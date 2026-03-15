Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Louviers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Louviers.
L'actu des élections municipales 2026 à Louviers
13:09 - Le résultat de la dernière élection municipale à Louviers
Il peut s'avérer intéressant d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Louviers. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, François-Xavier Priollaud (Divers centre) a viré en tête en rassemblant 2 344 suffrages (52,19%). À sa poursuite, Philippe Brun (Divers gauche) a engrangé 819 voix (18,23%). Diego Ortega (Divers gauche) suivait, glanant 631 électeurs (14,05%). Cette victoire écrasante de François-Xavier Priollaud a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Louviers, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Louviers
Dans le cadre des municipales de 2026, les citoyens de Louviers sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Louviers. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Louviers. Pour une notification gratuite des résultats du premier tour des élections municipales à Louviers dès leur publication, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Louviers
|Tête de listeListe
|
Patrice Pauper
Liste du Rassemblement National
AGIR POUR LOUVIERS
|
|
Philippe Brun
Liste divers gauche
LOUVIERS POUR TOUS
|
|
François-Xavier Priollaud
Liste d'union au centre
FIERS DE LOUVIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier Priollaud (26 élus) Louviers au coeur
|2 344
|52,19%
|
|Philippe Brun (3 élus) Changer louviers
|819
|18,23%
|
|Diego Ortega (2 élus) Louviers ensemble demain
|631
|14,05%
|
|Timothée Houssin (1 élu) Rassemblement lovérien
|318
|7,08%
|
|Hacen Mohammedi (1 élu) Louviers autrement
|241
|5,36%
|
|Romain Fessard Louviers en marche
|138
|3,07%
|Participation au scrutin
|Louviers
|Taux de participation
|38,86%
|Taux d'abstention
|61,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 563
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier Priollaud (25 élus) Reussir ensemble-louviers alternative : unis pour louviers
|2 830
|45,83%
|
|Franck Martin (7 élus) Bravo louviers !
|2 647
|42,87%
|
|Ludovic Larue (1 élu) Louviers bleu marine
|697
|11,28%
|
|Participation au scrutin
|Louviers
|Taux de participation
|57,81%
|Taux d'abstention
|42,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,23%
|Nombre de votants
|6 447
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Martin Bravo louviers !
|2 025
|34,69%
|François-Xavier Priollaud Reussir ensemble-louviers 2014
|1 264
|21,65%
|Anne Terlez Louviers alternative
|1 101
|18,86%
|Ludovic Larue Louviers bleu marine
|975
|16,70%
|Philippe Thouement La gauche qui lutte, l'ecologie qui se se bat, le citoyen qui decide
|471
|8,07%
|Participation au scrutin
|Louviers
|Taux de participation
|54,02%
|Taux d'abstention
|45,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|6 024
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