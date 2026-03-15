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19:19 - Les enjeux locaux de Lorgies : tour d'horizon démographique La structure démographique et socio-économique de Lorgies façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des municipales. Avec un taux de chômage de 5,58% et une densité de population de 238 habitants par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (90,95%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1042 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,33%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,21%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,12% à Lorgies, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN avance à Lorgies Le Rassemblement national était absent pour la dernière bataille municipale à Lorgies en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 30,40% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 46,35% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 29,06% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national réunissait 44,06% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,25% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,16% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 44,43% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Lorgies Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Lorgies, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle essentiel sur les résultats. La participation s'élevait à 60,52 % pour le premier tour des municipales de 2020, une affluence particulièrement forte alors que le pays était perturbé par l'épidémie de Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait cependant fortement mobilisé, avec 81,58 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 18,42 %). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 50,30 % au premier tour en 2022 à 74,86 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 59,12 % (51,49 % au national). Zoomer sur ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Lorgies comme une zone relativement attachée au vote en comparaison de la moyenne.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Lorgies Pour le tour unique des européennes de 2024 à Lorgies, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (33,25%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Lorgies accordaient leurs suffrages à Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 41,16% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Hadrien Coisne (Majorité présidentielle), avec 55,57%. La préférence des électeurs de Lorgies a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Lorgies, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Lorgies soutenaient en priorité Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble !) avec 34,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marguerite Deprez-Audebert virant de nouveau en tête avec 55,94% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lorgies qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 34,37% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 30,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,65% pour Emmanuel Macron, contre 46,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Lorgies dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Municipales : les impôts vont-ils peser à Lorgies ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Lorgies, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,66 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 5 100 euros la même année. Un apport qui est loin des 280 290 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Lorgies atteint désormais 46,50 % en 2024 (contre 24,24 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Lorgies s'est établi à environ 920 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 794 € quatre ans auparavant.

11:59 - La liste "Lorgies Autrement" grande gagnante des dernières municipales à Lorgies Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Lorgies. À l'issue du premier passage aux urnes, Hervé Brand a décroché la tête du classement en récoltant 404 suffrages (52,81%). Sur la seconde marche, Philippe Vaillant a recueilli 26,66% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Lorgies, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.