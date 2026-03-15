Résultat municipale 2026 à Lourdes (65100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lourdes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lourdes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourdes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry LAVIT
Thierry LAVIT (28 élus) LOURDES, BIEN PLUS QU'UNE VILLE 		3 597 67,01%
  • Thierry LAVIT
  • Marie-Henriette CABANNE
  • Stéphane PEYRAS
  • Dominique ARRAMOND
  • Julien JACOB LEMAITRE
  • Marie-Bernadette SCERRI DIT XERRI
  • Mohamed DILMI
  • Jeannine BORDE
  • Patrick LEFORT
  • Marie ETCHEVERRY
  • Jean-Michel LABADY
  • Chistine CARRERE
  • Jean-Pierre BASSETTI
  • Dominique PISANO
  • Jean-Georges CRABARIE
  • Edna Graciette DA SILVA
  • Eric NONON
  • Madeleine NAVARRO
  • Rémi BUFFO
  • Cathy TROUVÉ
  • Frédéric DUPLAN
  • Cynthia TONOUKOUIN
  • Didier LAURIO
  • Elodie DE LUCA
  • Julien LABORDE
  • Nicole PEREZ
  • Fermin LOZANO
  • Aurélie NESMON
Gérald CAPEL
Gérald CAPEL (5 élus) Lourdes, un nouveau souffle 		1 771 32,99%
  • Gérald CAPEL
  • Pascale GINESTET
  • Bertrand BILGER
  • Marie-Aimée BUFFET
  • Philippe SUBERCAZES
Participation au scrutin Lourdes
Taux de participation 61,39%
Taux d'abstention 38,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,43%
Nombre de votants 5 795

Source : ministère de l’Intérieur

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