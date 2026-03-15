Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourdes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lourdes

Tête de listeListe
Thierry Lavit
Thierry Lavit Liste divers centre
LOURDES, BIEN PLUS QU'UNE VILLE
  • Thierry Lavit
  • Marie-Henriette Cabanne
  • Stéphane Peyras
  • Dominique Arramond
  • Julien Jacob Lemaitre
  • Marie-Bernadette Scerri Dit Xerri
  • Mohamed Dilmi
  • Jeannine Borde
  • Patrick Lefort
  • Marie Etcheverry
  • Jean-Michel Labady
  • Chistine Carrere
  • Jean-Pierre Bassetti
  • Dominique Pisano
  • Jean-Georges Crabarie
  • Edna Graciette Da Silva
  • Eric Nonon
  • Madeleine Navarro
  • Rémi Buffo
  • Cathy Trouvé
  • Frédéric Duplan
  • Cynthia Tonoukouin
  • Didier Laurio
  • Elodie de Luca
  • Julien Laborde
  • Nicole Perez
  • Fermin Lozano
  • Aurélie Nesmon
  • Jean-Luc Dobignard
  • Christelle Lalanne
  • Serge Blanchong
  • Laurence Demasles
  • Battista Sinico
  • Marie-José Guirlé
  • Georges Lévèque
Gérald Capel
Gérald Capel Liste divers droite
Lourdes, un nouveau souffle
  • Gérald Capel
  • Pascale Ginestet
  • Bertrand Bilger
  • Marie-Aimée Buffet
  • Philippe Subercazes
  • Sandrine Farge
  • Bruno Gabellieri
  • Fabienne Borde
  • Alain Coulaud
  • Maria Feral
  • Hervé Adelin
  • Mireille Demauleon Ikhlef
  • Gilles Fonts
  • Charlotte Crassus
  • Serge Mata
  • Lola Bernal
  • Pascal Crassus
  • Odette Sarr Campan
  • Fabrice Nieto Bordes
  • Suzanne Dubourdieu
  • Adi Cemalovic
  • Viviane Peres
  • Jean Biesbrouck
  • Hélène Chekhovtzeff
  • René Lafon-Placette
  • Elizabeth Pozada
  • Christian Dupouy
  • Joséphine Disavino
  • Thomas Manzaneque
  • Sophie Aurade
  • Florent Delagarde
  • Annette Cuq
  • Jean-Pierre Arkoub

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Lavit
Thierry Lavit (27 élus) Lourdes, plus qu'une ville 		3 078 59,77%
  • Thierry Lavit
  • Sylvie Mazurek
  • Philippe Ernandez
  • Cécile Prevost
  • Mohamed Dilmi
  • Marie-Henriette Cabanne
  • Jean-Luc Dobignard
  • Odette Minvielle-Larrousse
  • Patrick Lefort
  • Marie-Bernadette Scerri Dit Xerri
  • Jean-Georges Crabarie
  • Laurence Demasles
  • Eric Nonon
  • Marine Nicolau
  • Julien Lemaitre
  • Marie Etcheverry
  • Michel Gaston
  • Jeannine Borde
  • Antoine Noguez
  • Chistine Carrere
  • Firmin Lozano
  • Nicole Perez
  • Olivier Vaudoit
  • Cynthia Tonoukouin
  • Sébastian Puszka
  • Michèle Laville
  • Brian Carrey- Maysounave
Sylvain Peretto
Sylvain Peretto (6 élus) Unis et rassembles pour lourdes 		2 071 40,22%
  • Sylvain Peretto
  • Marie-Christine Assouère
  • Bruno Vinuales
  • Stéphanie Lacoste
  • Julien Poque
  • Marie-Laure Pargala
Participation au scrutin Lourdes
Taux de participation 53,39%
Taux d'abstention 46,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 424

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Lavit
Thierry Lavit Lourdes, plus qu'une ville 		1 519 29,90%
Sylvain Peretto
Sylvain Peretto Unis et rassemblés pour lourdes 		1 172 23,07%
Josette Bourdeu
Josette Bourdeu Lourdes courageuse 		770 15,16%
Bruno Vinuales
Bruno Vinuales Au nom de lourdes 		644 12,67%
Stéphanie Lacoste
Stéphanie Lacoste Tous pour lourdes 		487 9,58%
Anjelika Omnes
Anjelika Omnes Notre priorité ? vous ! 		263 5,17%
Christian Agius
Christian Agius Lourdes ensemble 		224 4,41%
Participation au scrutin Lourdes
Taux de participation 52,24%
Taux d'abstention 47,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 291

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Josette Bourdeu
Josette Bourdeu (25 élus) Lourdes, terre d'avenirs 		3 754 49,11%
  • Josette Bourdeu
  • Alain Garrot
  • Marie-José Moulet
  • Bruno Vinuales
  • Patricia Sayous
  • Philippe Subercazes
  • Fabienne Borde
  • Alain Abadie
  • Madeleine Navarro
  • Gérald Capel
  • Camille Casteran
  • Michel Ausina
  • Nathalie Barzu
  • Maxime Laffaille
  • Annette Cuq
  • Jean-Luc Dobignard
  • Anjelika Omnes
  • Hervé Abadie
  • Odile Vignes
  • Eric Barzanti
  • Marie-France Auzon-Laffitte
  • Yacine Kasbaoui
  • Sandrine Fochesato
  • Michel Nicolau
  • Annick Baleri
Jean-Pierre Artiganave
Jean-Pierre Artiganave (7 élus) Notre avenir lourdes ensemble 		3 249 42,50%
  • Jean-Pierre Artiganave
  • Marie-Henriette Cabanne
  • Michel Azot
  • Odette Minvielle Larrousse
  • Mohamed Dilmi
  • Antoinette Babin-Chassard
  • Jean-Pierre Garuet-Lempirou
Claude Heintz
Claude Heintz (1 élu) Lourdes bleu marine 		640 8,37%
  • Claude Heintz
Participation au scrutin Lourdes
Taux de participation 69,81%
Taux d'abstention 30,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 7 872

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Josette Bourdeu
Josette Bourdeu Lourdes, terre d'avenirs 		2 980 41,60%
Jean-Pierre Artiganave
Jean-Pierre Artiganave Notre avenir lourdes ensemble 		2 743 38,29%
Claude Heintz
Claude Heintz Lourdes bleu marine 		900 12,56%
Jean-Pierre Auguet
Jean-Pierre Auguet Lourdes...nouvel elan.. 		539 7,52%
Participation au scrutin Lourdes
Taux de participation 66,21%
Taux d'abstention 33,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,08%
Nombre de votants 7 467

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