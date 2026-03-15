Résultat municipale 2026 à Louhans (71500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louhans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louhans, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louhans [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BOUCHET
Frédéric BOUCHET LOUHANS-CHÂTEAURENAUD NOTRE VILLE, NOTRE FORCE 		1 129 39,94%
Guillaume BADET
Guillaume BADET COEUR BRESSAN - LOUHANS - CHATEAURENAUD 		677 23,95%
Christine BUATOIS
Christine BUATOIS REDONNONS VIE A LOUHANS-CHÂTEAURENAUD 		469 16,59%
Étienne CLERC
Étienne CLERC RASSEMBLONS LOUHANS-CHÂTEAURENAUD 		467 16,52%
Patrice LANKAR
Patrice LANKAR Louhans-Châteaurenaud unie et forte 		85 3,01%
Participation au scrutin Louhans
Taux de participation 60,56%
Taux d'abstention 39,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 895

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Saône-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Saône-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Louhans

En savoir plus sur Louhans