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19:19 - Comprendre l'électorat de Loubeyrat : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Loubeyrat, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 431 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 79 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,71%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 36,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 49,40% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 458,57 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Finalement, Loubeyrat incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Loubeyrat Le RN était absent pour la dernière bataille municipale à Loubeyrat il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 24,30% des votes lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 46,85% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 21,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Loubeyrat comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 34,55% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,85% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 43,78% lors du vote final.

16:58 - Loubeyrat : 40,76 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Loubeyrat sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 59,24 % des inscrits se déplacer aux bureaux de votes dans la commune, au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 40,76 %), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de coronavirus. Il est en effet communément admis qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les Français participent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre fortement mobilisé, avec 83,51 % de participation dans la ville (contre une abstention à 16,49 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 60,11 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 75,31 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 54,30 % des inscrits. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur apparaît donc résolument comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Qui a gagné les européennes et législatives en 2024 à Loubeyrat ? Au printemps 2024, les élections législatives à Loubeyrat avaient propulsé aux avants-postes Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avec 37,05% au premier tour, devant Isabelle Dupré (Rassemblement National) avec 35,85%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christine Pirès Beaune culminant à 56,22% des voix dans la localité. Les Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Loubeyrat avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,55%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 12,58% des voix. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Loubeyrat s'affirmait alors toujours comme une zone pivot.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Loubeyrat ? Lors des législatives de 2022, les votants de Loubeyrat soutenaient en priorité Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 45,42% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,65% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Loubeyrat votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (24,30%), devant Emmanuel Macron crédité de 23,17%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,15% pour Emmanuel Macron, contre 46,85% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Loubeyrat se positionne comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Loubeyrat ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Loubeyrat, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 14,35 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 18 910 €, contre 206 100 euros perçus en 2020. Sa suppression pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Loubeyrat atteint désormais un peu plus de 42,25 % en 2024 (contre 21,77 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Loubeyrat s'est chiffrée à 658 € en 2024, alors que ce montant se situait à 562 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Loubeyrat Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Loubeyrat ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Sébastien Blanc a fait la course en tête avec 51,77% des bulletins. Juste derrière, Christian Portefaix a engrangé 48,22% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Sébastien Blanc a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Loubeyrat, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Au vu de cette victoire retentissante, la tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.