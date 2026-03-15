Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont : les infos en direct

Programme de Philippe Quertinmont à Lormont (POUR LORMONT AVEC LORMONT)

Engagement communautaire

Le lien avec les Lormontaises et Lormontais est au cœur de la démarche de cette candidature. La reconstruction du Point d’Animation de Carrière vise à créer un espace de rencontre et de vie pour les habitants. Impliquer les citoyens dans les décisions locales est essentiel pour renforcer la cohésion sociale.

Priorité à l'éducation

L'éducation est présentée comme une priorité majeure pour la commune. La construction d'une nouvelle crèche et la rénovation des écoles témoignent de cet engagement. De plus, l'introduction d'un menu alternatif végétarien dans les cantines scolaires reflète une volonté d'adapter l'offre éducative aux besoins contemporains.

Accès à la santé

La création d'une Maison Pluridisciplinaire de Santé à Carrière vise à améliorer l'accès aux soins pour tous. En renforçant la présence des acteurs de la solidarité dans les quartiers, l'objectif est de favoriser la santé de proximité. Des actions de prévention seront également mises en place pour aborder des problématiques comme les addictions et le harcèlement scolaire.

Tranquillité publique

La sécurité des citoyens est une priorité affirmée dans le programme. L'augmentation du nombre de policiers municipaux permettra d'assurer une présence continue dans la ville. De plus, l'armement de la Police Municipale est envisagé pour répondre aux enjeux de sécurité actuels.