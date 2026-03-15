Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lorient

Tête de listeListe
Fabrice Loher
Fabrice Loher Liste divers centre
Nous Lorientais
  • Fabrice Loher
  • Morgane Christien
  • Pierre-Yves Drean
  • Samantha Le Tutour
  • Bruno Paris
  • Anne-Lise Tesson-Lecoq
  • Franck Croulliere-Blaszka
  • Laure Dechavanne
  • Christophe Ginet
  • Françoise Kihl
  • Salih Acar
  • Caroline Olagne
  • Stéphane Daniel
  • Sophie Palant-Le Hegarat
  • Alain Le Brusq
  • Chrystelle Le Ray
  • Eric Martin
  • Aude Le Page
  • Franck Le Carboulec
  • Magali Pain
  • Christian Le Du
  • Cindy Pogam
  • Yann Le Meillour
  • Sabine Coussi
  • Radouane Khalfi
  • Karine Philippe
  • Fabien Audard
  • Armelle Le Lann
  • Mustapha El Kettab
  • Chantal Lallican
  • Guillian Le Nezet
  • Cécile Besnard
  • Vincent Hode
  • Nathalie Bervas
  • Erwann Gaudin
  • Fanny Grall
  • Sébastien Bienvenu
  • Marine Sauter
  • Louis Parseghian
  • Anita Jaume
  • Pierre Le Brigand
  • Lydie Le Roux
  • Serge Le Crom
  • Brigitte Pouch
  • Jean-Jacques Sigrist
  • Yvonne Derrien
  • Michel Toulminet
Gaëlle Le Stradic
Gaëlle Le Stradic Liste divers gauche
Lorient ensemble avec Gaëlle Le Stradic
  • Gaëlle Le Stradic
  • Stevan Le Ruyet
  • Delphine Alexandre
  • Gael Briand
  • Mélanie Hémon
  • Mathieu Glaz
  • Solène Péron
  • Radhouan Haouach
  • Geraldine Scardin
  • Gldas Bernard
  • Anne Roimier
  • Chafik Hbila
  • Sara Hairch
  • Bertrand Le Cam
  • Françoise Plumer
  • Bruno Jaouen
  • Ioana Lemoine
  • Julien Gagnebien
  • Keltoum Id Bihi
  • Baptiste Congard
  • Lydie Delaugère
  • Bertrand Le Gall
  • Véronique Elhiar
  • Gwendal Jan
  • Marion Provost
  • Yves Dubreuq
  • Sonia Guiguen
  • Thomas Moisson
  • Katell Yaouanq
  • Frederic Bargy
  • Emmanuelle Baudin
  • Laurent Lory
  • Katell Loezic
  • Eric Le Delliou
  • Eva Rouzé
  • Franck Caillet
  • Ghislaine Le Beller
  • Patrick Nestour
  • Martine Blanleuil
  • Martin Bourget
  • Florence Kemperners
  • Pierre Vigouroux
  • Claire Le Gulledec
  • Sébastien Couêffic
  • Florence Appamon
  • Erhan Bayram
  • Michèle Gouard
Vincent Le Tertre
Vincent Le Tertre Liste de La France insoumise
Lorient autrement! Ecologique et populaire
  • Vincent Le Tertre
  • Claire Herlic
  • Loïc Avry
  • Marie-Barbara Schimmel
  • Tudual Yhuel
  • Nolwenn Yhuel
  • Théo Lacroix
  • Rachel Moreau
  • Antoine Le Hir
  • Anne Bervas
  • Michel Fischof
  • Sandrine Chouzenoux
  • Thibaut Lécroart
  • Adeline Bocher
  • Gwendal Le Caloch
  • Nancy Schneider
  • Hugo Jansem
  • Milena Prisca Le Gallou
  • Arthur Galichet
  • Noluenn Chauvin
  • Sonny Fustemberg
  • Béatrice Sculeir
  • Yves Kruger
  • Maëla Gueguen
  • Quentin Féau
  • Lucie Marchand
  • Dimitri Masseboeuf
  • Véronig Dréan
  • Franck Clair
  • Margaux Berthelot
  • Jean-Guy Menand
  • Brigitte Deville
  • Pierrick Paul
  • Anne-Marie Bennani
  • Patrice Cattanéo
  • Chantal Aubé
  • Patrick Desville
  • Danielle Franceschi
  • Alexandre Sheuer
  • Lina Gasque
  • Eric Garcia
  • Martine Rousseau
  • Patrice Le Gouestre
  • Delphine Hercend
  • Charly Leveille
  • Annie Menvielle
  • Bernard Yhuel
Damien Girard
Damien Girard Liste d'union à gauche
Lorient en Commun
  • Damien Girard
  • Rozenn Metayer
  • Korentin Gaillard
  • Marion Galissard
  • Tom Daune
  • Charlène Winter
  • Jérôme Decrock
  • Marie Houel
  • Laurent Jacquemin
  • Florence Gourlay
  • Sam Le Dily
  • Marianne Billard
  • Boris Campos
  • Fabienne Glomot
  • Ahmet Makas
  • Océane Le Pape
  • Amin Mellouk
  • Catherine Queric
  • Jacques Bouyat Poirier
  • Nolwenn Jegou
  • Pierre Lesire
  • Lucy Sadonis
  • Yvon Levaslot
  • Gwennaëlle Amet
  • Athanase Mbemba
  • Delphine Le Meec Bouet
  • Simon Potier
  • Laure Courrier
  • Eric Evano
  • Azénor Le Gal
  • Nathanaël Leprette
  • Lhéa Le Flecher
  • Richard Quero
  • Fanny Thauvin
  • David Robert
  • Elisabeth Pendelio
  • Guénolé Le Maux
  • Léo Flipon
  • Eric Blanchier
  • Thaïs Cathelineau
  • Jérémie Hien
  • Souhade Ouasmine
  • Julien Savary
  • Doucha Belgrave
  • Vincent Bouffort
  • Marie-Christine Baro
  • Yann Manzi
Théo Thomas
Théo Thomas Liste du Rassemblement National
Rassembler Lorient
  • Théo Thomas
  • Sophie Mannic
  • Dan Khersis
  • Chloé Conte
  • Ange Lalinec
  • Marine Pageon
  • Hervé Rouillé
  • Daniela Tiris
  • Wissem Kita
  • Claire Guibert
  • Lilian Das
  • Claudia Sellier
  • Thomas Dupuis
  • Louise Ballestra
  • Loann Nayl
  • Lydia Tery
  • Dominique Delautre
  • Sonia Rouxel
  • Christophe Auriau
  • Alexandra Lambert
  • Jean Dos Santos
  • Marie Le Sourne
  • Laurent Minot
  • Léone Le Goff
  • Jacques Quentel
  • Marie Le Goff
  • Christian Corson
  • Laurence Guéry
  • Dominique Ballassi
  • Isabelle Fortes
  • Philippe Fournier
  • Laurine Notret
  • Pascal Bihan
  • Anne-Marie Grellety Bosviel
  • Clément Cadoret
  • Éliane Grouhel
  • Jean-Vincent Dolo
  • Marie Ferezou
  • Flavio Gonzales
  • Françoise Le Quéré
  • Bengue Scordia
  • Josselyne Gardenal
  • Christophe Le Gal
  • Renée Le Doze
  • Albert Piquet
  • Blanche Le Floch
  • Jean Juhel
Blandine Pierron
Blandine Pierron Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Blandine Pierron
  • André Pillaud
  • Angèle Aubin
  • Jean-Georges Faugere
  • Florence Le Grusse
  • Alexandre Giraud
  • Aude Sinoquet
  • Joseph Vittoz
  • Cheyenne Bouchnag
  • Amdjad Moussa
  • Myriam Hervo
  • David Josse
  • Solène Caignec
  • Bruno Grimal
  • Laetitia Lhéoté
  • Yacouba Conte
  • Jennifer Maurice
  • Nour-Eddine Hamdoune
  • Katia Patrix
  • Jean-François Jaffrès
  • Michelle Sauvourel
  • Sébastien Le Bérigot
  • Christelle Moisan
  • Jean-Michel Laon
  • Séverine Godicheau
  • Erwann Morvan
  • Christelle Kauffmann
  • Régis Nicolas
  • Patricia Flatrès
  • Luc Girodet
  • Hayet Kebabi
  • Azzeddine Tlili
  • Paulette Gernigon
  • Houari Boughazi
  • Claire Trivier
  • Daniel Sonnet
  • Marie-Claude Weber
  • Michel Bernard
  • Jacqueline Audréno
  • Marc Maigrat
  • Anne-Marie Rosnarho
  • Issoufi Ali
  • Josette Prado
  • Mohammed Chani
  • Annick Combier
  • Patrick Jégo
  • Micaëla Gasser

