Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Quertinmont à Lormont (POUR LORMONT AVEC LORMONT)

Engagement citoyen

Le lien entre les élus et les habitants est une priorité essentielle pour la commune de Lormont. Des initiatives comme la reconstruction du Point d’Animation de Carrière visent à renforcer les rencontres et les échanges. Impliquer les citoyens dans les décisions locales est au cœur de cette démarche collective.

Éducation et jeunesse

L’éducation est présentée comme une priorité majeure avec des projets concrets tels que la construction d'une nouvelle crèche. Le plan de rénovation des écoles et l'introduction d'un menu végétarien quotidien témoignent d'un engagement fort envers les jeunes. Un Pôle Jeunesse sera également ouvert pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes Lormontais.

Santé et solidarité

La création d'une Maison Pluridisciplinaire de Santé à Carrière vise à rendre les soins accessibles à tous les habitants. En renforçant la présence des acteurs de la solidarité dans les quartiers, la commune souhaite favoriser l'entraide et la proximité. Des actions de prévention seront également mises en place pour aborder des problématiques de santé publique.

Sécurité et tranquillité publique

La sécurité des Lormontais est une préoccupation majeure, avec un projet d'augmentation du nombre de policiers municipaux. L'armement de la Police Municipale est envisagé pour répondre aux enjeux de sécurité actuels. Ces mesures visent à garantir une tranquillité publique renforcée, notamment lors des soirées et des week-ends.