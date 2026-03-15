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19:20 - Loriol-du-Comtat : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Loriol-du-Comtat, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 481 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 217 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,89%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 35,19% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 44,01% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 293,67 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Loriol-du-Comtat, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - La commune de Loriol-du-Comtat s'ancre en faveur du RN Le Rassemblement national était absent à la dernière campagne municipale à Loriol-du-Comtat en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 34,44% des votes lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la commune avec 59,06% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 36,62% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN réunissait 59,41% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,97% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 56,20% pour le RN. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 68,72% lors du vote final, et un siège remporté par Catherine Rimbert.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Loriol-du-Comtat Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale à Loriol-du-Comtat avait été marqué par une abstention de 51,84 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 48,16 %), l'épidémie de coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 17,28 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 37,68 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 23,54 % au premier tour, contre 48,52 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Loriol-du-Comtat, ce paramètre jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Loriol-du-Comtat a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes de juin 2024 à Loriol-du-Comtat avaient en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,97%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 11,42% des voix. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Catherine Rimbert (Rassemblement National) en tête avec 56,20% au premier tour, devant Adrien Morenas (Ensemble !) avec 21,34%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Catherine Rimbert culminant à 68,72% des votes localement.

14:57 - À Loriol-du-Comtat, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de l'extrême droite Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Loriol-du-Comtat portaient leur choix sur Marie Thomas de Maleville (RN) avec 36,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,41%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Loriol-du-Comtat quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 22,96%. Lors de la finale de l'élection à Loriol-du-Comtat, les électeurs accordaient 59,06% pour Marine Le Pen, contre 40,94% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Loriol-du-Comtat un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Loriol-du-Comtat Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Loriol-du-Comtat, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 12,60 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 49 700 € la même année, marquant une forte baisse face aux 511 580 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Loriol-du-Comtat a évolué pour se fixer à près de 34,23 % en 2024 (contre 19,10 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Parallèlement, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à 37,27 % en 2024, tout comme en 2020 (la moyenne nationale restant sous la barre des 50 %). Concernant la taxe déchets, le taux voté s'est élevé à 12,68 % environ en 2024 (contre pas loin de 11,01 % en 2020, pour une moyenne en France proche de 9,5 %). Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Loriol-du-Comtat a atteint 880 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 790 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Loriol-du-Comtat Se pencher sur les résultats des dernières municipales à Loriol-du-Comtat peut s'avérer intéressant. Dès le dimanche du premier tour, Gérard Borgo a dominé le scrutin en recueillant 624 suffrages (68,87%). Juste derrière, David Minon a engrangé 31,12% des voix. Ce succès d'emblée de Gérard Borgo a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Loriol-du-Comtat, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.