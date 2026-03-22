Résultat de l'élection municipale 2026 à Louhans : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louhans [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Louhans sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Louhans.
L'actu des élections municipales 2026 à Louhans
11:45 - Que disaient les résultats des élections municipales à Louhans il y a une semaine ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Louhans dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a vu 60,56 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Frédéric Bouchet (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance avec 39,94 % des voix. Ensuite, Guillaume Badet (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 23,95 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été maintenue pour Frédéric Bouchet, mais il a accusé une lourde baisse avec 11 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Christine Buatois, étiquetée Divers droite, s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Étienne Clerc a obtenu 16,52 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Louhans
Le deuxième tour des élections municipales à Louhans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Étienne Clerc
Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
|
|
Guillaume Badet
Liste divers gauche
COEUR BRESSAN - LOUHANS - CHATEAURENAUD
|
|
Frédéric Bouchet
Liste divers droite
LOUHANS-CHÂTEAURENAUD NOTRE VILLE, NOTRE FORCE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Louhans
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric BOUCHET (Ballotage) LOUHANS-CHÂTEAURENAUD NOTRE VILLE, NOTRE FORCE
|1 129
|39,94%
|Guillaume BADET (Ballotage) COEUR BRESSAN - LOUHANS - CHATEAURENAUD
|677
|23,95%
|Christine BUATOIS (Ballotage) REDONNONS VIE A LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
|469
|16,59%
|Étienne CLERC (Ballotage) RASSEMBLONS LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
|467
|16,52%
|Patrice LANKAR Louhans-Châteaurenaud unie et forte
|85
|3,01%
|Participation au scrutin
|Louhans
|Taux de participation
|60,56%
|Taux d'abstention
|39,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|2 895
Source : ministère de l’Intérieur
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