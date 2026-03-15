Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Louviers

Tête de listeListe
Patrice Pauper
Patrice Pauper Liste du Rassemblement National
AGIR POUR LOUVIERS
  • Patrice Pauper
  • Carole Robert
  • Benoît Balsan
  • Nadine Lemonnier
  • Guy Ventouillac
  • Anne Varnerot
  • Jean Goubin
  • Claudette Lair
  • Jacky Vassard
  • Karine Philippe
  • Philippe Payen
  • Catherine Varin
  • Dominique Thomas
  • France Geland
  • Jean-Louis Malvezin
  • Cecile Trichereau
  • Franck Cornic
  • Huguette Dujardin
  • Thomas Leroux
  • Yvonne Boulmer
  • Jerome Trichereau
  • Maud Rocher
  • Michel Lemarchand
  • Rose Minart
  • Bernard Delile
  • Chantal Guerinot
  • Gabriel Clerbout
  • Yvonne Levasseur
  • Noel Radigue
  • Catherine Jaeger
  • Pascal Champeau
  • Madeleine Tetin
  • Andre Becker
  • Maryse Desormeaux
  • Christophe Gibert
Philippe Brun
Philippe Brun Liste divers gauche
LOUVIERS POUR TOUS
  • Philippe Brun
  • Nolwenn Leostic
  • Diego Ortega
  • Noha Tefrit
  • Sylvain Thomas
  • Anne-Josie Guerard
  • Jacky Vallee
  • Estelle Couturier
  • Alain Blondel
  • Sabine Anquetin-Ranger
  • Jean-Baptiste Genard Coudray
  • Marie-Pierre Dumont
  • Messaoud Rafa
  • Emmanuelle Martin
  • Alexis Fraisse
  • Christine Mourad-Mauchosse
  • Arhur Godefroy
  • Joelle Fercoq
  • Jean-Philippe Bellevin
  • Martine Guillou
  • Guillaume Vandevoorde
  • Mina Quemener
  • Thomas Blanchard
  • Delphine Cailliere-Harle
  • Sofiane Hamici
  • Emine Gedik-Cakal
  • Gerard Aubert
  • Sylvie Jean-Lavallee
  • Yohann Delarue
  • Candice Barriere
  • Yann Langlois
  • Samra Boudjira
  • Ahcène Ammad
  • Yzabel Langou
  • Claude Duflo
François-Xavier Priollaud
François-Xavier Priollaud Liste d'union au centre
FIERS DE LOUVIERS
  • François-Xavier Priollaud
  • Anne Terlez
  • José Pires
  • Caroline Rouzée
  • Olivier Graff
  • Marie-Dominique Perchet
  • Daniel Germain
  • Anne Lesaulnier
  • Thierry Francois Jean Beaucousin
  • Céline Leman
  • Olivier Niel
  • Sylvie Langeard
  • Gaëtan Bazire
  • Hafidha Ouadah
  • Jean-Louis Bauchard
  • Emilie Schapman
  • Marc Rivet
  • Marina Malandain
  • Axel Pivot
  • Chantal Letourneur
  • Guillaume Feret
  • Nicole Bidault
  • Paul Lachner Gaubert
  • Ariane Krafft
  • Didier Juhel
  • Lucie Offroy
  • Pascal Ferry
  • Sylvie Kouyoumdjian
  • Christophe Lebreton
  • Christèle Beauchamp
  • Mikayil Tokdemir
  • Eva Lecuyer
  • Laurent Masot
  • Sourour Bichiou
  • Dorian Barre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier Priollaud
François-Xavier Priollaud (26 élus) Louviers au coeur 		2 344 52,19%
  • François-Xavier Priollaud
  • Anne Terlez
  • Jacky Bidault
  • Marie-Dominique Perchet
  • José Pires
  • Caroline Rouzée
  • Jean-Pierre Duvéré
  • Sylvie Langeard
  • Daniel Jubert
  • Hafidha Ouadah
  • Charles Savy
  • Marilyne Godnair
  • Gaëtan Bazire
  • Céline Leman
  • Jean-Louis Bauchard
  • Chantal Letourneur
  • Mikayil Tokdemir
  • Sylvie Kouyoumdjian
  • Olivier Niel
  • Ghislaine Vandamme
  • Daniel Germain
  • Claudine Deslandres
  • Christian Wuilque
  • Séverine Poullain
  • Didier Juhel
  • Elodie Ducastel
Philippe Brun
Philippe Brun (3 élus) Changer louviers 		819 18,23%
  • Philippe Brun
  • Ingrid Levavasseur
  • Alexis Fraisse
Diego Ortega
Diego Ortega (2 élus) Louviers ensemble demain 		631 14,05%
  • Diego Ortega
  • Magali Collard
Timothée Houssin
Timothée Houssin (1 élu) Rassemblement lovérien 		318 7,08%
  • Timothée Houssin
Hacen Mohammedi
Hacen Mohammedi (1 élu) Louviers autrement 		241 5,36%
  • Hacen Mohammedi
Romain Fessard
Romain Fessard Louviers en marche 		138 3,07%
Participation au scrutin Louviers
Taux de participation 38,86%
Taux d'abstention 61,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 563

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier Priollaud
François-Xavier Priollaud (25 élus) Reussir ensemble-louviers alternative : unis pour louviers 		2 830 45,83%
  • François-Xavier Priollaud
  • Anne Terlez
  • Jacky Bidault
  • Marie-Dominique Perchet
  • Jean-Jacques Le Roux
  • Hafidha Ouadah
  • Daniel Jubert
  • Caroline Rouzee
  • Pierre Lécuyer
  • Sylvie Langeard
  • Jean-Pierre Duvere
  • Céline Leman
  • Christian Wuilque
  • Nadjia Toumert
  • Didier Juhel
  • Anissa Djemel
  • José Pires
  • Catherine Vayrac
  • Charles Savy
  • Nadège Hoffmann
  • Gaëtan Bazire
  • Sarah Caron-Doubet
  • Christophe Gautier
  • Leïla Boissel
  • Paulo Do Rosario
Franck Martin
Franck Martin (7 élus) Bravo louviers ! 		2 647 42,87%
  • Franck Martin
  • Marie-Pierre Dumont
  • Roland Lienard
  • Ghislaine Baudet
  • Christian Renoncourt
  • Isabelle Momplay
  • Patrice Yung
Ludovic Larue
Ludovic Larue (1 élu) Louviers bleu marine 		697 11,28%
  • Ludovic Larue
Participation au scrutin Louviers
Taux de participation 57,81%
Taux d'abstention 42,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,23%
Nombre de votants 6 447

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Martin
Franck Martin Bravo louviers ! 		2 025 34,69%
François-Xavier Priollaud
François-Xavier Priollaud Reussir ensemble-louviers 2014 		1 264 21,65%
Anne Terlez
Anne Terlez Louviers alternative 		1 101 18,86%
Ludovic Larue
Ludovic Larue Louviers bleu marine 		975 16,70%
Philippe Thouement
Philippe Thouement La gauche qui lutte, l'ecologie qui se se bat, le citoyen qui decide 		471 8,07%
Participation au scrutin Louviers
Taux de participation 54,02%
Taux d'abstention 45,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 6 024

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