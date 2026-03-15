Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers : les infos en direct

Programme de Patrice Pauper à Louviers (AGIR POUR LOUVIERS)

Sécurité

Faire de la sécurité la priorité numéro 1 de l'équipe municipale est essentiel pour assurer la tranquillité des habitants. Cela implique la mise en place de mesures concrètes pour lutter contre la délinquance et améliorer la sécurité publique. Une ville sûre est un facteur clé pour le bien-être et l'attractivité de Louviers.

Urbanisme

La révision générale du plan local d'urbanisme (PLU) vise à lutter contre la bétonisation et à préserver l'environnement. Cette initiative permettra de mieux encadrer les projets de construction et de garantir un développement harmonieux de la ville. L'objectif est de créer un cadre de vie agréable et durable pour tous les habitants.

Dynamisme économique

Le lancement d'un grand plan commerce est prévu pour soutenir les commerces locaux et revitaliser le tissu économique de Louviers. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants pour favoriser l'entrepreneuriat. Un commerce dynamique contribue à l'animation de la ville et à la création d'emplois.

Engagement citoyen

La création d'une bourse au permis de conduire pour les jeunes contre un engagement citoyen est une initiative novatrice. Cela encourage les jeunes à s'impliquer dans la vie de la commune tout en leur offrant des opportunités de mobilité. Cet engagement renforce le lien entre les générations et favorise une communauté active et solidaire.