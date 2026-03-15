En direct

19:19 - Élections municipales à Louches : un éclairage démographique Quelle influence les habitants de Louches exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 74 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 12,00%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,80%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 557 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,65%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,34%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Louches mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 17,54% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national durablement installé à Louches Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière municipale à Louches il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 37,15% des suffrages lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 59,11% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 30,19% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 49,05% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 43,00% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 48,62% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Louches : 54,01 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de ces municipales à Louches, le nombre d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 54,01 % lors des municipales de 2020 (un niveau plutôt élevé), beaucoup d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,61 %. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature différente comparativement aux scrutins locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 50,00 % au premier tour en 2022 à 73,77 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 55,78 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se positionne visiblement comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Louches En juin 2024, les élections législatives à Louches avaient favorisé Christine Engrand (Rassemblement National) avec 48,62% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Majorité présidentielle) avec 29,28%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs l'affaire sans trembler dans la circonscription, avec le score écrasant de 50,70% Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,00%). Un écho très fort des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Les électeurs de Louches avaient résolument privilégié l'extrême droite il y a 4 ans Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Louches choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,15% des voix, devant Emmanuel Macron avec 23,78%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,11% pour Marine Le Pen, contre 40,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Louches portaient leur choix sur Christine Engrand (RN) avec 30,19% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Brigitte Bourguignon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,95% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Louches se positionne comme un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Louches En ce qui concerne la fiscalité locale de Louches, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 505 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 321 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à 34,16 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 8 540 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 73 190 € engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 9,12 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Louches L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Louches s'avère riche d'enseignements. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste, donnant ainsi aux votants la liberté de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Franck Delabasserue a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 346 suffrages (92,76%). À la suite, Sophie Bénéfice a capté 92,76% des voix. Marie-France Goidin a suivi, s'adjugeant 338 électeurs (90,61%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections 2026 à Louches, les citoyens sont de nouveau invités à désigner leurs représentants dans cette configuration très singulière. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours dans le pays.