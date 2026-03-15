Résultat municipale 2026 à los Masos (66500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à los Masos a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à los Masos, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à los Masos [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Geoffrey PAYRE
Geoffrey PAYRE (12 élus) LOS MASOS POURSUIVONS ET INNOVONS TOUS ENSEMBLE 		281 53,42%
  • Geoffrey PAYRE
  • Françoise-Anne POSTEL
  • Gérard PLAZA
  • Eliane MARTINEZ
  • Michel VERGES
  • Florence BOUCHEZ
  • Christophe BLONDIAU
  • Brigitte GUIDI
  • Nicolas CHEVALLIER
  • Helene POLJANSEK
  • Franck ALAUX
  • Chantal GIBAUX
Jean-Michel JOFFRE
Jean-Michel JOFFRE (3 élus) Ensemble, construisons un Avenir 		245 46,58%
  • Jean-Michel JOFFRE
  • Veronique SAMBOU
  • Montseny CAMPS
Participation au scrutin Los Masos
Taux de participation 72,90%
Taux d'abstention 27,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 538

Source : ministère de l’Intérieur

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