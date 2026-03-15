Résultat municipale 2026 à Louhans (71500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Louhans - Tour 1
- Election municipale 2026 à Louhans [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Louhans
- Louhans (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louhans a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louhans, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Louhans [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric BOUCHET LOUHANS-CHÂTEAURENAUD NOTRE VILLE, NOTRE FORCE
|1 129
|39,94%
|Guillaume BADET COEUR BRESSAN - LOUHANS - CHATEAURENAUD
|677
|23,95%
|Christine BUATOIS REDONNONS VIE A LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
|469
|16,59%
|Étienne CLERC RASSEMBLONS LOUHANS-CHÂTEAURENAUD
|467
|16,52%
|Patrice LANKAR Louhans-Châteaurenaud unie et forte
|85
|3,01%
|Participation au scrutin
|Louhans
|Taux de participation
|60,56%
|Taux d'abstention
|39,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|2 895
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Louhans [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Louhans en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Louhans
19:20 - Comment la composition démographique de Louhans façonne les résultats électoraux ?
En pleine campagne électorale municipale, Louhans est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 6 483 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 637 entreprises, Louhans est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,67%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 188 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,40%, Louhans se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 749 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,51%, révélant une situation économique mitigée. Louhans incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en constante évolution.
17:57 - Quelle est la place du RN à Louhans ?
Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors des élections locales à Louhans en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 28,83% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 47,31% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 19,81% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 41,57% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,71% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,97% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,11% le dimanche suivant, actant la victoire pour Eric Michoux.
16:58 - Louhans classée chez les abstentionnistes avant ces municipales
Au soir des élections municipales 2026, le niveau d'abstention pèsera fortement sur les résultats de Louhans. Il y a six ans, le premier round des municipales avait été marqué par une abstention de 56,90 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 43,10 %), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 27,31 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 49,50 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,94 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,92 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez abstentionniste.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Louhans a-t-elle voté ?
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Louhans accordaient leurs suffrages à Eric Michoux (Union de l'extrême droite) avec 38,97% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Eric Michoux culminant à 54,11% des voix dans la commune. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (41,71%). La situation politique de Louhans a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
14:57 - Louhans : retour sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Louhans plébiscitaient Cécile Untermaier (Nupes) avec 32,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,43%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Louhans plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,83% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 28,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,69%, contre 47,31% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Louhans laisse ainsi apparaître une zone au paysage politique évolutif.
12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Louhans ?
À Louhans, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen versé par foyer fiscal a atteint 951 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 804 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 43,29 % en 2024 (contre environ 23,21 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 138 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 1,4478 million d'euros (1 447 800 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 19,47 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Louhans ?
Il peut être édifiant de s'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Louhans. Au terme du premier tour, Frédéric Bouchet (Divers droite) a viré en tête avec 1 022 voix (51,10%). À ses trousses, Paule Mathy (Divers centre) a rassemblé 565 suffrages en sa faveur (28,25%). Le trio de tête a été complété par Fabien Soulage (Divers gauche), glanant 20,65% des bulletins. Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Louhans, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse devant cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Louhans ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Lors des précédentes municipales, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date prévue en raison du covid. Il avait été repoussé de trois mois. Vous pouvez voir ci-dessous la liste des candidats à Louhans. Les 4 bureaux de vote de l'agglomération de Louhans seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux citoyens de décider. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Villes voisines de Louhans
- Louhans (71500)
- Ecole primaire à Louhans
- Maternités à Louhans
- Crèches et garderies à Louhans
- Classement des collèges à Louhans
- Salaires à Louhans
- Impôts à Louhans
- Dette et budget de Louhans
- Climat et historique météo de Louhans
- Accidents à Louhans
- Délinquance à Louhans
- Inondations à Louhans
- Nombre de médecins à Louhans
- Pollution à Louhans
- Entreprises à Louhans
- Prix immobilier à Louhans