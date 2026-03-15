Résultat municipale 2026 à Lourdes (65100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lourdes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lourdes, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourdes [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry LAVIT (28 élus) LOURDES, BIEN PLUS QU'UNE VILLE
|3 597
|67,01%
|
|Gérald CAPEL (5 élus) Lourdes, un nouveau souffle
|1 771
|32,99%
|
|Participation au scrutin
|Lourdes
|Taux de participation
|61,39%
|Taux d'abstention
|38,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,43%
|Nombre de votants
|5 795
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Lourdes [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Lourdes en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Lourdes
19:21 - Élections à Lourdes : l'impact des caractéristiques démographiques
À Lourdes, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 24% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 22,64%. De plus, le taux de familles propriétaires (48,36%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 1 894 €/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,26% et d'une population immigrée de 14,67% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Lourdes mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,41% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.
17:57 - Le RN perce-t-il à Lourdes ?
Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Lourdes il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 23,64% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 47,12% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 20,38% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lourdes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,34% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 39,38% pour le parti nationaliste. Ce dernier terminera en tête avec 55,86% lors du vote final, actant la victoire pour Denis Fégné.
16:58 - Quels niveaux d'abstention à Lourdes aux dernières élections ?
En ce jour de municipales 2026 à Lourdes, l'abstention sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait été marqué par une abstention de 47,76 %, un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 52,24 %) alors que le coronavirus se propageait dans le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 25,94 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 45,82 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,60 % au premier tour, contre 51,50 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se positionne comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.
15:59 - Comment Lourdes a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Lourdes avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,34% des bulletins. Olivier Monteil (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Lourdes après la dissolution avec 39,38%. Benoit Mournet (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 29,61%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Olivier Monteil culminant à 55,86% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Lourdes a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.
14:57 - Dernière présidentielle à Lourdes : les résultats qu'il faut analyser
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Lourdes portaient leur choix sur Benoit Mournet (Ensemble !) avec 29,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,06% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lourdes tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,67% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,64%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,88% pour Emmanuel Macron, contre 47,12% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Lourdes se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Lourdes ?
À Lourdes, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,36 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 565 900 euros environ. Une somme bien en-dessous des 2 857 590 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Lourdes a évolué pour se fixer à un peu moins de 42,94 % en 2024 (contre 18,25 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Lourdes s'est chiffrée à 1 231 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 764 € quatre ans auparavant.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Lourdes
Quels enseignements peut-on tirer de l'issue des dernières élections municipales à Lourdes ? Lors du premier rendez-vous électoral, Thierry Lavit (Divers) a dominé le scrutin en rassemblant 1 519 bulletins (29,90%). Derrière, Sylvain Peretto (Divers droite) a obtenu 1 172 votes (23,07%). Un différentiel marqué. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Thierry Lavit l'a finalement emporté avec 3 078 voix (59,77%), face à Sylvain Peretto qui a obtenu 2 071 électeurs (40,22%). Le candidat étiqueté Divers a certainement tiré parti du report de votes des partisans des listes du centre, récupérant 1 559 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des vaincus a la lourde tâche de recomposer une alliance plus compétitive ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Premier tour des municipales à Lourdes : horaires des bureaux de vote
Les élections municipales offrent la possibilité aux 9 171 électeurs de Lourdes de s'exprimer sur les défis qui affectent leur ville. À Lourdes comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. À titre de rappel, Thierry Lavit (Divers) a remporté l'élection au second tour en 2020. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats à Lourdes. Retenez également que les 10 bureaux de vote de la ville de Lourdes ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Recevez gratuitement les résultats des élections à Lourdes dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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