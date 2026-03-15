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19:18 - Loury et municipales : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Loury, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 2 582 habitants répartis dans 1 138 logements, cette commune présente une densité de 75 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 161 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 393 foyers fiscaux. Dans la commune, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,12% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 28,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 43,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 85,20 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Loury, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

17:57 - Le RN à Loury : quel score aux municipales 2026 ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Loury en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 28,08% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 45,72% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 25,08% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 44,70% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,29% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,95% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 47,04% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Loury ? Pour ces élections municipales, la désertion des urnes à Loury sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 67,24 % des inscrits, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale alors que sévissait l'épidémie de Covid. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre stabilisé à 20,90 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 43,66 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 28,22 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,25 % des inscrits. Regarder à la loupe ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Loury comme une contrée où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Loury : retour sur les derniers scrutins en date Les scrutins législatifs du printemps 2024, plaçaient Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 40,95% au premier tour, devant Anthony Brosse (Ensemble !) avec 26,81%. Au second tour, c'est en revanche Anthony Brosse (Majorité présidentielle) qui a doublé son adversaire avec 52,96% des suffrages exprimés. Le rendez-vous électoral des Européennes quelques semaines plus tôt à Loury avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (39,29%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,64% des voix. La physionomie politique de Loury a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief de la majorité présidentielle, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Loury reste un territoire orienté vers le centre-droit La physionomie politique de Loury dessine une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Loury était en effet marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 30,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 28,08%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,28% pour Emmanuel Macron, contre 45,72% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Loury soutenaient en priorité Anthony Brosse (Ensemble !) avec 26,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,30% des suffrages.

12:58 - Fiscalité stable à Loury : une incidence sur les élections municipales Pour ce qui concerne les contributions locales à Loury, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 748 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 683 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,65 % en 2024 (contre environ 23,09 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 19 400 euros en 2024. Un montant loin des quelque 419 800 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 13,97 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Loury ? Les résultats des dernières municipales à Loury ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, la liste menée par Christophe Le Goff a logiquement recueilli 535 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Loury, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Lors de ces nouvelles élections, l'enjeu sera de voir si une opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un élément de réponse significatif a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).