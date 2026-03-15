Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lormont sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lormont.
L'actu des élections municipales 2026 à Lormont
13:10 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Lormont
L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Lormont s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean Touzeau (Divers gauche) a décroché la pole position en récoltant 61,96% des voix. À ses trousses, Julie Rechagneux (Rassemblement National) a capté 20,47% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lormont, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Lormont
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Lormont sont les suivants : de 8 heures à 19 heures. Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Lormont sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Pour rappel, en mars 2020, le 1er tour des municipales s’est déroulé dans un contexte exceptionnel marqué par le Covid-19. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Lormont est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lormont
|Tête de listeListe
|
Philippe Quertinmont
Liste d'union à gauche
POUR LORMONT AVEC LORMONT
|
|
Patrick Pret
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Taner Ozkosar
Liste Divers
ENSEMBLE LORMONT
|
|
Serge Blüge
Liste du Rassemblement National
LORMONT : Transparence et Avenir
|
|
Monica Casanova
Liste d'extrême-gauche
C'EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C'EST NOUS QUI DECIDONS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Touzeau (29 élus) Nous, lormont
|2 124
|61,96%
|
|Julie Rechagneux (3 élus) Lormont, ville française
|702
|20,47%
|
|Mathieu Bordenave (2 élus) Naturellement lormont
|363
|10,58%
|
|Monica Casanova (1 élu) Anticapitaliste pour les luttes des travailleurs et de la jeunesse
|239
|6,97%
|
|Participation au scrutin
|Lormont
|Taux de participation
|30,33%
|Taux d'abstention
|69,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 512
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Touzeau (29 élus) Pour une ville moderne et attractive, ensemble une confiance partagée
|3 119
|60,34%
|
|Jean-Baptiste Defrance (4 élus) Lormont bleu marine
|1 131
|21,88%
|
|Richard Unrein (1 élu) Lormont avenir
|534
|10,33%
|
|Monica Casanova (1 élu) Contre l'austérité, pour une autre répartition des richesses
|385
|7,44%
|
|Participation au scrutin
|Lormont
|Taux de participation
|49,25%
|Taux d'abstention
|50,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|5 329
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