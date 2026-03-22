Résultat municipale 2026 à Louvetot (76490) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louvetot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louvetot, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louvetot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume HAUCHARD
Guillaume HAUCHARD (11 élus) Fidèles à nos valeurs, construisons l'avenir 		187 40,65%
  • Guillaume HAUCHARD
  • Noémie LUCE
  • Florian BETTENCOURT
  • Mathilde BRIFFAUT
  • Marcel JOUEN
  • Virginie CADINOT
  • Alexandre BRUBION
  • Elsa SULMA-BAUDOUIN
  • Romain GUERY
  • Véronique JOIGNANT
  • Xavier LARCHEVÊQUE
Marie-Hélène GAY
Marie-Hélène GAY (3 élus) LOUVETOT ESPRIT DE VILLAGE 		180 39,13%
  • Marie-Hélène GAY
  • Jacques DELAHOULIERE
  • Maïté MILLON
Daniel GIROUARD
Daniel GIROUARD (1 élu) LOUVETOT AUTREMENT 		93 20,22%
  • Daniel GIROUARD
Participation au scrutin Louvetot
Taux de participation 83,39%
Taux d'abstention 16,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 467

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Louvetot - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume HAUCHARD
Guillaume HAUCHARD (Ballotage) Fidèles à nos valeurs, construisons l'avenir 		167 36,46%
Marie-Hélène GAY
Marie-Hélène GAY (Ballotage) LOUVETOT ESPRIT DE VILLAGE 		160 34,93%
Daniel GIROUARD
Daniel GIROUARD (Ballotage) LOUVETOT AUTREMENT 		131 28,60%
Participation au scrutin Louvetot
Taux de participation 83,39%
Taux d'abstention 16,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 467

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