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice Loher
Fabrice Loher (31 élus) Unissons lorient 		4 815 35,34%
  • Fabrice Loher
  • Aurélie Martorell
  • Freddie Follézou
  • Sophie Palant-Le Hegarat
  • Bruno Paris
  • Maryvonne Le Gréves
  • Gaël Le Fur
  • Fanny Grall
  • Guy Gasan
  • Cécile Besnard
  • Christian Le Du
  • Maria Colas
  • Michel Toulminet
  • Lydie Le Pabic
  • Armel Tonnerre
  • Morgane Christien
  • Stéphane Daniel
  • Athéna Martinat
  • Christophe Ginet
  • Béatrice Robino
  • Fabien Audard
  • Cindy Pogam
  • Franck Geffray
  • Chantal Lallican
  • Thierry Charrier
  • Anita Jaume
  • Alain Le Brusq
  • Brigitte Pouch
  • Christian Le Calvé
  • Laure Dechavanne
  • Michel Le Lann
Damien Girard
Damien Girard (8 élus) Lorient en commun, relevons les défis climatiques et sociaux ! 		4 473 32,83%
  • Damien Girard
  • Gaëlle Le Stradic
  • Edouard Bouin
  • Delphine Alexandre
  • Gael Briand
  • Léa Bonneville
  • Bruno Jaouen
  • Florence Gourlay
Bruno Blanchard
Bruno Blanchard (4 élus) Bien vivre lorient 		2 664 19,55%
  • Bruno Blanchard
  • Karine Mollo
  • Chafik Hbila
  • Solène Péron
Laurent Tonnerre
Laurent Tonnerre (2 élus) Demain lorient 		1 672 12,27%
  • Laurent Tonnerre
  • Christelle Le Ray
Participation au scrutin Lorient
Taux de participation 36,48%
Taux d'abstention 63,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 991

