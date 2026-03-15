Résultat municipale 2026 à Loriol-du-Comtat (84870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loriol-du-Comtat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loriol-du-Comtat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loriol-du-Comtat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel FREUND
Daniel FREUND (15 élus) Loriol avec vous 		701 57,18%
  • Daniel FREUND
  • Guylaine BONFILS
  • Antonio ALARCOS
  • Sandrine DUBOEUF
  • Olivier GHILARDI
  • Aurélie SCICCHITANO
  • Christian COSTE
  • Margaux BOUIX
  • Frédéric DUBOEUF
  • Marguerite MATARISE
  • Benoît SATGER
  • Leila BROOKFIELD
  • Pierre BRESSY
  • Evelyne LE PÊCHEUR
  • Jean-Jacques MAUTOUCHET
Alain ALIVON
Alain ALIVON (2 élus) Agir ensemble pour Loriol 		277 22,59%
  • Alain ALIVON
  • Nadine IGOULEN
Philippe ESPOSITO
Philippe ESPOSITO (2 élus) Notre amour pour Loriol 		248 20,23%
  • Philippe ESPOSITO
  • Clarisse MONIN
Participation au scrutin Loriol-du-Comtat
Taux de participation 68,50%
Taux d'abstention 31,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 1 261

Source : ministère de l’Intérieur

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