Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lormont

Le deuxième tour des élections municipales à Lormont a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Quertinmont
Philippe Quertinmont Liste d'union à gauche
POUR LORMONT AVEC LORMONT
  • Philippe Quertinmont
  • Yasmina Boultam
  • Grégoric Faucon
  • Maud Leblois
  • Stéphane Peres Dit Perey
  • Jannick Mora
  • Jean-Noël Goetz
  • Pauline Jourdan
  • Jeoffrey Ruiz
  • Keziban Yildiz
  • Olivier Martin
  • Karima Tajri
  • Marouane Achrit
  • Céline Boute
  • Xavier Sanchez
  • Magalie Dreuil
  • Jean-Claude Feugas
  • Marion Laquerre
  • Valdemar Manuel Camarinha Felix
  • Audrey Da Silva
  • Vincent Coste
  • Gabrielle Rodriguez
  • Nicolas Le Bigot
  • Najia Ben Moussa
  • Eric Leroy
  • Sally Sidibe
  • Levent Ozkan
  • Aselya Temel
  • Agaté Tchassim
  • Cyrielle Peypoudat
  • Julien Celik
  • Stéphanie Georges
  • Kévin Toutouyoutte
  • Aurélie Adelise-Pivert
  • Franck Lafossas
Taner Ozkosar
Taner Ozkosar Liste Divers
ENSEMBLE LORMONT
  • Taner Ozkosar
  • Layla Attounoussi
  • Daniel Romero
  • Sylviane Chevrot
  • Alexandre Lamargot
  • Victoria Madrelle
  • Dimitri Taurand
  • Camélia Bourzag
  • Francisco-Javier Campillo Aller
  • Hediye Sayin
  • Anas Zambib
  • Husna Mélanie Dirik
  • Mohamed Djilani
  • Elisabeth Joly
  • Ahmed Simeonov
  • Christine Davis
  • Fahime Cherfaoui
  • Samira Agacan
  • Jani Lorenzo Bertheau
  • Carla Catarino
  • Karamo Faye
  • Mama Seydi
  • Charles Mathieu
  • Zeineb Maherzi
  • Ersin Koc
  • Aylan Güneri
  • Benjamin Girard
  • Dominique Andrieux
  • Majoub Abbes
  • Chantal Francisco Da Silva
  • Cyril Prats
  • Gourch-Lee Oung
  • Chamaël Célestin Pierre de la Forge
  • Angélique Julie Haton
  • Luca Romero
Serge Blüge
Serge Blüge Liste du Rassemblement National
LORMONT : Transparence et Avenir
  • Serge Blüge
  • Marie-Thérèse Pain
  • Lahcene Chabla
  • Stéphanie Jaureguiberry
  • Florian Darcos
  • Valérie Bouquet Dumont
  • Richard Unrein
  • Monique Dedisse
  • Cédric Le Clech
  • Christina Dufort
  • Jean-Noël Cuminal
  • Amandine Cueff
  • Pascal Bony
  • Karine Millot
  • Romain Mousseau
  • Karine Dussillol
  • Yann Jean
  • Claudia Dufort
  • Philippe Barbier
  • Samantha Guedes
  • Carlos Alcobia
  • Sylvie Charles
  • Karim Benhamou
  • Chantal Thoilliez
  • Urbano Gomes
  • Nolwenne Guedes
  • Paul Revol
  • Sophie Fruitier
  • Jonathan Pitrau
  • Fatima Bouzzine
  • Pascal Gallo
  • Marie-Claire Leroux
  • Walter Guyomard
  • Yolande Tauzin Salamanca
  • Natale Contin
  • Valérie Lepriol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lormont

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe QUERTINMONT
Philippe QUERTINMONT (Ballotage) POUR LORMONT AVEC LORMONT 		2 712 48,73%
Taner OZKOSAR
Taner OZKOSAR (Ballotage) ENSEMBLE LORMONT 		1 328 23,86%
Serge BLÜGE
Serge BLÜGE (Ballotage) LORMONT : Transparence et Avenir 		1 067 19,17%
Monica CASANOVA
Monica CASANOVA C'EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C'EST NOUS QUI DECIDONS 		293 5,27%
Patrick PRET
Patrick PRET LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		165 2,96%
Participation au scrutin Lormont
Taux de participation 43,26%
Taux d'abstention 56,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 5 693

Source : ministère de l’Intérieur

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