Résultat municipale 2026 à Loudun (86200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loudun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loudun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loudun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Joël DAZAS
Joël DAZAS (24 élus) LOUDUN, AGIR POUR L'AVENIR 		1 718 64,49%
  • Joël DAZAS
  • Laurence MOUSSEAU
  • Gilles ROUX
  • Nathalie LEGEARD
  • Jean-Louis DOUX
  • Bernadette VAUCELLE
  • Xavier POINSON
  • Sandra PROD'HOMME
  • Marc-Antoine HAESE
  • Pascale PELLETIER
  • Jean-François THIIBAULT
  • Marie FERRE
  • Francis AUCHER
  • Emmanuelle RONTARD
  • Gaël MORIN
  • Elise AUTSON
  • Christopher LETAIN
  • Céline BLONDEL
  • Flavien BOYER
  • Anne-Sophie ENON
  • Benjamin GANDIER
  • Carole LE DUC
  • Brice OLIVIER
  • Isabelle MAUBERGER
Romain BONNET
Romain BONNET (5 élus) Loudun, une gestion responsable pour un avenir solide 		946 35,51%
  • Romain BONNET
  • Isabelle MULA
  • Kévin BRANCO NUNES
  • Véronique ARNAUDO-RONTARD
  • Jacques PRUD'HOMME
Participation au scrutin Loudun
Taux de participation 57,85%
Taux d'abstention 42,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 2 877

Source : ministère de l’Intérieur

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