Résultat municipale 2026 à Louveciennes (78430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louveciennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louveciennes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louveciennes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Dominique PARISOT
Marie-Dominique PARISOT (24 élus) Réussir Louveciennes Ensemble 		1 741 66,37%
  • Marie-Dominique PARISOT
  • Stéphane PIHIER
  • Florence ESNAULT
  • Christian PERSIAUX
  • Murielle BERETTI
  • Marc RICHARD
  • Dominique DEMAI
  • Jean-Paul DENFERT
  • Armelle VALLOT
  • Dylan MEKKI
  • Christine MERCURI
  • Jean-Dominique MASSERON
  • Françoise DELOLME
  • Charles JUSTER
  • Isabelle SILVE
  • Clément HOUBA
  • Blandine GOUEL
  • Thibault RICHARD
  • Carole COUESNON
  • Rémi ROUSSEAU
  • Anaëlle REYNES
  • Jean-Paul JAOUEN
  • Clara DEBURE
  • Daniel GODARD
Pascal LEPRÊTRE
Pascal LEPRÊTRE (5 élus) LOUVECIENNES ÉCOLOGIQUE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE 		882 33,63%
  • Pascal LEPRÊTRE
  • Olivia AYME
  • Jean-Marie PIDUCH
  • Aurélia DIAZ POIRET
  • Tom LLINARÉS
Participation au scrutin Louveciennes
Taux de participation 52,16%
Taux d'abstention 47,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 2 761

Source : ministère de l’Intérieur

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