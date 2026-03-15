Résultat municipale 2026 à Lorry-lès-Metz (57050) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lorry-lès-Metz a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lorry-lès-Metz, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lorry-lès-Metz [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GLESER
Philippe GLESER (17 élus) LORRY-LES-METZ CONTINUONS ENSEMBLE 		757 79,02%
  • Philippe GLESER
  • Annie BAYART
  • Xavier BRIER
  • Sandra GETTO
  • Matthieu BACKES
  • Nadine SCHOLTES
  • Guy PECHEUR
  • Eveline TENDANT
  • Christophe COPIER
  • Céline NICOLLE
  • Sylvain DAUENDORFFER
  • Marion DESBOEUFS
  • Jean-Paul SCHMITT
  • Aude SCHELL
  • François PASQUEREAU
  • Laure TORLOTING
  • Pascal FINET
Inès MAUDUECH
Inès MAUDUECH (2 élus) Lorry Commune verte et Solidaire 		201 20,98%
  • Inès MAUDUECH
  • Hervé COLÉOU
Participation au scrutin Lorry-lès-Metz
Taux de participation 65,75%
Taux d'abstention 34,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 981

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Grand Est ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Grand Est. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Lorry-lès-Metz