Résultat municipale 2026 à Lorgues (83510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lorgues a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorgues, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorgues [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude ALEMAGNA
Claude ALEMAGNA (25 élus) LORGUES ENCORE PLUS BELLE 		3 642 72,54%
  • Claude ALEMAGNA
  • Francine FIORINI
  • Marc HEBREARD
  • Marie-Christine SONTOT
  • Jean-François HUMBLOT
  • Michèle CROGNIER
  • Fabrice TOSI
  • Pierrette GRIGOLI
  • Philippe HERY
  • Stella ACCIARI
  • Jacques BERTRAND
  • Juliette FRERY
  • René-Raymond MATHIAS
  • Corinne LAUDE
  • Arnaud VAN LIMBERGHEN
  • Marina RICHOMME
  • Guillaume CHAMBON
  • Céline RAMOS
  • Hakim MOURADI
  • Anne WEISE
  • Olivier ROBION
  • Viviane COURTEILLE
  • Frédéric LOUIS
  • Yvette PELLETIER
  • Thierry CAZIER
Coline HOUSSAYS
Coline HOUSSAYS (4 élus) LORGUES MÉRITE MIEUX ! 		1 379 27,46%
  • Coline HOUSSAYS
  • Michel DAMIANI
  • Muriel DELAVAL
  • Michel SYLVESTRE
Participation au scrutin Lorgues
Taux de participation 61,83%
Taux d'abstention 38,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 5 165

Source : ministère de l’Intérieur

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