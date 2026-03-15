Résultat municipale 2026 à Lormont (33310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lormont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lormont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lormont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe QUERTINMONT
Philippe QUERTINMONT POUR LORMONT AVEC LORMONT 		2 712 48,73%
Taner OZKOSAR
Taner OZKOSAR ENSEMBLE LORMONT 		1 328 23,86%
Serge BLÜGE
Serge BLÜGE LORMONT : Transparence et Avenir 		1 067 19,17%
Monica CASANOVA
Monica CASANOVA C'EST NOUS QUI TRAVAILLONS, C'EST NOUS QUI DECIDONS 		293 5,27%
Patrick PRET
Patrick PRET LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		165 2,96%
Participation au scrutin Lormont
Taux de participation 43,26%
Taux d'abstention 56,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Nombre de votants 5 693

Source : ministère de l’Intérieur

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