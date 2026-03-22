Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Louviers

Le deuxième tour des élections municipales à Louviers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patrice Pauper
Patrice Pauper Liste du Rassemblement National
AGIR POUR LOUVIERS
  • Patrice Pauper
  • Carole Robert
  • Benoît Balsan
  • Nadine Lemonnier
  • Guy Ventouillac
  • Anne Varnerot
  • Jean Goubin
  • Claudette Lair
  • Jacky Vassard
  • Karine Philippe
  • Philippe Payen
  • Catherine Varin
  • Dominique Thomas
  • France Geland
  • Jean-Louis Malvezin
  • Cecile Trichereau
  • Franck Cornic
  • Huguette Dujardin
  • Thomas Leroux
  • Yvonne Boulmer
  • Jérôme Trichereau
  • Maud Rocher
  • Michel Lemarchand
  • Rose Minart
  • Bernard Delile
  • Chantal Guérinot
  • Gabriel Clerbout
  • Yvonne Levasseur
  • Noël Radigue
  • Catherine Jaeger
  • Pascal Champeau
  • Madeleine Tétin
  • André Becker
  • Maryse Desormeaux
  • Christophe Gibert
Philippe Brun
Philippe Brun Liste divers gauche
LOUVIERS POUR TOUS
  • Philippe Brun
  • Nolwenn Leostic
  • Diego Ortega
  • Noha Tefrit
  • Sylvain Thomas
  • Anne-Josie Guerard
  • Jacky Vallee
  • Estelle Couturier
  • Alain Blondel
  • Sabine Anquetin-Ranger
  • Jean-Baptiste Genard-Coudray
  • Marie-Pierre Dumont
  • Messaoud Rafa
  • Emmanuelle Martin
  • Alexis Fraisse
  • Christine Mourad-Mauchosse
  • Arhur Godefroy
  • Joelle Fercoq
  • Jean-Philippe Bellevin
  • Martine Guillou
  • Guillaume Vandevoorde
  • Mina Quemener
  • Thomas Blanchard
  • Delphine Cailliere-Harle
  • Sofiane Hamici
  • Emine Gedik-Cakal
  • Gerard Aubert
  • Sylvie Jean-Lavallee
  • Yohann Delarue
  • Candice Barriere
  • Yann Langlois
  • Samra Boudjira
  • Ahcène Ammad
  • Yzabel Langou
  • Claude Duflo
François-Xavier Priollaud
François-Xavier Priollaud Liste d'union au centre
FIERS DE LOUVIERS
  • François-Xavier Priollaud
  • Anne Terlez
  • José Pires
  • Caroline Rouzée
  • Olivier Graff
  • Marie-Dominique Perchet
  • Daniel Germain
  • Anne Lesaulnier
  • Thierry Beaucousin
  • Céline Leman
  • Olivier Niel
  • Sylvie Langeard
  • Gaëtan Bazire
  • Hafidha Ouadah
  • Jean-Louis Bauchard
  • Emilie Schapman
  • Marc Rivet
  • Marina Malandain
  • Axel Pivot
  • Chantal Letourneur
  • Guillaume Feret
  • Nicole Bidault
  • Paul Lachner-Gaubert
  • Ariane Krafft
  • Didier Juhel
  • Lucie Offroy
  • Pascal Ferry
  • Sylvie Kouyoumdjian
  • Christophe Lebreton
  • Christèle Beauchamp
  • Mikayil Tokdemir
  • Eva Lecuyer
  • Laurent Masot
  • Sourour Bichiou
  • Dorian Barre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Louviers

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier PRIOLLAUD
François-Xavier PRIOLLAUD (Ballotage) FIERS DE LOUVIERS 		2 668 44,41%
Philippe BRUN
Philippe BRUN (Ballotage) LOUVIERS POUR TOUS 		2 506 41,72%
Patrice PAUPER
Patrice PAUPER (Ballotage) AGIR POUR LOUVIERS 		833 13,87%
Participation au scrutin Louviers
Taux de participation 50,27%
Taux d'abstention 49,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 6 134

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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