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Girard
Damien Girard Lorient en commun, relevons les défis climatiques et sociaux ! 		2 897 22,99%
Fabrice Loher
Fabrice Loher Unissons lorient 		2 624 20,82%
Bruno Blanchard
Bruno Blanchard Bien vivre lorient 		2 325 18,45%
Laurent Tonnerre
Laurent Tonnerre Demain lorient 		2 243 17,80%
Christian Mouton
Christian Mouton Aimer lorient 		886 7,03%
Jean-Philippe Olivieri
Jean-Philippe Olivieri Energies citoyennes lorient 		830 6,58%
David Drégoire
David Drégoire Lorient nouvelle ere 		434 3,44%
Hassan Dibesse
Hassan Dibesse Redonnons un avenir a lorient 		361 2,86%
Participation au scrutin Lorient
Taux de participation 33,85%
Taux d'abstention 66,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 979

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert Metairie
Norbert Metairie (33 élus) Avec vous pour lorient 		8 843 42,69%
  • Norbert Metairie
  • Marie-Christine Baro
  • Olivier Le Lamer
  • Emmanuelle Williamson
  • Laurent Tonnerre
  • Marie-Christine Detraz
  • Jean-Paul Aucher
  • Karine Rigole
  • Jean-Paul Solaro
  • Gael Le Saout
  • Yann Syz
  • Nadyne Duriez
  • Tristan Douard
  • Agathe Le Gallic
  • Allain Le Boudouil
  • Frederique Mallebrera
  • Chafik Hbila
  • Annick Lecuyer
  • Bruno Blanchard
  • Nathalie Trehin
  • Robert Ollier
  • Claudine Le Goff
  • Gwendal Rouillard
  • Annie Raynaud
  • Bruno Jaouen
  • Fatima Ribeiro Fernandes
  • Hubert Le Gallic
  • Anne De Pierrepont
  • Kevin Carnec
  • Laurence Chevrel
  • Hassan Dibesse
  • Janick Caurant
  • Bertrand Le Gall
Fabrice Loher
Fabrice Loher (7 élus) L'union de la droite, du centre et des independants 		7 050 34,03%
  • Fabrice Loher
  • Maria Colas
  • Jean Le Bot
  • Gaëlle Bois
  • Jacques Morin
  • Liliane Petre
  • Franck Geffray
Joëlle Bergeron
Joëlle Bergeron (3 élus) Lorient bleu marine 		2 855 13,78%
  • Joëlle Bergeron
  • Pascal Baron
  • Noëlle Piriou
Delphine Alexandre
Delphine Alexandre (2 élus) A gauche l'union citoyenne, solidaire et ecologiste 		1 966 9,49%
  • Delphine Alexandre
  • Paul Cornic
Participation au scrutin Lorient
Taux de participation 56,33%
Taux d'abstention 43,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,89%
Nombre de votants 21 331

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Norbert Metairie
Norbert Metairie Avec vous pour lorient 		8 248 42,16%
Fabrice Loher
Fabrice Loher L'union de la droite, du centre et des independants 		6 190 31,64%
Joëlle Bergeron
Joëlle Bergeron Lorient bleu marine 		2 892 14,78%
Delphine Alexandre
Delphine Alexandre A gauche l'union citoyenne, solidaire et ecologiste 		2 233 11,41%
Participation au scrutin Lorient
Taux de participation 53,77%
Taux d'abstention 46,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,91%
Nombre de votants 20 359

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