Résultat municipale 2026 à Louches (62610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louches a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louches, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louches [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck DELABASSERUE
Franck DELABASSERUE (13 élus) LOUCHES, EXPERIENCE ET RENOUVEAU 		360 67,80%
  • Franck DELABASSERUE
  • Fleur DRINCQBIER
  • Théophile TOWMSEND
  • Julie CHRÉTIEN
  • Antoine ADRIANSEN
  • Claudie HENON
  • Arnaud LEPARREE
  • Brunehilde MARMIN
  • Michel DELPLANQUE
  • Sophie BÉNÉFICE
  • Emmanuel DONJON DE SAINT MARTIN
  • Audrey LAURENT
  • Nicolas DUSAUTOIS
Patrick SCOTTÉ
Patrick SCOTTÉ (2 élus) NOTRE VILLAGE, NOTRE PRIORITE 		171 32,20%
  • Patrick SCOTTÉ
  • Jennifer ADRIANSEN
Participation au scrutin Louches
Taux de participation 74,40%
Taux d'abstention 25,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 555

Source : ministère de l’Intérieur

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