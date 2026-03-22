Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louviers [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Louviers sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Louviers.
L'actu des élections municipales 2026 à Louviers
11:49 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Pour le premier tour des élections municipales à Louviers, c'est François-Xavier Priollaud (Union du centre) qui a pris l'avantage avec 44,41 % des bulletins valides. Dans son sillage, Philippe Brun (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 41,72 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. François-Xavier Priollaud a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a enregistré une petite baisse de 7 points vis-à-vis des municipales de 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Patrice Pauper (Rassemblement National) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Louviers, le vote a enregistré une participation de 50,27 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Louviers
Le deuxième tour des élections municipales à Louviers a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patrice Pauper
Liste du Rassemblement National
AGIR POUR LOUVIERS
|
|
Philippe Brun
Liste divers gauche
LOUVIERS POUR TOUS
|
|
François-Xavier Priollaud
Liste d'union au centre
FIERS DE LOUVIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Louviers
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier PRIOLLAUD (Ballotage) FIERS DE LOUVIERS
|2 668
|44,41%
|Philippe BRUN (Ballotage) LOUVIERS POUR TOUS
|2 506
|41,72%
|Patrice PAUPER (Ballotage) AGIR POUR LOUVIERS
|833
|13,87%
|Participation au scrutin
|Louviers
|Taux de participation
|50,27%
|Taux d'abstention
|49,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|6 134
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Louviers
- Louviers (27400)
- Ecole primaire à Louviers
- Maternités à Louviers
- Crèches et garderies à Louviers
- Classement des collèges à Louviers
- Salaires à Louviers
- Impôts à Louviers
- Dette et budget de Louviers
- Climat et historique météo de Louviers
- Accidents à Louviers
- Délinquance à Louviers
- Inondations à Louviers
- Nombre de médecins à Louviers
- Pollution à Louviers
- Entreprises à Louviers
- Prix immobilier à Louviers