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19:20 - Louveciennes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques de Louveciennes mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections municipales. Dans la ville, 20,16% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 10,34% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 50,84%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 20,78% et d'une population étrangère de 16,76% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (66,56%), témoignent d'une population instruite à Louveciennes, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Quelle est la place du RN à Louveciennes ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Louveciennes en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 8,23% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 23,55% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 5,81% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Louveciennes comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 13,73% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 22,31% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 26,71% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 52,78 % d'abstention à Louveciennes Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales à Louveciennes avait été marqué par une abstention de 52,78 %, un niveau conforme à la tendance du pays (la participation se limitant à 47,22 %) alors que le scrutin se déroulait en pleine épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 17,10 %. Certes, ces élections relèvent d'une logique différente, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent aisément être mis en perspective. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 41,90 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 23,06 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 37,76 %. Si on tente de dégager une tendance, la ville se positionne à l'arrivée comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Louveciennes, ce facteur jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Louveciennes Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Louveciennes plébiscitaient Marie Lebec (Ensemble !) avec 46,48% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Lebec culminant à 58,32% des votes localement. À l'occasion du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Louveciennes avaient cette fois placé en tête la liste menée par Valérie Hayer avec 25,09% des bulletins. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Les électeurs de Louveciennes avaient franchement privilégié la majorité présidentielle il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Louveciennes une municipalité de tradition centriste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Louveciennes voyait en effet Emmanuel Macron s'imposer localement avec 43,40% des inscrits, tandis qu'Éric Zemmour obtenait 13,41%. Lors de la finale de l'élection à Louveciennes, les électeurs accordaient 76,45% pour Emmanuel Macron, contre 23,55% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Louveciennes plébiscitaient Marie Lebec (Ensemble !) avec 47,80% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 78,85% des suffrages.

12:58 - Les impôts ont-ils été contenus à Louveciennes avant ces municipales 2026 ? Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Louveciennes entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 15,15 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 302 210 € la même année, contre 3,21017 millions d'euros perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Louveciennes a évolué pour se fixer à près de 26,86 % en 2024 (contre 12,40 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Louveciennes a représenté 1 512 € en 2024 (contre 1 429 € en 2020).

11:59 - La dernière élection à Louveciennes marquée par une triangulaire Les résultats des dernières municipales à Louveciennes ont fourni un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour, Pierre-François Viard (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 44,84% des voix. Juste derrière, Marie-Dominique Parisot (Divers centre) a engrangé 35,03% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Murielle Charles-Beretti (La République en marche), obtenant 10,22% des voix. Un écart important. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Pierre-François Viard l'a finalement emporté avec 49,34% des bulletins, face à Marie-Dominique Parisot avec 44,19% des votants et Murielle Charles-Beretti obtenant 6,46% des bulletins. La consultation s'est finalement avérée beaucoup plus indécise dans la dernière ligne droite, la candidate challengeuse parvenant à inverser la tendance grâce à une bonne réserve de voix. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Marie-Dominique Parisot a certes gagné le pari des ralliements en ajoutant 255 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers droite a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées.