Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient : les infos en direct

Fabrice Loher Liste divers centre

Nous Lorientais Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Fabrice Loher Programme de Fabrice Loher à Lorient (Nous Lorientais) Attractivité économique L'attractivité économique est un axe central du programme de « Nous Lorientais ». L'objectif est de créer des emplois et de financer les services publics nécessaires à la population. Cela implique un soutien constant aux entreprises et aux initiatives locales pour dynamiser l'économie de Lorient. Sécurité renforcée La sécurité est présentée comme la première des libertés dans le programme. Le renforcement des moyens de la police municipale est une priorité pour assurer un cadre de vie serein pour tous les Lorientais. Cela inclut des actions concrètes pour améliorer la sécurité dans tous les quartiers de la ville. Logement accessible Le droit au logement est un enjeu majeur pour le prochain mandat. Accélérer la construction et la réhabilitation de logements est essentiel pour garantir que chacun puisse se loger dignement à Lorient. Cela nécessite une approche proactive pour répondre aux besoins de tous les citoyens. Éducation et santé L'éducation et la santé sont des piliers fondamentaux du programme. Des investissements continus dans ces domaines sont prévus pour améliorer l'accès aux soins et à l'éducation dans tous les quartiers. Cela vise à assurer un avenir meilleur pour les générations futures à Lorient.

Fabrice Loher

Morgane Christien

Pierre-Yves Drean

Samantha Le Tutour

Bruno Paris

Anne-Lise Tesson-Lecoq

Franck Croulliere-Blaszka

Laure Dechavanne

Christophe Ginet

Françoise Kihl

Salih Acar

Caroline Olagne

Stéphane Daniel

Sophie Palant-Le Hegarat

Alain Le Brusq

Chrystelle Le Ray

Eric Martin

Aude Le Page

Franck Le Carboulec

Magali Pain

Christian Le Du

Cindy Pogam

Yann Le Meillour

Sabine Coussi

Radouane Khalfi

Karine Philippe

Fabien Audard

Armelle Le Lann

Mustapha El Kettab

Chantal Lallican

Guillian Le Nezet

Cécile Besnard

Vincent Hode

Nathalie Bervas

Erwann Gaudin

Fanny Grall

Sébastien Bienvenu

Marine Sauter

Louis Parseghian

Anita Jaume

Pierre Le Brigand

Lydie Le Roux

Serge Le Crom

Brigitte Pouch

Jean-Jacques Sigrist

Yvonne Derrien

Michel Toulminet

Gaëlle Le Stradic Liste divers gauche

Lorient ensemble avec Gaëlle Le Stradic Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Gaëlle Le Stradic Programme de Gaëlle Le Stradic à Lorient (Lorient ensemble avec Gaëlle Le Stradic) Solidarités Le programme met l'accent sur le soutien aux familles, notamment par la création d'un plan famille pour faciliter l'accès aux loisirs. Il prévoit également des initiatives en matière de santé, comme un campus des métiers du "prendre soin" et une mutuelle communale. En matière de logement, des mesures seront prises pour encadrer les locations et lutter contre l'habitat indigne. Libertés La ville souhaite devenir plus accessible, en sécurisant les aménagements et en créant des « rues aux enfants ». Des efforts seront faits pour améliorer l'éducation, notamment par la rénovation des écoles et l'initiation à la culture bretonne. La tranquillité publique sera renforcée par le recrutement de médiateurs et de policiers municipaux, ainsi que par des initiatives contre les violences intrafamiliales. Coopérations Le développement du sport est une priorité, avec des projets de construction et de rénovation d'équipements sportifs. La culture sera également mise en avant, avec des Assises de la Culture et un soutien aux artistes locaux. Un pôle interculturel sera créé pour favoriser les échanges entre différentes communautés et renforcer les liens avec les entreprises locales. Gouvernance et transparence Le programme propose un contrat de gouvernance communautaire pour travailler en complémentarité avec les autres communes. La création de Maisons des Citoyens vise à rapprocher les services publics des habitants. Enfin, une démocratie permanente sera instaurée avec des conseils participatifs et un audit financier pour assurer la transparence des finances de la ville.

