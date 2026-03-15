Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvres : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Louvres

Tête de listeListe
Mathieu Nencioni
Mathieu Nencioni Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Mathieu Nencioni
  • Florence David
  • Alain Claire
  • Naima Choukri
  • Mahamadou Soumare
  • Frederique Ona
  • Christophe Lerich
  • Rim Omrani
  • Lionel Bert
  • Audrey Delval
  • Abdelzarak Ameur
  • Pauline Piatier
  • Philippe Gilardi
  • Béatrice Allalé
  • Wilfrid Lavéry
  • Sabine Sar
  • Miguel Chaves Silva
  • Coumba Sow
  • Jérémy Legros
  • Annie Jean-Marie
  • Chafik Mohamedi
  • Elodie Doppia
  • Dylan Lelo
  • Joëlle Dupuis
  • Walid Rejeb
  • Ingrid Hiolle
  • Franck Zaglia
  • Giniththa Muturaja
  • Farid Biddouri
  • Myriam Bucher
  • Hassane Laribi
  • Martine Amourous
  • Jacques Collignon
Frédéric Navas
Frédéric Navas Liste divers centre
AGIR REUSSIR
  • Frédéric Navas
  • Liliane Bouy
  • Brandy Boloko
  • Patricia Plomp
  • Saïd El Atfi
  • Merywell Hanna
  • Ahmed-Latif Glam
  • Gwladys Tripoli
  • Soufyane Belkacemi
  • Karima Saidouni
  • Ryad Baoudj
  • Isabelle Ponsart
  • Harris Banzi
  • Makinmé Toure
  • Yvon Hautcoeur
  • Véronique Boquet
  • Yves Jeanguyot
  • Christine Tran
  • Thé Bach
  • Marion Tribouillard
  • Samir Mejit
  • Marie-Line Monteiro
  • Erwan Negrit
  • Anna-Paula Quignard
  • Mathieu Gervais
  • Simone Jouglard
  • Romuald Blanco
  • Angélique Surault
  • Guy Messager
  • Josima Acar
  • Rémi Allemand
  • Sabrina Njah
  • Steve Aubert
  • Solène Urvoy
  • Mickaël Masson
Eddy Thoreau
Eddy Thoreau Liste Divers
LOUVRES EN MOUVEMENT AVEC VOUS
  • Eddy Thoreau
  • Céline Schlegel
  • Pascal Hypolite
  • Audrey Arvaux
  • Bruno Beylerian
  • Audrey Rocha
  • William Pee
  • Sandra Carmelle
  • Nordin Habibeche
  • Hakima Mizab
  • Stephane Trogoff
  • Jocelyne Delan
  • Thomas Rubio
  • Léonore Emma Yapi
  • Pedro Travisco
  • Cathy Diaw
  • Cédric Dutertre
  • Chantal Pommereau
  • Yannick Le May
  • Dormila Philip
  • Marc Bidault
  • Houdoumel Ba
  • Gérald Verget
  • Manon Tournier
  • Saranka Sivarajah
  • Françoise Rykaërt
  • Cheik Aboubacar Diallo
  • Isabelle Besnard
  • Thierry Maillet
  • Virginie Ogel
  • Bernard Greenberg
  • Carla Martini
  • Ismail Yakici
  • Julie Sandjivy
  • Jean-Jacques Leas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy Thoreau
Eddy Thoreau (26 élus) Louvres en mouvement avec vous 		1 227 55,72%
  • Eddy Thoreau
  • Valerie Gaillot
  • Pascal Hypolite
  • Céline Schlegel
  • Bruno Beylerian
  • Audrey Arvaux
  • William Pee
  • Audrey Rocha
  • Nordin Habibeche
  • Sandra Carmelle
  • Stephane Trogoff
  • Hélène Laurent-Perrault
  • Thomas Rubio
  • Hakima Mizab
  • Pedro Travisco
  • Aurore Chevalier
  • Paneerselvam Vivekson
  • Julie Garot-Sandjivy
  • Randy Taleb
  • Jamila Benbihi Kouider
  • Anthony Dupre
  • Nathalie Gimard
  • Mathieu Greenberg
  • Françoise Rykaërt
  • Thibault Lelievre
  • Jocelyne Delan
Frédéric Navas
Frédéric Navas (7 élus) Union republicaine et citoyenne 		975 44,27%
  • Frédéric Navas
  • Naïma Lorenzi
  • Brandy Boloko
  • Patricia Haupas
  • Aly Kane
  • Liliane Bouy
  • Jean-Michel Allard
Participation au scrutin Louvres
Taux de participation 35,79%
Taux d'abstention 64,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 281

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eddy Thoreau
Eddy Thoreau Louvres en mouvement avec vous 		960 45,51%
Frédéric Navas
Frédéric Navas Union pour la défense des intêrets communaux 		792 37,55%
Brandy Boloko
Brandy Boloko Louvres demain - l'uion citoyenne 		270 12,80%
Patrick Gayraud
Patrick Gayraud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		87 4,12%
Participation au scrutin Louvres
Taux de participation 33,99%
Taux d'abstention 66,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 165

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marie Fossier
Jean-Marie Fossier (24 élus) Liste d'union republicaine pour la defense des interets communaux 		1 885 59,82%
  • Jean-Marie Fossier
  • Naïma Voisin
  • Jean-Pierre Farnault
  • Françoise Emery
  • Alain Claude
  • Nathalie Caillard
  • Nicolas Pastur
  • Patricia Haupas
  • Frédéric Navas
  • Sarmela Sabaratnam
  • Guy Messager
  • Marion Rahali
  • Didier Eischen
  • Françoise Collomb
  • Aly Kane
  • Nathalie Prieur
  • Dominique Schillemans
  • Simone Jouglard
  • Nicolas Ducrocq
  • Solene Urvoy
  • Anthony Samsel
  • Magali Joubert
  • Patrick Todesco
  • Samira Saouli
Eddy Thoreau
Eddy Thoreau (5 élus) Louvres en mouvment avec vous 		1 095 34,75%
  • Eddy Thoreau
  • Liliane Bouy
  • Abdenour Chibane
  • Nathalie Carrier
  • Gérald Verget
Patrick Gayraud
Patrick Gayraud Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		171 5,42%
Participation au scrutin Louvres
Taux de participation 50,42%
Taux d'abstention 49,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,84%
Nombre de votants 3 243

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