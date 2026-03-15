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19:21 - Élections municipales à Louviers : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le profil socio-économique de Louviers façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec une densité de population de 678 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,80%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (70,02%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 6951 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,85% et d'une population étrangère de 8,08% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Louviers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,13% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - La commune de Louviers s'ancre en faveur du RN Le mouvement lepéniste récoltait un résultat relativement faible lors des élections locales à Louviers il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 25,76% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 43,52% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 20,80% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le parti à la flamme validait 41,16% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 34,04% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 32,33% pour le parti à la flamme. Il clôturera le scrutin avec 38,02% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Louviers : le point sur l'abstention Il y a six ans à Louviers, le tour de chauffe des municipales avait vu 38,86 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national. 4 563 votants s'étaient alors manifestés, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. S'agissant d'élire leur maire, les élections locales demeurent pourtant de longue date, avec la présidentielle, des scrutins où les électeurs se manifestent en nombre. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 65,13 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). La participation aux législatives, établie de son côté à 40,80 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 58,21 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 44,33 %. En prenant du recul, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une ville moins participative que la moyenne par rapport aux tendances françaises. La participation des électeurs de Louviers sera en conséquence un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Louviers L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Louviers demeurait à l'époque une terre sans déterminisme électoral, sans revirement par rapport à 2022. Lors des élections européennes, le podium à Louviers s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (34,04%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,94%) et la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (12,87%). Philippe Brun (Union de la gauche) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Louviers près d'un mois plus tard avec 41,06%. Patrice Pauper (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 32,33%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Philippe Brun culminant à 61,98% des votes dans la commune.

14:57 - Pour les municipales 2026, Louviers demeure un territoire difficile à situer politiquement La synthèse des votes de 2022 dépeint Louviers comme une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Louviers tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 26,56% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,76%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 56,48% pour Emmanuel Macron, contre 43,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Louviers plébiscitaient Philippe Brun (Nupes) avec 32,12% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,84% des suffrages.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Louviers À Louviers, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 050 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 970 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 53,42 % en 2024 (contre 33,79 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 432 570 € de recettes en 2024. Un montant loin des 3 819 900 € perçus en 2020 pour un taux stable de près de 17,79 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Louviers Il peut s'avérer intéressant d'analyser les résultats du dernier scrutin municipal à Louviers. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, François-Xavier Priollaud (Divers centre) a viré en tête en rassemblant 2 344 suffrages (52,19%). À sa poursuite, Philippe Brun (Divers gauche) a engrangé 819 voix (18,23%). Diego Ortega (Divers gauche) suivait, glanant 631 électeurs (14,05%). Cette victoire écrasante de François-Xavier Priollaud a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Louviers, ce décor a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Afin d'ébranler cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.