Résultat de l'élection municipale 2026 à Louhans : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Louhans

Le deuxième tour des élections municipales à Louhans a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Étienne Clerc
Étienne Clerc Liste d'union à l'extrême-droite
RASSEMBLONS LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
  • Étienne Clerc
  • Sandrine Chevillard
  • Gilles Badey
  • Laurence Ambrosi
  • Marcel Allagnat
  • Emilie Ledorré
  • Michel Fraichard
  • Isabelle Tesnier
  • Franck Prevost
  • Isabelle Thincelin
  • Jean-François Oudard
  • Eliana Genelot
  • Antony Sandoval
  • Frédérique Myard
  • Adrien Boillot
  • Monique Aublé
  • Alain Quequin
  • Sylvie Monin-Badey
  • Loïc Ledorré
  • Françoise Evrard
  • Jacques Evrard
  • Marie-Laure Jacquot
  • Thibaut André
  • Bernadette Pèpe
  • Jérémie Mazoyer
  • Kelly Barbe
  • Matéo Ledorre
  • Corinne Bourne
  • Jean-Baptiste Oudard
Guillaume Badet
Guillaume Badet Liste divers gauche
COEUR BRESSAN - LOUHANS - CHATEAURENAUD
  • Guillaume Badet
  • Hélène Oges
  • Henri Wattiez
  • Mathilde Renaud
  • Philippe Roch
  • Colombe Kiehn
  • Philippe Grados
  • Marie Gelot
  • Fabien Waltefaugle
  • Sylvie Bolot
  • Lionel Juillard
  • Nadine Duroux
  • Jimmy Vandroux
  • Marine Lefrancois Masson
  • Florent Dajoux
  • Sylvie Alexandre
  • Bruno Guillot
  • Christelle Megnien
  • Florian Bonin
  • Cécile Dorieux
  • Marc Schneider
  • Angélique Renoud
  • Ugo Kaestler
  • Chantal Cugnet
  • Guillaume Sicard
  • Léa Sagot
  • Saïd Aouam
  • Chloé Pittion
  • Franck Monnot
  • Raymonde Thibaud
  • Didier Masson
Frédéric Bouchet
Frédéric Bouchet Liste divers droite
LOUHANS-CHÂTEAURENAUD NOTRE VILLE, NOTRE FORCE
  • Frédéric Bouchet
  • Cécile Gillet
  • Jacques Mougenot
  • Nelly Rodot
  • Robert Chassery
  • Patricia Tisserand
  • Gérald Roy
  • Christine Depret
  • Bernard Milliat
  • Josette Letoublon
  • Franck Serrand
  • Sonia Dormeyer
  • Philippe Stelmaszyk
  • Natacha Faraga
  • Alexis Danjean
  • Martine Thibert
  • Aurélien Pérard-Chanat
  • Marie Odile Ascher
  • Igor Petkovic
  • Lucienne Cartal
  • Didier Jacob
  • Coralie Turbanski
  • Maurice Bados
  • Mélanie Roy
  • Eric Mottier
  • Christine Bernard
  • Christian Bouvier
  • Fanny Macherey
  • Sylvain Fraboulet
  • Jacqueline Cavard
  • Bernard Jeandot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Louhans

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BOUCHET
Frédéric BOUCHET (Ballotage) LOUHANS-CHÂTEAURENAUD NOTRE VILLE, NOTRE FORCE 		1 129 39,94%
Guillaume BADET
Guillaume BADET (Ballotage) COEUR BRESSAN - LOUHANS - CHATEAURENAUD 		677 23,95%
Christine BUATOIS
Christine BUATOIS (Ballotage) REDONNONS VIE A LOUHANS-CHÂTEAURENAUD 		469 16,59%
Étienne CLERC
Étienne CLERC (Ballotage) RASSEMBLONS LOUHANS-CHÂTEAURENAUD 		467 16,52%
Patrice LANKAR
Patrice LANKAR Louhans-Châteaurenaud unie et forte 		85 3,01%
Participation au scrutin Louhans
Taux de participation 60,56%
Taux d'abstention 39,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 895

Source : ministère de l’Intérieur

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