Gaëlle Le Stradic

Stevan Le Ruyet

Delphine Alexandre

Gael Briand

Mélanie Hémon

Mathieu Glaz

Solène Péron

Radhouan Haouach

Geraldine Scardin

Gldas Bernard

Anne Roimier

Chafik Hbila

Sara Hairch

Bertrand Le Cam

Françoise Plumer

Bruno Jaouen

Ioana Lemoine

Julien Gagnebien

Keltoum Id Bihi

Baptiste Congard

Lydie Delaugère

Bertrand Le Gall

Véronique Elhiar

Gwendal Jan

Marion Provost

Yves Dubreuq

Sonia Guiguen

Thomas Moisson

Katell Yaouanq

Frederic Bargy

Emmanuelle Baudin

Laurent Lory

Katell Loezic

Eric Le Delliou

Eva Rouzé

Franck Caillet

Ghislaine Le Beller

Patrick Nestour

Martine Blanleuil

Martin Bourget

Florence Kemperners

Pierre Vigouroux

Claire Le Gulledec

Sébastien Couêffic

Florence Appamon

Erhan Bayram

Michèle Gouard

Vincent Le Tertre Liste de La France insoumise

Lorient autrement! Ecologique et populaire Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Vincent Le Tertre Programme de Vincent Le Tertre à Lorient (Lorient autrement! Ecologique et populaire) Engagement Écologique Le programme de Lorient Autrement met l'accent sur une approche écologique pour la ville. Il prône la rénovation massive des logements sociaux tout en intégrant des pratiques durables. L'objectif est de concilier écologie et justice sociale pour un avenir meilleur. Priorités Sociales Les priorités du mouvement incluent l'ouverture d'un centre de santé municipal et la mise en place d'une cantine 100 % bio, locale et gratuite. De plus, il est prévu de geler les loyers des logements sociaux afin de lutter contre les hausses de prix. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Lorient. Transports Publics Le programme propose un transport public gratuit avec une réorganisation des lignes, notamment en soirée et la nuit. Cette mesure vise à rendre les déplacements plus accessibles pour tous les citoyens. L'amélioration des transports en commun est essentielle pour une ville plus solidaire. Démocratie Locale La création d'un référendum d'initiative municipale est une des propositions phares du mouvement. Cela permettrait aux citoyens de s'impliquer directement dans les décisions qui les concernent. De plus, un office municipal de lutte contre les discriminations serait mis en place pour promouvoir l'égalité.

Vincent Le Tertre

Claire Herlic

Loïc Avry

Marie-Barbara Schimmel

Tudual Yhuel

Nolwenn Yhuel

Théo Lacroix

Rachel Moreau

Antoine Le Hir

Anne Bervas

Michel Fischof

Sandrine Chouzenoux

Thibaut Lécroart

Adeline Bocher

Gwendal Le Caloch

Nancy Schneider

Hugo Jansem

Milena Prisca Le Gallou

Arthur Galichet

Noluenn Chauvin

Sonny Fustemberg

Béatrice Sculeir

Yves Kruger

Maëla Gueguen

Quentin Féau

Lucie Marchand

Dimitri Masseboeuf

Véronig Dréan

Franck Clair

Margaux Berthelot

Jean-Guy Menand

Brigitte Deville

Pierrick Paul

Anne-Marie Bennani

Patrice Cattanéo

Chantal Aubé

Patrick Desville

Danielle Franceschi

Alexandre Sheuer

Lina Gasque

Eric Garcia

Martine Rousseau

Patrice Le Gouestre

Delphine Hercend

Charly Leveille

Annie Menvielle

Bernard Yhuel

Damien Girard Liste d'union à gauche

Lorient en Commun Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Damien Girard Programme de Damien Girard à Lorient (Lorient en Commun) Engagement pour Lorient Le texte appelle les Lorientais à voter pour une vision solidaire et écologique de leur ville. Il souligne l'importance de faire entendre la voix des citoyens pour un avenir meilleur. L'engagement collectif est présenté comme essentiel pour surmonter les défis actuels. Mesures prioritaires Une liste de dix mesures a été proposée pour améliorer la vie à Lorient. Ces mesures incluent la construction de logements abordables et le développement des transports en commun. L'accent est mis sur l'égalité des droits et la sécurité des citoyens. Accessibilité et services Le programme vise à adapter l'offre de services publics pour répondre aux besoins de tous les habitants. Il est également prévu de renforcer l'accès aux espaces publics et de développer des infrastructures sportives. L'objectif est de rendre la ville plus accessible et inclusive. Collaboration et intercommunalité Le texte évoque l'importance de la collaboration entre les différentes entités locales pour assurer une intercommunalité efficace. Cela inclut le renforcement de la présence des citoyens dans l'espace public. L'idée est de créer un environnement où chacun peut participer activement à la vie de la ville.

