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19:20 - Comment la composition démographique de Louhans façonne les résultats électoraux ? En pleine campagne électorale municipale, Louhans est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 483 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 637 entreprises, Louhans est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 188 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,40%, Louhans se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 749 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,51%, révélant une situation économique mitigée. Louhans incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.

17:57 - Quelle est la place du RN à Louhans ? Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections locales à Louhans en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,83% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,31% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,81% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 41,57% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,71% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,97% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,11% le dimanche suivant, actant la victoire pour Eric Michoux.

16:58 - Louhans classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Au soir des élections municipales 2026, le niveau d'abstention pèsera fortement sur les résultats de Louhans. Il y a six ans, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 56,90 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 43,10 %), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 27,31 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 49,50 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,94 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,92 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Louhans a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Louhans accordaient leurs suffrages à Eric Michoux (Union de l'extrême droite) avec 38,97% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Eric Michoux culminant à 54,11% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (41,71%). La situation politique de Louhans a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Louhans : retour sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Louhans plébiscitaient Cécile Untermaier (Nupes) avec 32,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,43%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Louhans plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,83% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 28,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,69%, contre 47,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Louhans laisse ainsi apparaître une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Louhans ? À Louhans, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 951 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 804 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 43,29 % en 2024 (contre environ 23,21 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 138 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,4478 million d'euros (1 447 800 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 19,47 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Louhans ? Il peut être édifiant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Louhans. Au terme du premier tour, Frédéric Bouchet (Divers droite) a viré en tête avec 1 022 voix (51,10%). À ses trousses, Paule Mathy (Divers centre) a rassemblé 565 suffrages en sa faveur (28,25%). Le trio de tête a été complété par Fabien Soulage (Divers gauche), glanant 20,65% des bulletins. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Louhans, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.