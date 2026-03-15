Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lormont

Tête de listeListe
Philippe Quertinmont
Philippe Quertinmont Liste d'union à gauche
POUR LORMONT AVEC LORMONT
  • Philippe Quertinmont
  • Yasmina Boultam
  • Grégoric Faucon
  • Maud Leblois
  • Stéphane Peres Dit Perey
  • Jannick Mora
  • Jean-Noël Goetz
  • Pauline Jourdan
  • Jeoffrey Ruiz
  • Keziban Yildiz
  • Olivier Martin
  • Karima Tajri
  • Marouane Achrit
  • Céline Boute
  • Xavier Sanchez
  • Magalie Dreuil
  • Jean-Claude Feugas
  • Marion Laquerre
  • Valdemar Manuel Camarinha Felix
  • Audrey Da Silva
  • Vincent Coste
  • Gabrielle Rodriguez
  • Nicolas Le Bigot
  • Najia Ben Moussa
  • Eric Leroy
  • Sally Sidibe
  • Levent Ozkan
  • Aselya Temel
  • Agaté Tchassim
  • Cyrielle Peypoudat
  • Julien Celik
  • Stéphanie Georges
  • Kévin Toutouyoutte
  • Aurélie Adelise-Pivert
  • Franck Lafossas
Patrick Pret
Patrick Pret Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Patrick Pret
  • Véronique Couleau
  • Karim Etman
  • Catherine Gobit
  • Guy Nicolas
  • Angélique Gironde-Julia
  • François Sindraye
  • Karine Breier
  • Timothé Delcroix
  • Mona Daumal
  • Paul Tauzin
  • Priscilla Hurbault
  • Emmanuel Picault
  • Christelle Vernet
  • Alexandre Valderrama
  • Lise Medza Odzame
  • Luc Agez
  • Saliha Berrezel
  • Bernard Velkovih
  • Zoé Bordeaux
  • Grigore Stinga
  • Adeline Bèrèzaie
  • Djamel Bordj
  • Andréa Catarino
  • Laurent de Vazeilles
  • Nazha Ba Allala
  • Mathieu Lagofun
  • Annie Boutrais
  • Patrick Chabaud
  • Martine Caillabet
  • Jean-Pierre Fuster
  • Zoubida Badri
  • Didier Magnenou
  • Fatiha Zitoun
  • André Marion
Taner Ozkosar
Taner Ozkosar Liste Divers
ENSEMBLE LORMONT
  • Taner Ozkosar
  • Layla Attounoussi
  • Daniel Romero
  • Sylviane Chevrot
  • Alexandre Lamargot
  • Victoria Madrelle
  • Dimitri Taurand
  • Camélia Bourzag
  • Francisco-Javier Campillo Aller
  • Hediye Sayin
  • Anas Zambib
  • Husna Mélanie Dirik
  • Mohamed Djilani
  • Elisabeth Joly
  • Ahmed Simeonov
  • Christine Davis
  • Fahime Cherfaoui
  • Samira Agacan
  • Jani Lorenzo Bertheau
  • Carla Catarino
  • Karamo Faye
  • Mama Seydi
  • Charles Mathieu
  • Zeineb Maherzi
  • Ersin Koc
  • Aylan Güneri
  • Benjamin Girard
  • Dominique Andrieux
  • Majoub Abbes
  • Chantal Francisco Da Silva
  • Cyril Prats
  • Gourch-Lee Oung
  • Chamaël Célestin Pierre de la Forge
  • Angélique Julie Haton
  • Luca Romero
Serge Blüge
Serge Blüge Liste du Rassemblement National
LORMONT : Transparence et Avenir
  • Serge Blüge
  • Marie-Thérèse Pain
  • Lahcene Chabla
  • Stéphanie Jaureguiberry
  • Florian Darcos
  • Valérie Bouquet Dumont
  • Richard Unrein
  • Monique Dedisse
  • Cédric Le Clech
  • Christina Dufort
  • Jean-Noël Cuminal
  • Amandine Cueff
  • Pascal Bony
  • Karine Millot
  • Romain Mousseau
  • Karine Dussillol
  • Yann Jean
  • Claudia Dufort
  • Philippe Barbier
  • Samantha Guedes
  • Carlos Alcobia
  • Sylvie Charles
  • Karim Benhamou
  • Chantal Thoilliez
  • Urbano Gomes
  • Nolwenne Guedes
  • Paul Revol
  • Sophie Fruitier
  • Jonathan Pitrau
  • Fatima Bouzzine
  • Pascal Gallo
  • Marie-Claire Leroux
  • Walter Guyomard
  • Yolande Tauzin Salamanca
  • Natale Contin
  • Valérie Lepriol
Monica Casanova
Monica Casanova Liste d'extrême-gauche
C'EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C'EST NOUS QUI DECIDONS
  • Monica Casanova
  • Laurent Delage
  • Nadia Asnoun
  • Christophe Jodet
  • Sylvia Tignac
  • Roger Merpillat
  • Marie Llorca
  • Robin Meriguet
  • Zélie Dion
  • William Rives
  • Mathilde Desaulty
  • Mohamed Khelifa
  • Nathalie Burdin
  • Christophe Leroy
  • Lalia Rezali
  • Franck-Merveille Belamoyo
  • Claude Rousset
  • Hassan El Falaki
  • Christiane Conte
  • Eric Morel
  • Véronique Ngoeone Ngotemb
  • Christophe de la Condamine
  • Paulette Fondevilla
  • Jacques Legrand
  • Maryse Khan
  • Xavier Kermarrec
  • Marie-Claude Dupé
  • Yvan Lemaitre
  • Josyane Thery
  • Jean-Marie Yort
  • Romane Ancelin
  • José-Marie Minard
  • Marylène Reveau
  • Jean René Arnaudin
  • Marie-Thérèse Franck

