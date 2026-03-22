Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourmarin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Lourmarin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Lourmarin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lourmarin.
L'actu des élections municipales 2026 à Lourmarin
11:47 - Olivier Vollaire largement en tête de l'élection dimanche dernier
Il y a une semaine à Lourmarin, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote s'est soldé par une participation de 81,06 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Olivier Vollaire qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 48,34 % des votes. Derrière, Jean-Pierre Pettavino est arrivé en deuxième position avec 37,56 %. La confrontation a abouti à un ascendant très fort du leader. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a aussi vu son pourcentage grimper de 6,3 points. Du côté des autres candidats, avec 14,10 %, Rémy Piombino a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lourmarin
Le deuxième tour des élections municipales à Lourmarin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Vollaire
Divers
Un nouveau souffle pour Lourmarin
|
|
Jean-Pierre Pettavino
Divers
Unis pour l'avenir de Lourmarin
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lourmarin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier VOLLAIRE (Ballotage) Un nouveau souffle pour Lourmarin
|408
|48,34%
|Jean-Pierre PETTAVINO (Ballotage) Unis pour l'avenir de Lourmarin
|317
|37,56%
|Rémy PIOMBINO (Ballotage) Lourmarin 2026
|119
|14,10%
|Participation au scrutin
|Lourmarin
|Taux de participation
|81,06%
|Taux d'abstention
|18,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,70%
|Nombre de votants
|860
Source : ministère de l’Intérieur
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