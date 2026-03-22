Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient : les résultats du 2e tour

Programme de Fabrice Loher à Lorient (Nous Lorientais)

Confiance et dynamique

Les Lorientais ont exprimé leur confiance en plaçant l'équipe en tête des votes. Cette dynamique doit être amplifiée pour assurer la continuité des projets engagés. Il est crucial de rassembler les voix autour d'une vision commune pour l'avenir de Lorient.

Sécurité et libertés

La sécurité est présentée comme la première des libertés et un enjeu majeur pour la ville. L'équipe s'engage à lutter contre les incivilités et à garantir un cadre de vie sûr pour tous les habitants. Cela passe par des actions concrètes et un financement responsable des projets de sécurité.

Attractivité et développement

L'attractivité de Lorient est un pilier fondamental de la stratégie de développement. L'équipe souhaite soutenir l'activité économique et améliorer les services publics pour les Lorientais. Cela inclut des investissements dans des projets qui répondent aux besoins des citoyens.

Éducation et santé

L'éducation et la formation sont essentielles pour préparer l'avenir des enfants de Lorient. L'équipe s'engage également à agir pour la santé de tous les habitants, en s'assurant que les services de santé soient accessibles et de qualité. Ces priorités visent à renforcer le bien-être de la communauté lorientaise.