Résultat municipale 2026 à Louviers (27400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louviers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louviers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louviers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier PRIOLLAUD
François-Xavier PRIOLLAUD FIERS DE LOUVIERS 		2 668 44,41%
Philippe BRUN
Philippe BRUN LOUVIERS POUR TOUS 		2 506 41,72%
Patrice PAUPER
Patrice PAUPER AGIR POUR LOUVIERS 		833 13,87%
Participation au scrutin Louviers
Taux de participation 50,27%
Taux d'abstention 49,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 6 134

Source : ministère de l’Intérieur

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