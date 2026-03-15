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19:21 - Lormont : démographie et socio-économie impactent les municipales Les données démographiques et socio-économiques de Lormont révèlent des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des municipales. Avec un taux de chômage de 17,99% et une densité de population de 3350 habitants/km², les enjeux liés à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 749 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,36% et d'une population étrangère de 20,93% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Lormont mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,30% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Lormont Le Rassemblement national avait obtenu 20,47% des voix lors des élections locales à Lormont il y a 6 ans. Il n'y a pas eu de second tour, Jean Touzeau étant élu sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,85% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 36,70% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,89% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Lormont comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 26,50% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,34% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 30,86% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Lormont ? Pour cette élection municipale, l'abstention à Lormont sera fondamentale dans l'issue du scrutin. La fuite des électeurs se montait à 69,67 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux, le coronavirus ayant créé un contexte défavorable pour le vote. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention se fixer à 32,25 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 61,83 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 41,06 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 55,01 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres établissent le profil d'une zone frappée par un fort abstentionnisme face aux moyennes nationales.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Lormont ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Lormont, les suffrages s'étaient majoritairement portés sur Jordan Bardella (26,50%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Lormont avaient ensuite placé en tête Alain David (Union de la gauche) avec 53,50% au premier tour, devant Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 27,34%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Alain David culminant à 69,14% des voix localement. L'orientation des électeurs de Lormont a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre clairement de gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Pour les municipales 2026, Lormont reste un territoire tourné vers la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de Lormont soutenaient en priorité Alain David (Nupes) avec 46,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alain David virant de nouveau en tête avec 66,28% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lormont qui s'était déroulée en amont plaçait Jean-Luc Mélenchon à l'avant de la course avec 36,81% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,30% pour Emmanuel Macron, contre 36,70% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Lormont se positionne comme une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - Les premières municipales à Lormont depuis la réforme fiscale Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Lormont, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 23,16 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 344 930 € la même année. Un produit qui est loin des 5 588 610 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Lormont a évolué pour se fixer à 52,79 % en 2024 (contre 31,12 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Lormont s'est chiffrée à 1 017 € en 2024, alors que ce montant se situait à 923 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections municipales 2020 à Lormont L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Lormont s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Jean Touzeau (Divers gauche) a décroché la pole position en récoltant 61,96% des voix. À ses trousses, Julie Rechagneux (Rassemblement National) a capté 20,47% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Lormont, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce triomphe écrasant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.