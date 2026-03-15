Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourdes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourdes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lourdes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lourdes.
L'actu des élections municipales 2026 à Lourdes
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Lourdes
Quels enseignements peut-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Lourdes ? Lors du premier rendez-vous électoral, Thierry Lavit (Divers) a dominé le scrutin en rassemblant 1 519 bulletins (29,90%). Derrière, Sylvain Peretto (Divers droite) a obtenu 1 172 votes (23,07%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Thierry Lavit l'a finalement emporté avec 3 078 voix (59,77%), face à Sylvain Peretto qui a obtenu 2 071 électeurs (40,22%). Le candidat étiqueté Divers a certainement tiré parti du report de votes des partisans des listes du centre, récupérant 1 559 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde tâche de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Lourdes : horaires des bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux 9 171 électeurs de Lourdes de s'exprimer sur les défis qui affectent leur ville. À Lourdes comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, Thierry Lavit (Divers) a remporté l'élection au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats à Lourdes. Retenez également que les 10 bureaux de vote de la ville de Lourdes ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Recevez gratuitement les résultats des élections à Lourdes dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lourdes
|Tête de listeListe
|
Thierry Lavit
Liste divers centre
LOURDES, BIEN PLUS QU'UNE VILLE
|
|
Gérald Capel
Liste divers droite
Lourdes, un nouveau souffle
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Lavit (27 élus) Lourdes, plus qu'une ville
|3 078
|59,77%
|
|Sylvain Peretto (6 élus) Unis et rassembles pour lourdes
|2 071
|40,22%
|
|Participation au scrutin
|Lourdes
|Taux de participation
|53,39%
|Taux d'abstention
|46,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 424
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Lavit Lourdes, plus qu'une ville
|1 519
|29,90%
|Sylvain Peretto Unis et rassemblés pour lourdes
|1 172
|23,07%
|Josette Bourdeu Lourdes courageuse
|770
|15,16%
|Bruno Vinuales Au nom de lourdes
|644
|12,67%
|Stéphanie Lacoste Tous pour lourdes
|487
|9,58%
|Anjelika Omnes Notre priorité ? vous !
|263
|5,17%
|Christian Agius Lourdes ensemble
|224
|4,41%
|Participation au scrutin
|Lourdes
|Taux de participation
|52,24%
|Taux d'abstention
|47,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 291
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Josette Bourdeu (25 élus) Lourdes, terre d'avenirs
|3 754
|49,11%
|
|Jean-Pierre Artiganave (7 élus) Notre avenir lourdes ensemble
|3 249
|42,50%
|
|Claude Heintz (1 élu) Lourdes bleu marine
|640
|8,37%
|
|Participation au scrutin
|Lourdes
|Taux de participation
|69,81%
|Taux d'abstention
|30,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|7 872
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Josette Bourdeu Lourdes, terre d'avenirs
|2 980
|41,60%
|Jean-Pierre Artiganave Notre avenir lourdes ensemble
|2 743
|38,29%
|Claude Heintz Lourdes bleu marine
|900
|12,56%
|Jean-Pierre Auguet Lourdes...nouvel elan..
|539
|7,52%
|Participation au scrutin
|Lourdes
|Taux de participation
|66,21%
|Taux d'abstention
|33,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,08%
|Nombre de votants
|7 467
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