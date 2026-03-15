Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvres : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvres [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Louvres sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Louvres.
L'actu des élections municipales 2026 à Louvres
13:45 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Louvres
Si on se penche sur la fiscalité de Louvres, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,75 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 130 540 €, contre 2,09995 millions d'euros (2 099 950 € très exactement) récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Louvres s'est établi à un peu plus de 44,18 % en 2024 (contre 23,16 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Louvres s'est chiffrée à 1 290 € en 2024, alors que ce montant se situait à 937 € quatre ans auparavant.
11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des élections municipales de 2020 à Louvres
Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Louvres ? Au terme du premier tour, Eddy Thoreau (Divers) a devancé tous ses rivaux en totalisant 960 soutiens (45,51%). Derrière, Frédéric Navas (Divers centre) a capté 792 bulletins valides (37,55%). Brandy Boloko (Divers) était à la troisième place, obtenant 270 suffrages (12,80%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Eddy Thoreau l'a finalement emporté avec 1 227 voix (55,72%), face à Frédéric Navas rassemblant 44,27% des électeurs. La logique a été confirmée, l'écart s'élargissant pour déboucher sur un résultat irréfutable. Eddy Thoreau a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Brandy Boloko, engrangeant 267 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Les municipales à Louvres, c'est aujourd'hui
Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but de désigner les maires de l'ensemble des communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le second tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du Covid-19. Il avait été repoussé de trois mois. La liste des candidats en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Il est important de noter que les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Louvres fermeront à 20 h. La diffusion des résultats du premier tour à Louvres commencera ici à 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Louvres
|Tête de listeListe
|
Mathieu Nencioni
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Frédéric Navas
Liste divers centre
AGIR REUSSIR
|
|
Eddy Thoreau
Liste Divers
LOUVRES EN MOUVEMENT AVEC VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddy Thoreau (26 élus) Louvres en mouvement avec vous
|1 227
|55,72%
|
|Frédéric Navas (7 élus) Union republicaine et citoyenne
|975
|44,27%
|
|Participation au scrutin
|Louvres
|Taux de participation
|35,79%
|Taux d'abstention
|64,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 281
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eddy Thoreau Louvres en mouvement avec vous
|960
|45,51%
|Frédéric Navas Union pour la défense des intêrets communaux
|792
|37,55%
|Brandy Boloko Louvres demain - l'uion citoyenne
|270
|12,80%
|Patrick Gayraud Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|87
|4,12%
|Participation au scrutin
|Louvres
|Taux de participation
|33,99%
|Taux d'abstention
|66,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 165
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marie Fossier (24 élus) Liste d'union republicaine pour la defense des interets communaux
|1 885
|59,82%
|
|Eddy Thoreau (5 élus) Louvres en mouvment avec vous
|1 095
|34,75%
|
|Patrick Gayraud Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|171
|5,42%
|Participation au scrutin
|Louvres
|Taux de participation
|50,42%
|Taux d'abstention
|49,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,84%
|Nombre de votants
|3 243
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