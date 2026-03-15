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19:20 - Les enjeux locaux de Lorgues : tour d'horizon démographique La structure démographique et socio-économique de Lorgues définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections municipales. Avec un pourcentage de 25% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 12,87%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (67,85%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (65,59%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 5300 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,51% et d'une population immigrée de 10,20% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,90%, comme à Lorgues, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Lorgues Le mouvement nationaliste avait obtenu 9,13% des votes lors des élections locales à Lorgues il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Claude Alemagna étant reconduit sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen récoltait 27,96% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 53,64% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 24,23% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme réunissait 53,13% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 39,99% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 50,77% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Résultats électoraux à Lorgues : le point sur l'abstention Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 3 334 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Lorgues, ce qui donnait un taux de participation de 45,00 % (dans la moyenne nationale) alors que l'événement se tenait dans un contexte de pandémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 75,39 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 55,19 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,25 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 48,99 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, la ville apparaît in fine comme une contrée civiquement engagée. Au soir de ces élections municipales 2026, la valeur de la participation agira en tout cas sur les résultats de Lorgues.

15:59 - Comment a voté Lorgues lors de la dernière année électorale ? Le choc des Européennes de juin 2024 à Lorgues avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (39,99%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,37% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Lorgues avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avec 50,77% au premier tour, devant Sereine Mauborgne (Majorité présidentielle) avec 26,30%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate sans nécessiter de second tour dans la circonscription. La préférence des électeurs de Lorgues a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Lorgues affichait un équilibre complexe lors des dernières élections Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Lorgues accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,96%, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 24,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,64% pour Marine Le Pen, contre 46,36% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lorgues soutenaient en priorité Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 27,33% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Lottiaux (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 53,13%. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les contribuables de Lorgues se prononceront-ils sur les impôts ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Lorgues, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 325 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 029 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 33,68 % en 2024 (contre environ 18,19 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 1 702 770 € en 2024. Un apport qui est loin des 2 874 600 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 13,52 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Lorgues Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Lorgues peut se révéler instructif. Au soir du premier tour à l'époque, Claude Alemagna (Les Républicains) a viré en tête en recueillant 75,18% des bulletins. Sur la seconde marche, Jean-Bernard Formé (Divers) a recueilli 500 votes (15,68%). La troisième place est revenue à Coline Houssays (Rassemblement National), glanant 291 bulletins (9,13%). Ce succès d'emblée du candidat Les Républicains a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Lorgues, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche une épreuve titanesque, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.