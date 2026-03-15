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19:19 - Démographie et politique à los Masos, un lien étroit Quel portrait faire de los Masos, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 972 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 60 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 264 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,72% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 23,76% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,21% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 809,34 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Los Masos manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Quels scores du RN à los Masos avant les municipales 2026 ? Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à los Masos il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 26,94% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,97% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 22,93% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN validait 40,00% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 36,13% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,19% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,30% lors du vote définitif et la victoire de Sandrine Dogor-Such.

16:58 - Les électeurs de los Masos vont-ils se mobiliser aux municipales ? L'abstention atteignait 51,88 % à los Masos pour le premier tour des élections de 2020, un score dans la norme, le Covid ayant frappé de plein fouet le vote. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 25,28 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,25 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 29,84 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,01 % d'abstention. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipale à los Masos, cette particularité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Masos a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à los Masos, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (36,13%). Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à los Masos après la dissolution avec 45,19%. Nathalie Cullell (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 35,98%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Dogor-Such culminant à 53,30% des suffrages exprimés localement. Le paysage politique de los Los Masos a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Au regard des élections passées, Los Masos reste un territoire tourné vers la gauche Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Los Masos plébiscitaient Nathalie Cullell (Nupes) avec 42,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Cullell virant de nouveau en tête avec 60,00% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à los Masos quelques semaines plus tôt était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 32,64% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 26,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,97% pour Marine Le Pen, contre 37,03% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Los Masos comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Los Masos : les impôts s'invitent dans la campagne À los Masos, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,78 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 25 060 €. Un apport qui est loin des 141 150 € récoltés en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à los Masos atteint désormais 34,59 % en 2024 (contre 13,49 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à los Masos a atteint environ 596 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 492 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à los Masos L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à los Masos s'avère riche d'enseignements. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée sur la base de candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de panacher. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. Lors de la première manche électorale, Anne Laubies a recueilli le plus de bulletins avec 90,50% des voix, devant Zohra Babya Dubois qui a recueilli 89,31% des voix. La marge dans le duo de tête s'est révélée particulièrement infime. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. À l'occasion des élections 2026 à los Masos, cette logique très particulière sera de nouveau observée avec attention. Depuis une refonte du système électoral, il convient néanmoins de préciser que le scrutin de liste s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, empêchant dorénavant les candidatures individuelles.