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19:20 - Loudun : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Loudun révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,71%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (60,33%) met en exergue le poids des questions de logement et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 1 975 euros/mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 3168 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,24%) et le nombre de résidences HLM (14,01% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Loudun mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,17% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Le RN marque des points à Loudun Le parti d'extrême droite restait loin du groupe de tête lors des municipales à Loudun il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 29,18% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,69% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 27,29% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 42,86% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 40,52% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 39,60% pour le Rassemblement national. Il finira avec 44,01% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Loudun aux dernières élections ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 49,33 % à Loudun lors des municipales de 2020 (un score dans la norme), beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 73,66 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 49,52 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,21 % au premier tour, contre 47,61 % en 2022. Prendre du recul sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de classer Loudun comme une contrée où la participation peine à décoller. En ce jour de municipales à Loudun, cette particularité sera en conséquence décortiquée.

15:59 - Loudun : retour sur le vote de l'année de la dissolution Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Loudun avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,52%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 15,50% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Loudun portaient leur choix sur Hager Jacquemin (Rassemblement National) avec 39,60% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Nicolas Turquois (Ensemble !) qui a raflé la mise avec 55,99% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Loudun a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Loudun présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Loudun voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,18% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 29,12%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,31% pour Emmanuel Macron, contre 47,69% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Loudun accordaient leurs suffrages à Nicolas Turquois (Ensemble !) avec 41,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,14% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Loudun comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Fiscalité à Loudun : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Loudun, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 26,17 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de près de 244 400 euros environ la même année, bien en deçà des 1 792 410 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Loudun a évolué pour se fixer à un peu moins de 40,46 % en 2024 (contre 19,91 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Loudun s'est chiffrée à environ 848 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 810 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Loudun Il peut se révéler intéressant de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Loudun. Dès le premier tour de scrutin, Joël Dazas (Divers droite) a imposé son rythme en recueillant 1 807 bulletins (76,63%). À ses trousses, Romain Bonnet (Divers droite) a recueilli 551 bulletins valides (23,36%). Ce succès d'emblée a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Loudun, cet équilibre sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.