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Touzeau
Jean Touzeau (29 élus) Nous, lormont 		2 124 61,96%
  • Jean Touzeau
  • Yasmina Boultam
  • Philippe Quertinmont
  • Josette Belloq
  • Gregoric Faucon
  • Claude Dambrine
  • Jean-Noël Goetz
  • Marielle Descoubes Sibrac
  • Stéphane Pérès Dit Perey
  • Jannick Mora
  • Jeoffrey Ruiz
  • Sylvie Juquin
  • Jean-Claude Feugas
  • Maférima Diagne
  • Vincent Coste
  • Keziban Yildiz
  • Eric Leroy
  • Karima Tajri
  • Tayeb Baras
  • Maria-Del-Pilar Ramirez
  • Olivier Martin
  • Marie-José Sallaber
  • Valdemar Camarinha Félix
  • Maud Leblois
  • Marouane Achrit
  • Céline Boute
  • Nicolas Le Bigot
  • Gemma Verschuur
  • Levent Ozkan
Julie Rechagneux
Julie Rechagneux (3 élus) Lormont, ville française 		702 20,47%
  • Julie Rechagneux
  • Serge Blüge
  • Louise Dedisse
Mathieu Bordenave
Mathieu Bordenave (2 élus) Naturellement lormont 		363 10,58%
  • Mathieu Bordenave
  • Stéphanie Hartung
Monica Casanova
Monica Casanova (1 élu) Anticapitaliste pour les luttes des travailleurs et de la jeunesse 		239 6,97%
  • Monica Casanova
Participation au scrutin Lormont
Taux de participation 30,33%
Taux d'abstention 69,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 512

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Touzeau
Jean Touzeau (29 élus) Pour une ville moderne et attractive, ensemble une confiance partagée 		3 119 60,34%
  • Jean Touzeau
  • Josette Belloq
  • Philippe Quertinmont
  • Yasmina Boultam
  • Marc Galet
  • Marielle Descoubes-Sibrac
  • Bernard Rivaille
  • Claude Dambrine
  • Tayeb Baras
  • Pierrette Dupart
  • Stéphane Peres Dit Perey
  • Michèle Faoro
  • Jean-Claude Feugas
  • Cyrille Peypoudat
  • Aziz S'kalli-Bouaziza
  • Jannick Mora
  • Grégoric Faucon
  • Mireille Kerbaol
  • Bretislav Pavlata
  • Maria Ramirez
  • Salim Koc
  • Suna Erdogan
  • Jean-Louis Couturier
  • Danielle Jous
  • Vincent Coste
  • Maferima Diagne
  • Alexandre Chadili
  • Loubna Edno-Boufar
  • Jean-Pierre Bachere
Jean-Baptiste Defrance
Jean-Baptiste Defrance (4 élus) Lormont bleu marine 		1 131 21,88%
  • Jean-Baptiste Defrance
  • Marie Lecharlier
  • Marc Sallot
  • Sandrine Despujol
Richard Unrein
Richard Unrein (1 élu) Lormont avenir 		534 10,33%
  • Richard Unrein
Monica Casanova
Monica Casanova (1 élu) Contre l'austérité, pour une autre répartition des richesses 		385 7,44%
  • Monica Casanova
Participation au scrutin Lormont
Taux de participation 49,25%
Taux d'abstention 50,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 5 329

Villes voisines de Lormont

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