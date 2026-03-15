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19:18 - Louisfert : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Louisfert, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Dotée de 448 logements pour 949 habitants, la densité de la ville est de 52 habitants par km². Ses 52 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (85,27%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 38,10% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,58% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 333,96 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Louisfert, les problématiques locales se joignent aux défis français.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Louisfert Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté pour la dernière campagne municipale à Louisfert il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 33,68% des voix lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,60% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,01% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Louisfert comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,25% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 42,78% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 43,82% lors du vote définitif, offrant un siège à l'Assemblée à Jean-Claude Raux.

16:58 - Les électeurs de Louisfert vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 383 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Louisfert, soit un taux de participation de 50,86 %, un score dans la norme alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs du fait du Covid-19. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre attiré les électeurs, avec 79,60 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 20,40 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 53,42 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,88 % au premier tour, contre 47,09 % en 2022. Zoomer sur ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Louisfert comme une ville fortement mobilisée aux urnes. En ce jour de municipales à Louisfert, cette contingence sera en tout cas très observée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Louisfert L'orientation des électeurs de Louisfert a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste. Les élections européennes du printemps 2024 à Louisfert avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (41,25%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 11,23% des suffrages. Julio Pichon (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Louisfert après la dissolution avec 42,78%. Alain Hunault (Divers droite) échouait à la deuxième place avec 27,77%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julio Pichon culminant à 43,82% des votes localement.

14:57 - À Louisfert, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans La physionomie politique de Louisfert dessine un territoire aux votes hétérogènes. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Louisfert tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 29,17%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,40%, contre 47,60% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Louisfert portaient leur choix sur Jean-Claude Raux (Nupes) avec 26,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,97%.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Louisfert avant les municipales ? Tandis que les impôts locaux se sont alourdis à Louisfert entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,74 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 5 320 €. Une somme loin des 131 400 euros enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Louisfert a évolué pour se fixer à 31,83 % en 2024 (contre 15,03 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Louisfert a représenté 597 € en 2024 (contre 550 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Louisfert ? Les résultats du scrutin municipal précédent à Louisfert se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Unique liste en présence, 'Liste d interet general' a naturellement recueilli 336 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Louisfert, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux après cette élection sans réelle concurrence. Un indice est probablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).