Résultat municipale 2026 à Louisfert (44110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louisfert a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louisfert, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louisfert [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain GUILLOIS
Alain GUILLOIS (12 élus) LISTE D'INTÉRÊT COMMUNAL 		324 59,45%
  • Alain GUILLOIS
  • Pascale DAVID
  • Dominique APPER
  • Rozenn ROUSSEAU
  • Cédric JEUSSE
  • Nathalie GULLIENT
  • Valentin GLÉDEL
  • Martine PAGEOT
  • Quentin GRIMAUD
  • Agnès PIAU
  • François DENIEUL
  • Mélissa CLERMONT
Catherine LANGOUËT
Catherine LANGOUËT (3 élus) BIEN VIVRE À LOUISFERT 		221 40,55%
  • Catherine LANGOUËT
  • Tanneguy LEHIDEUX
  • Cécile MARTIN FREDOUEIL
Participation au scrutin Louisfert
Taux de participation 71,81%
Taux d'abstention 28,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 558

Source : ministère de l’Intérieur

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