Résultat municipale 2026 à Loury (45470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Loury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Loury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Loury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe LE GOFF
Christophe LE GOFF (18 élus) MEMES VALEURS, NOUVEL ELAN POUR LOURY 		670 50,64%
  • Christophe LE GOFF
  • Valérie PALLUAU
  • Hocine SEBIH
  • Corinne IVALDI
  • Didier ROUSSINEAU
  • Nathalie DUFOUR
  • Jimmy CAPELLE
  • Élodie CABOTIN
  • Frédéric MERET
  • Catherine CONSTANTIN
  • Christian BELTOISE
  • Pascale PILLETTE
  • Florent HARIVEL
  • Eloïse BODIN
  • Thibaut CAILLETTE
  • Fatma SAVARY
  • Jean-Luc DABOUT
  • Sophie LAISEAU
François QUÉRO
François QUÉRO (3 élus) POUR LOURY, AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		362 27,36%
  • François QUÉRO
  • Marie-Claude DONNAT
  • Guilherme MORAIS
Jean-Paul LANSON
Jean-Paul LANSON (2 élus) LOURY NOTRE PASSION NOTRE AVENIR 		291 22,00%
  • Jean-Paul LANSON
  • Perrine COTRET
Participation au scrutin Loury
Taux de participation 63,94%
Taux d'abstention 36,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 1 351

Source : ministère de l’Intérieur

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