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19:19 - Lorry-lès-Metz : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Lorry-lès-Metz, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 24,97% de cadres pour 1 726 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 89 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,68% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 29,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 43,66% des familles sont des couples sans enfant. En conclusion, à Lorry-lès-Metz, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel poids pour le RN à Lorry-lès-Metz aux derniers scrutins ? Le RN était absent lors de la dernière municipale à Lorry-lès-Metz il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 16,42% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 29,91% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 15,70% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 32,23% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 24,82% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 31,85% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 33,17% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Lorry-lès-Metz avant 2026 Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 49,29 % à Lorry-lès-Metz lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que progressait le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 1 171 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 78,07 % de participation. L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 54,05 % en 2022, a largement grossi pour s'élever à 71,79 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 56,98 %. Avec du recul, le territoire se positionne à l'arrivée comme une zone civiquement engagée. La participation des électeurs de Lorry-lès-Metz sera en définitive un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Lorry-lès-Metz classée à droite lors des derniers scrutins La physionomie politique de Lorry-lès-Metz a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,82%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Lorry-lès-Metz accordaient leurs suffrages à Belkhir Belhaddad (Majorité présidentielle) avec 39,11% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Belkhir Belhaddad culminant à 66,83% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Pour les municipales 2026, Lorry-lès-Metz reste un territoire arrimé à le centre La synthèse des votes de 2022 dépeint Lorry-lès-Metz comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Lorry-lès-Metz privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (37,16%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 18,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,09% pour Emmanuel Macron, contre 29,91% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Lorry-lès-Metz accordaient leurs suffrages à Belkhir Belhaddad (Ensemble !) avec 28,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Belkhir Belhaddad virant de nouveau en tête avec 67,77% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Lorry-lès-Metz En matière d'impôts locaux à Lorry-lès-Metz, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 707 euros en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 617 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est resté figé à environ 24,21 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 22 400 euros en 2024. Un apport qui est loin des 352 380 € récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 11,47 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Lorry-lès-Metz La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Lorry-lès-Metz est particulièrement éclairante. Lors du premier rendez-vous électoral, Philippe Gleser a distancé ses adversaires en rassemblant 40,31% des voix. Deuxième, Nadine Scholtes a rassemblé 38,73% des suffrages. Avec un écart aussi maigre, la fin du 2e tour interrogeait. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Philippe Gleser l'a finalement emporté avec 53,26% des votes, face à Nadine Scholtes avec 46,73% des électeurs inscrits. La dynamique s’est progressivement clarifiée jusqu’à donner un succès éclatant assorti d’un écart conséquent., ajoutant 159 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Lorry-lès-Metz, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser.