Résultat municipale 2026 à Louvetot (76490) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louvetot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louvetot, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louvetot [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume HAUCHARD (11 élus) Fidèles à nos valeurs, construisons l'avenir
|187
|40,65%
|
|Marie-Hélène GAY (3 élus) LOUVETOT ESPRIT DE VILLAGE
|180
|39,13%
|
|Daniel GIROUARD (1 élu) LOUVETOT AUTREMENT
|93
|20,22%
|
|Participation au scrutin
|Louvetot
|Taux de participation
|83,39%
|Taux d'abstention
|16,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|467
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Louvetot - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume HAUCHARD (Ballotage) Fidèles à nos valeurs, construisons l'avenir
|167
|36,46%
|Marie-Hélène GAY (Ballotage) LOUVETOT ESPRIT DE VILLAGE
|160
|34,93%
|Daniel GIROUARD (Ballotage) LOUVETOT AUTREMENT
|131
|28,60%
|Participation au scrutin
|Louvetot
|Taux de participation
|83,39%
|Taux d'abstention
|16,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Nombre de votants
|467
Election municipale 2026 à Louvetot [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Louvetot sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Louvetot.
L'actu des élections municipales 2026 à Louvetot
18:34 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Louvetot
Lors des dernières élections européennes, le résultat à Louvetot s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,22%), devant Valérie Hayer (17,35%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,99%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) aux avants-postes avec 42,14% au premier tour, devant Gérard Leseul (Union de la gauche) avec 34,16%. Mais c'est pourtant Gérard Leseul (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 54,11% des suffrages exprimés. Le paysage politique de Louvetot a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Louvetot
Quelles leçons retenir des résultats des élections municipales précédentes à Louvetot ? Signalons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, laissant aux votants la liberté de choisir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. Eric Deporte a remporté les meilleurs résultats avec 60,47% des voix. À la suite, Sophie Peleau a rassemblé 230 suffrages en sa faveur (60,20%). La troisième place est revenue à Jean-Claude Bouguet, avec 59,94% des bulletins. Les deux premiers candidats se tenaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Louvetot, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore compter. Le système électoral spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Louvetot pour le 2e tour ?
Se retrouvent donc à ce deuxième passage aux urnes ce dimanche : Marie-Hélène Gay avec la liste "Louvetot Esprit De Village" (DIV), Daniel Girouard (DIV) et sa liste "Louvetot Autrement" et Guillaume Hauchard avec la liste "Fidèles À Nos Valeurs, Construisons L'avenir" (DIV), d'après la liste des candidats pour le second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Le bureau de vote de la commune de Louvetot est accessible jusqu'à 18 heures pour recevoir les 560 inscrits.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Louvetot dimanche dernier ?
Les élections municipales 2026 à Louvetot ont vu Guillaume Hauchard s'imposer il y a une semaine avec 36,46 % des voix. Ensuite, Marie-Hélène Gay a obtenu la seconde place avec 34,93 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Daniel Girouard a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Louvetot, l'élection a vu 83,39 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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