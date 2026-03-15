Résultat municipale 2026 à Louvres (95380) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Louvres. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Louvres, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvres [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Eddy THOREAU
Eddy THOREAU LOUVRES EN MOUVEMENT AVEC VOUS 		510 66,23%
Frédéric NAVAS
Frédéric NAVAS AGIR REUSSIR 		231 30,00%
Mathieu NENCIONI
Mathieu NENCIONI LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		29 3,77%
Participation au scrutin Louvres Partiels *
Taux de participation 49,97%
Taux d'abstention 50,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,26%
Nombre de votants 779

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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