Damien Girard

Rozenn Metayer

Korentin Gaillard

Marion Galissard

Tom Daune

Charlène Winter

Jérôme Decrock

Marie Houel

Laurent Jacquemin

Florence Gourlay

Sam Le Dily

Marianne Billard

Boris Campos

Fabienne Glomot

Ahmet Makas

Océane Le Pape

Amin Mellouk

Catherine Queric

Jacques Bouyat Poirier

Nolwenn Jegou

Pierre Lesire

Lucy Sadonis

Yvon Levaslot

Gwennaëlle Amet

Athanase Mbemba

Delphine Le Meec Bouet

Simon Potier

Laure Courrier

Eric Evano

Azénor Le Gal

Nathanaël Leprette

Lhéa Le Flecher

Richard Quero

Fanny Thauvin

David Robert

Elisabeth Pendelio

Guénolé Le Maux

Léo Flipon

Eric Blanchier

Thaïs Cathelineau

Jérémie Hien

Souhade Ouasmine

Julien Savary

Doucha Belgrave

Vincent Bouffort

Marie-Christine Baro

Yann Manzi

Théo Thomas Liste du Rassemblement National

Rassembler Lorient Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Théo Thomas Programme de Théo Thomas à Lorient (Rassembler Lorient) Engagement politique Le candidat Théo THOMAS se présente aux élections municipales de Lorient avec un fort engagement depuis son adolescence. Il a été actif dans des associations et a occupé des postes d'élu étudiant, montrant ainsi sa volonté de servir la communauté. Son soutien par des figures politiques comme Marine LE PEN et Jordan BARDELLA souligne son affiliation à des mouvements politiques significatifs. Problématiques locales Les enjeux principaux identifiés par Théo THOMAS incluent l'insécurité croissante, les défis économiques et sociaux, ainsi que la nécessité de transparence dans la vie publique. Il considère que ces problématiques nécessitent une attention immédiate et des solutions concrètes. Son discours met en avant la volonté de répondre aux préoccupations quotidiennes des Lorientais. Priorités du candidat Parmi les priorités de Théo THOMAS, on trouve la mise en place de référendums locaux pour impliquer les citoyens dans les décisions importantes. Il souhaite également réaliser un audit des finances de la commune pour éliminer les dépenses inutiles et mettre fin au clientélisme. De plus, il propose un plan de rénovation des habitats insalubres et l'augmentation des effectifs de la Police Municipale pour améliorer la sécurité. Vision pour Lorient Théo THOMAS aspire à un renouveau pour Lorient, en prônant une véritable alternance politique après plusieurs années de gouvernance actuelle. Il envisage une ville où la cohabitation entre différentes mobilités est harmonieuse et où le stationnement est repensé en concertation avec les habitants. Son objectif est de créer un environnement dynamique, avec des manifestations populaires pour revitaliser le cœur de la ville.

Théo Thomas

Sophie Mannic

Dan Khersis

Chloé Conte

Ange Lalinec

Marine Pageon

Hervé Rouillé

Daniela Tiris

Wissem Kita

Claire Guibert

Lilian Das

Claudia Sellier

Thomas Dupuis

Louise Ballestra

Loann Nayl

Lydia Tery

Dominique Delautre

Sonia Rouxel

Christophe Auriau

Alexandra Lambert

Jean Dos Santos

Marie Le Sourne

Laurent Minot

Léone Le Goff

Jacques Quentel

Marie Le Goff

Christian Corson

Laurence Guéry

Dominique Ballassi

Isabelle Fortes

Philippe Fournier

Laurine Notret

Pascal Bihan

Anne-Marie Grellety Bosviel

Clément Cadoret

Éliane Grouhel

Jean-Vincent Dolo

Marie Ferezou

Flavio Gonzales

Françoise Le Quéré

Bengue Scordia

Josselyne Gardenal

Christophe Le Gal

Renée Le Doze

Albert Piquet

Blanche Le Floch

Jean Juhel

Blandine Pierron Liste d'extrême-gauche

Lutte ouvrière - le camp des travailleurs Voir la liste des candidats