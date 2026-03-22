Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lorrez-le-Bocage-Préaux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lorrez-le-Bocage-Préaux.
L'actu des élections municipales 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux
11:46 - Quels étaient les résultats des élections à Lorrez-le-Bocage-Préaux la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux ont vu Claude Bicherel arriver en tête il y a une semaine avec 43,46 % des bulletins valides. Ensuite, Yves Boyer s'est classé deuxième avec 39,73 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marie Legalland s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Lorrez-le-Bocage-Préaux, l'élection a vu 60,96 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lorrez-le-Bocage-Préaux
Le deuxième tour des élections municipales à Lorrez-le-Bocage-Préaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Legalland
Divers
LORREZ LE BOCAGE PREAUX UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE !
|
|
Claude Bicherel
Divers
NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES
|
|
Yves Boyer
Divers
EXPERIENCE ET SOUFFLE NOUVEAU
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude BICHEREL (Ballotage) NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES
|256
|43,46%
|Yves BOYER (Ballotage) EXPERIENCE ET SOUFFLE NOUVEAU
|234
|39,73%
|Marie LEGALLAND (Ballotage) LORREZ LE BOCAGE PREAUX UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE !
|99
|16,81%
|Participation au scrutin
|Lorrez-le-Bocage-Préaux
|Taux de participation
|60,96%
|Taux d'abstention
|39,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|612
Source : ministère de l’Intérieur
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