Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lormont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lormont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lormont.
L'actu des élections municipales 2026 à Lormont
11:53 - Les résultats du premier tour de l'élection à Lormont
Lors du premier volet des municipales à Lormont, le scrutin s'est soldé par une participation de 43,26 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Philippe Quertinmont (Union de la gauche) qui a pris la pole position en rassemblant 48,73 % des bulletins valides. Derrière, Taner Ozkosar s'est classé deuxième avec 23,86 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Serge Blüge, étiqueté Rassemblement National, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Monica Casanova, portant la nuance Extrême gauche, a récolté 5,27 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lormont
Le deuxième tour des élections municipales à Lormont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Quertinmont
Liste d'union à gauche
POUR LORMONT AVEC LORMONT
|
|
Taner Ozkosar
Liste Divers
ENSEMBLE LORMONT
|
|
Serge Blüge
Liste du Rassemblement National
LORMONT : Transparence et Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lormont
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe QUERTINMONT (Ballotage) POUR LORMONT AVEC LORMONT
|2 712
|48,73%
|Taner OZKOSAR (Ballotage) ENSEMBLE LORMONT
|1 328
|23,86%
|Serge BLÜGE (Ballotage) LORMONT : Transparence et Avenir
|1 067
|19,17%
|Monica CASANOVA C'EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C'EST NOUS QUI DECIDONS
|293
|5,27%
|Patrick PRET LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|165
|2,96%
|Participation au scrutin
|Lormont
|Taux de participation
|43,26%
|Taux d'abstention
|56,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Nombre de votants
|5 693
Source : ministère de l’Intérieur
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