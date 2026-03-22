Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorient : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lorient [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lorient sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lorient.
L'actu des élections municipales 2026 à Lorient
11:51 - Quels étaient les résultats des municipales à Lorient la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Lorient, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 55,37 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Fabrice Loher (Divers centre) qui a pris la pole position en rassemblant 35,44 % des suffrages exprimés. Ensuite, Damien Girard (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 23,19 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Une belle revanche pour Fabrice Loher qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 14,62 points gagnés. Par ailleurs, avec 19,03 %, Gaëlle Le Stradic, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Théo Thomas, avec la nuance Rassemblement National, a obtenu 15,81 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lorient
Le deuxième tour des élections municipales à Lorient a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Fabrice Loher
Liste divers centre
Nous Lorientais
|
|
Damien Girard
Liste d'union à gauche
L'Union des forces de gauche, écologistes et citoyennes
|
|
Théo Thomas
Liste du Rassemblement National
Rassembler Lorient
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lorient
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice LOHER (Ballotage) Nous Lorientais
|7 380
|35,44%
|Damien GIRARD (Ballotage) Lorient en Commun
|4 830
|23,19%
|Gaëlle LE STRADIC (Ballotage) Lorient ensemble avec Gaëlle Le Stradic
|3 962
|19,03%
|Théo THOMAS (Ballotage) Rassembler Lorient
|3 293
|15,81%
|Vincent LE TERTRE Lorient autrement! Ecologique et populaire
|1 074
|5,16%
|Blandine PIERRON Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|286
|1,37%
|Participation au scrutin
|Lorient
|Taux de participation
|55,37%
|Taux d'abstention
|44,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|21 186
Source : ministère de l’Intérieur
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