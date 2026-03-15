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19:20 - Lorrez-le-Bocage-Préaux : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lorrez-le-Bocage-Préaux, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 1 244 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 95 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 770 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (72,11%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 27,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 42,40% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 459,52 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Lorrez-le-Bocage-Préaux, les enjeux locaux, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - À Lorrez-le-Bocage-Préaux, le Rassemblement national se positionne en force aux élections de 2026 Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Lorrez-le-Bocage-Préaux il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 30,23% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 56,35% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 27,19% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Lorrez-le-Bocage-Préaux comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 39,60% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,89% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,55% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Frédéric Valletoux.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Lorrez-le-Bocage-Préaux avant 2026 Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales à Lorrez-le-Bocage-Préaux, l'abstention touchait 62,91 % des électeurs (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux en raison de la pandémie du Covid. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 23,77 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,07 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 33,37 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 47,22 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux, cette réalité jouera en conséquence un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Lorrez-le-Bocage-Préaux Les Européennes de juin 2024 à Lorrez-le-Bocage-Préaux avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (39,60%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 10,30% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Lorrez-le-Bocage-Préaux soutenaient en priorité Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avec 44,89% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Ivanka Dimitrova culminant à 52,55% des voix dans la commune. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle en conséquence que Lorrez-le-Bocage-Préaux restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Les électeurs de Lorrez-le-Bocage-Préaux avaient résolument privilégié le Rassemblement national il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Lorrez-le-Bocage-Préaux tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,23% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 21,06%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,35% pour Marine Le Pen, contre 43,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Lorrez-le-Bocage-Préaux portaient leur choix sur Ivanka Dimitrova (RN) avec 27,19% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,65% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Lorrez-le-Bocage-Préaux un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Les impôts sont en hausse à Lorrez-le-Bocage-Préaux à l'approche des municipales Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Lorrez-le-Bocage-Préaux, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 16,51 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 60 600 euros environ. Un montant loin des 299 400 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Lorrez-le-Bocage-Préaux atteint désormais 39,08 % en 2024 (contre 21,08 % en 2020). Une hausse généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Lorrez-le-Bocage-Préaux a représenté 1 006 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 899 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Lorrez-le-Bocage-Préaux Les résultats des précédentes élections municipales à Lorrez-le-Bocage-Préaux ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Agissons et grandissons ensemble' a naturellement engrangé 267 voix (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Lorrez-le-Bocage-Préaux, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans réelle concurrence. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).