Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lorient

Le deuxième tour des élections municipales à Lorient a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Fabrice Loher
Fabrice Loher Liste divers centre
Nous Lorientais
  • Fabrice Loher
  • Morgane Christien
  • Pierre-Yves Drean
  • Samantha Le Tutour
  • Bruno Paris
  • Anne-Lise Tesson-Lecoq
  • Franck Croulliere-Blaszka
  • Laure Dechavanne
  • Christophe Ginet
  • Françoise Kihl
  • Salih Acar
  • Caroline Olagne
  • Stéphane Daniel
  • Sophie Palant-Le Hegarat
  • Alain Le Brusq
  • Chrystelle Le Ray
  • Eric Martin
  • Aude Le Page
  • Franck Le Carboulec
  • Magali Pain
  • Christian Le Du
  • Cindy Pogam
  • Yann Le Meillour
  • Sabine Coussi
  • Radouane Khalfi
  • Karine Philippe
  • Fabien Audard
  • Armelle Le Lann
  • Mustapha El Kettab
  • Chantal Lallican
  • Guillian Le Nezet
  • Cécile Besnard
  • Vincent Hode
  • Nathalie Bervas
  • Erwann Gaudin
  • Fanny Grall
  • Sébastien Bienvenu
  • Marine Sauter
  • Louis Parseghian
  • Anita Jaume
  • Pierre Le Brigand
  • Lydie Le Roux
  • Serge Le Crom
  • Brigitte Pouch
  • Jean-Jacques Sigrist
  • Yvonne Derrien
  • Michel Toulminet
Damien Girard
Damien Girard Liste d'union à gauche
L'Union des forces de gauche, écologistes et citoyennes
  • Damien Girard
  • Gaëlle Le Stradic
  • Radhouan Haouach
  • Rozenn Metayer
  • Korentin Gaillard
  • Delphine Alexandre
  • Tom Daune
  • Marion Galissard
  • Chafik Hbila
  • Charlène Winter
  • Mathieu Glaz
  • Marie Houel
  • Jérôme Decrock
  • Françoise Plumer
  • Amin Mellouk
  • Florence Gourlay
  • Sam Le Dily
  • Mélanie Hémon
  • Boris Campos
  • Marianne Billard
  • Gwendal Jan
  • Fabienne Glomot
  • Ahmet Makas
  • Solène Péron
  • Laurent Jacquemin
  • Océane Le Pape
  • Jacques Bouyat Poirier
  • Catherine Queric
  • Julien Gagnebien
  • Nolwenn Jegou
  • Pierre Lesire
  • Gwennaëlle Amet
  • Yvon Levaslot
  • Sara Hairch
  • Athanase Mbemba
  • Lucy Sadonis
  • Frederic Bargy
  • Delphine Le Meec Bouet
  • Simon Potier
  • Ioana Lemoine
  • Eric Evano
  • Laure Courrier
  • Yves Dubreuq
  • Azénor Le Gal
  • Nathanaël Leprette
  • Lhéa Le Flecher
  • Martin Bourget
Théo Thomas
Théo Thomas Liste du Rassemblement National
Rassembler Lorient
  • Théo Thomas
  • Sophie Mannic
  • Dan Khersis
  • Chloé Conte
  • Ange Lalinec
  • Marine Pageon
  • Hervé Rouillé
  • Daniela Tiris
  • Wissem Kita
  • Claire Guibert
  • Lilian Das
  • Claudia Sellier
  • Thomas Dupuis
  • Louise Ballestra
  • Loann Nayl
  • Lydia Tery
  • Dominique Delautre
  • Sonia Rouxel
  • Christophe Auriau
  • Alexandra Lambert
  • Jean Dos Santos
  • Marie Le Sourne
  • Laurent Minot
  • Léone Le Goff
  • Jacques Quentel
  • Marie Le Goff
  • Christian Corson
  • Laurence Guéry
  • Dominique Ballassi
  • Isabelle Fortes
  • Philippe Fournier
  • Laurine Notret
  • Pascal Bihan
  • Anne-Marie Grellety Bosviel
  • Clément Cadoret
  • Éliane Grouhel
  • Jean-Vincent Dolo
  • Marie Ferezou
  • Flavio Gonzales
  • Françoise Le Quéré
  • Bengue Scordia
  • Josselyne Gardenal
  • Christophe Le Gal
  • Renée Le Doze
  • Albert Piquet
  • Blanche Le Floch
  • Jean Juhel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lorient

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice LOHER
Fabrice LOHER (Ballotage) Nous Lorientais 		7 380 35,44%
Damien GIRARD
Damien GIRARD (Ballotage) Lorient en Commun 		4 830 23,19%
Gaëlle LE STRADIC
Gaëlle LE STRADIC (Ballotage) Lorient ensemble avec Gaëlle Le Stradic 		3 962 19,03%
Théo THOMAS
Théo THOMAS (Ballotage) Rassembler Lorient 		3 293 15,81%
Vincent LE TERTRE
Vincent LE TERTRE Lorient autrement! Ecologique et populaire 		1 074 5,16%
Blandine PIERRON
Blandine PIERRON Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		286 1,37%
Participation au scrutin Lorient
Taux de participation 55,37%
Taux d'abstention 44,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 21 186

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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