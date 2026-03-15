Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvres : les infos en direct

Programme de Eddy Thoreau à Louvres (LOUVRES EN MOUVEMENT AVEC VOUS)

Gestion financière responsable

Depuis six ans, la ville de Louvres a connu une gestion rigoureuse qui a permis d'assainir ses finances. Cette approche a redonné à la ville des marges de manœuvre pour investir dans des projets essentiels. L'objectif est de maintenir une dynamique positive tout en garantissant la stabilité financière.

Urbanisme maîtrisé

Le programme défend un urbanisme respectueux de l'environnement et de l'identité de Louvres. L'accent est mis sur la lutte contre la bétonisation pour préserver les espaces verts et le cadre de vie. Il est crucial de répondre aux besoins en équipements tout en protégeant l'équilibre de la ville.

Solidarité intergénérationnelle

Renforcer la solidarité entre les générations est une priorité du programme proposé. Cela inclut le soutien aux associations qui jouent un rôle clé dans la cohésion sociale. L'objectif est de bâtir une communauté unie et solidaire, où chaque génération se sente valorisée.

Engagement et proximité

Eddy Thoreau s'engage à rester disponible et à maintenir un dialogue constant avec les citoyens. Être maire implique d'écouter les attentes et les inquiétudes des Lupariens tout en agissant avec transparence. Cet engagement vise à construire l'avenir de Louvres de manière collective et participative.