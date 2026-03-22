Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lorrez-le-Bocage-Préaux

Le deuxième tour des élections municipales à Lorrez-le-Bocage-Préaux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Legalland
Marie Legalland Divers
LORREZ LE BOCAGE PREAUX UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE !
  • Marie Legalland
  • Raphaël Carria
  • Brigitte Redon
  • Thierry Carria
  • Delphine Brissy
  • Damien Philippe
  • Leyla Dufresne
  • Johann Bailly
  • Cindy Leterme
  • Sébastien Faïlla
  • Fanny Phaëton
  • Manuel Alves de Oliveira
  • Marie-José Questel
  • Jérémy Dufresne
  • Annie Cappan-Harscoat
Claude Bicherel
Claude Bicherel Divers
NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES
  • Claude Bicherel
  • Martine Dufont
  • Alain Coquelet
  • Marie-Claude Juste
  • Pascal Demiere
  • Fabienne Siegler
  • Jean-Marc Mercier
  • Gwenaelle Negredo
  • Gérard Legrand
  • Delphine Przybylski
  • Bruno Moutafian
  • Maïa Alezra
  • Elios Gibanel
  • Myriam Vincent
  • Adam Dimassi
  • Laetitia Ruffier
  • Philippe Socquard
Yves Boyer
Yves Boyer Divers
EXPERIENCE ET SOUFFLE NOUVEAU
  • Yves Boyer
  • Elise Dartois
  • Mathieu Maisonnial
  • Manon Benel
  • Jérémy Garnier
  • Isabelle Pokossy Epee
  • Jean-Michel Bonnet
  • Amel Bordier
  • Manuel Lobo Lopes
  • Virginie Dubois
  • François Villerez
  • Virginie Carrere
  • Frédéric Balagny
  • Assia Olivereau
  • Gérard Raby
  • Christiane Kauer
  • Claude Cochin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude BICHEREL
Claude BICHEREL (Ballotage) NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES 		256 43,46%
Yves BOYER
Yves BOYER (Ballotage) EXPERIENCE ET SOUFFLE NOUVEAU 		234 39,73%
Marie LEGALLAND
Marie LEGALLAND (Ballotage) LORREZ LE BOCAGE PREAUX UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE ! 		99 16,81%
Participation au scrutin Lorrez-le-Bocage-Préaux
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 612

Source : ministère de l’Intérieur

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