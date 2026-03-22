Résultat de l'élection municipale 2026 à Lourmarin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Lourmarin

Le deuxième tour des élections municipales à Lourmarin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Vollaire
Olivier Vollaire Divers
Un nouveau souffle pour Lourmarin
  • Olivier Vollaire
  • Manon Theron Chauvet
  • Florian Bouscarle
  • Brigitte Barret Loverde
  • Guillaume Gregoire
  • Anny Gasquet
  • Stéphane Turk
  • Emilie Bouze
  • Philippe Mejean
  • Laurence Aubouin
  • Charles Tamagno
  • Isabelle Macquart
  • André Rouquet
  • Valérie Louis
  • Alain Suquet
  • Françoise Aprilante
  • Serge Didier
Jean-Pierre Pettavino
Jean-Pierre Pettavino Divers
Unis pour l'avenir de Lourmarin
  • Jean-Pierre Pettavino
  • Adeline Le Baron
  • Roger Stachino
  • Caroline Berthet
  • Cyrille Barthelemy
  • Isabelle Avon
  • Damien Diagne
  • Marlène L'Hermet
  • Dominique Godard
  • Murielle Commette
  • Jérôme Morello
  • Laurence Flypo
  • Guy Petitpoisson
  • Rachael Phillips
  • Edouard Heneman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Lourmarin

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier VOLLAIRE
Olivier VOLLAIRE (Ballotage) Un nouveau souffle pour Lourmarin 		408 48,34%
Jean-Pierre PETTAVINO
Jean-Pierre PETTAVINO (Ballotage) Unis pour l'avenir de Lourmarin 		317 37,56%
Rémy PIOMBINO
Rémy PIOMBINO (Ballotage) Lourmarin 2026 		119 14,10%
Participation au scrutin Lourmarin
Taux de participation 81,06%
Taux d'abstention 18,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 860

Source : ministère de l’Intérieur

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