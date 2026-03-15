Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lorient sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lorient.
L'actu des élections municipales 2026 à Lorient
13:09 - La liste étiquetée Divers grande gagnante de l'élection municipale à Lorient
Se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Lorient peut se révéler instructif. Lors du premier rendez-vous électoral, Damien Girard (Union de la gauche) a raflé la première place en totalisant 22,99% des suffrages. Sur la seconde marche, Fabrice Loher (Divers) a engrangé 20,82% des votes. Ce score assez serré instaurait d'incontournables questions en amont du 2e tour. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Fabrice Loher l'a finalement emporté avec 4 815 bulletins (35,34%), face à Damien Girard rassemblant 4 473 électeurs inscrits (32,83%) et Bruno Blanchard obtenant 2 664 votants (19,55%). Le challenger est parvenu à inverser la tendance, scellant un changement de cap inattendu. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers a sans doute profité des votes des électeurs des listes du centre sorties au premier tour, sécurisant 1 918 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Lorient
Les municipales sont l'occasion pour les 38 072 votants de Lorient de donner leur opinion sur les enjeux qui affectent leur commune. À Lorient comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, c'est Fabrice Loher qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 42 bureaux de vote de Lorient. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Lorient dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lorient
|Tête de listeListe
|
Fabrice Loher
Liste divers centre
Nous Lorientais
|
|
Gaëlle Le Stradic
Liste divers gauche
Lorient ensemble avec Gaëlle Le Stradic
|
|
Vincent Le Tertre
Liste de La France insoumise
Lorient autrement! Ecologique et populaire
|
|
Damien Girard
Liste d'union à gauche
Lorient en Commun
|
|
Théo Thomas
Liste du Rassemblement National
Rassembler Lorient
|
|
Blandine Pierron
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice Loher (31 élus) Unissons lorient
|4 815
|35,34%
|
|Damien Girard (8 élus) Lorient en commun, relevons les défis climatiques et sociaux !
|4 473
|32,83%
|
|Bruno Blanchard (4 élus) Bien vivre lorient
|2 664
|19,55%
|
|Laurent Tonnerre (2 élus) Demain lorient
|1 672
|12,27%
|
|Participation au scrutin
|Lorient
|Taux de participation
|36,48%
|Taux d'abstention
|63,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 991
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Girard Lorient en commun, relevons les défis climatiques et sociaux !
|2 897
|22,99%
|Fabrice Loher Unissons lorient
|2 624
|20,82%
|Bruno Blanchard Bien vivre lorient
|2 325
|18,45%
|Laurent Tonnerre Demain lorient
|2 243
|17,80%
|Christian Mouton Aimer lorient
|886
|7,03%
|Jean-Philippe Olivieri Energies citoyennes lorient
|830
|6,58%
|David Drégoire Lorient nouvelle ere
|434
|3,44%
|Hassan Dibesse Redonnons un avenir a lorient
|361
|2,86%
|Participation au scrutin
|Lorient
|Taux de participation
|33,85%
|Taux d'abstention
|66,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 979
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Metairie (33 élus) Avec vous pour lorient
|8 843
|42,69%
|
|Fabrice Loher (7 élus) L'union de la droite, du centre et des independants
|7 050
|34,03%
|
|Joëlle Bergeron (3 élus) Lorient bleu marine
|2 855
|13,78%
|
|Delphine Alexandre (2 élus) A gauche l'union citoyenne, solidaire et ecologiste
|1 966
|9,49%
|
|Participation au scrutin
|Lorient
|Taux de participation
|56,33%
|Taux d'abstention
|43,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,89%
|Nombre de votants
|21 331
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Norbert Metairie Avec vous pour lorient
|8 248
|42,16%
|Fabrice Loher L'union de la droite, du centre et des independants
|6 190
|31,64%
|Joëlle Bergeron Lorient bleu marine
|2 892
|14,78%
|Delphine Alexandre A gauche l'union citoyenne, solidaire et ecologiste
|2 233
|11,41%
|Participation au scrutin
|Lorient
|Taux de participation
|53,77%
|Taux d'abstention
|46,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,91%
|Nombre de votants
|20 359
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