Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers : les résultats du 2e tour

Programme de Patrice Pauper à Louviers (AGIR POUR LOUVIERS)

Sécurité Prioritaire

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Le candidat souhaite rétablir l'ordre dans les rues de Louviers pour garantir un cadre de vie serein. Cette approche vise à répondre aux préoccupations des habitants concernant l'insécurité croissante.

Stabilité Financière

Le candidat s'engage à garantir zéro hausse d'impôts et à assurer la stabilité des tarifs municipaux. Cette promesse vise à rassurer les habitants sur la gestion financière de la municipalité. Une gestion rigoureuse des dépenses publiques est mise en avant pour soutenir cette initiative.

Développement Durable

Un grand plan de reboisement et de fleurissement de la ville est proposé, avec l'objectif de planter 150 arbres par an. La révision du plan local d'urbanisme (PLU) est également prévue pour lutter contre la bétonisation. Ces actions visent à améliorer l'environnement urbain et à préserver le cadre de vie des habitants.

Engagement Citoyen

Le candidat propose de créer une bourse au permis de conduire pour les jeunes en échange d'un engagement citoyen. Cette initiative vise à encourager la participation des jeunes à la vie de la commune. De plus, des consultations des habitants seront lancées pour impliquer la population dans l'élaboration des grands projets.