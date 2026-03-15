Résultat municipale 2026 à Loubeyrat (63410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loubeyrat a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loubeyrat, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loubeyrat [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lionel GUILLOT
Lionel GUILLOT (12 élus) ENSEMBLE POUR LOUBEYRAT 		434 58,97%
  • Lionel GUILLOT
  • Marianne EYDIEUX
  • Christophe DUMAS
  • Gaëlle BARADUC
  • Dorian RUDELLE
  • Marie-Claire MENUGE
  • Jean-Michel GUILLEMOT
  • Catherine FAIDIT
  • Grégory CORSO
  • Evelyne GARDARIN
  • Laurent BERTHELOT
  • Murielle MONTBOBIER
Claire BONNARD MAZZOLINI
Claire BONNARD MAZZOLINI (3 élus) UNION CITOYENNE POUR LOUBEYRAT 		302 41,03%
  • Claire BONNARD MAZZOLINI
  • Corentin BONNY
  • Valérie CAUDRELIER-PEYNET
Participation au scrutin Loubeyrat
Taux de participation 66,03%
Taux d'abstention 33,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 760

Source : ministère de l’Intérieur

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