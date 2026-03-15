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19:21 - Élections à Lourdes : l'impact des caractéristiques démographiques À Lourdes, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 24% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 22,64%. De plus, le taux de familles propriétaires (48,36%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 1 894 €/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,26% et d'une population immigrée de 14,67% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Lourdes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,41% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Le RN perce-t-il à Lourdes ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Lourdes il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 23,64% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,12% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 20,38% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lourdes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,34% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 39,38% pour le parti nationaliste. Ce dernier terminera en tête avec 55,86% lors du vote final, actant la victoire pour Denis Fégné.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Lourdes aux dernières élections ? En ce jour de municipales 2026 à Lourdes, l'abstention sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 47,76 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 52,24 %) alors que le coronavirus se propageait dans le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 25,94 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,82 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,60 % au premier tour, contre 51,50 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se positionne comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Comment Lourdes a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Lourdes avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,34% des bulletins. Olivier Monteil (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Lourdes après la dissolution avec 39,38%. Benoit Mournet (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 29,61%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Olivier Monteil culminant à 55,86% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Lourdes a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Dernière présidentielle à Lourdes : les résultats qu'il faut analyser Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Lourdes portaient leur choix sur Benoit Mournet (Ensemble !) avec 29,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,06% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lourdes tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,67% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,88% pour Emmanuel Macron, contre 47,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Lourdes se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Lourdes ? À Lourdes, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,36 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 565 900 euros environ. Une somme bien en-dessous des 2 857 590 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Lourdes a évolué pour se fixer à un peu moins de 42,94 % en 2024 (contre 18,25 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Lourdes s'est chiffrée à 1 231 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 764 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Lourdes Quels enseignements peut-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Lourdes ? Lors du premier rendez-vous électoral, Thierry Lavit (Divers) a dominé le scrutin en rassemblant 1 519 bulletins (29,90%). Derrière, Sylvain Peretto (Divers droite) a obtenu 1 172 votes (23,07%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Thierry Lavit l'a finalement emporté avec 3 078 voix (59,77%), face à Sylvain Peretto qui a obtenu 2 071 électeurs (40,22%). Le candidat étiqueté Divers a certainement tiré parti du report de votes des partisans des listes du centre, récupérant 1 559 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde tâche de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.