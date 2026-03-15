Résultat municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux (77710) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorrez-le-Bocage-Préaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude BICHEREL
Claude BICHEREL NOTRE VILLAGE AU COEUR DE NOS VIES 		256 43,46%
Yves BOYER
Yves BOYER EXPERIENCE ET SOUFFLE NOUVEAU 		234 39,73%
Marie LEGALLAND
Marie LEGALLAND LORREZ LE BOCAGE PREAUX UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE ! 		99 16,81%
Participation au scrutin Lorrez-le-Bocage-Préaux
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 612

Source : ministère de l’Intérieur

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