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,65% pour Emmanuel Macron, contre 46,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Lorgies dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.
12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Lorgies ?
Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Lorgies, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,66 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 5 100 euros la même année. Un apport qui est loin des 280 290 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Lorgies atteint désormais 46,50 % en 2024 (contre 24,24 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Lorgies s'est établi à environ 920 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 794 € quatre ans auparavant.
11:59 - La liste "Lorgies Autrement" grande gagnante des dernières municipales à Lorgies
Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Lorgies. À l'issue du premier passage aux urnes, Hervé Brand a décroché la tête du classement en récoltant 404 suffrages (52,81%). Sur la seconde marche, Philippe Vaillant a recueilli 26,66% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Lorgies, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Lorgies
En 2026, les habitants de Lorgies sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Découvrez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Lorgies. L'unique bureau de vote de la ville de Lorgies est accessible de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections municipales à Lorgies dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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