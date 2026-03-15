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19:21 - Dynamique électorale à Louvres : une analyse socio-démographique A mi-chemin des élections municipales, Louvres fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 12 226 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 592 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 316 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,55%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les 1 641 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 30,25% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 805,51 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Louvres, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Louvres aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Louvres il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 21,29% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 40,58% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 19,69% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le parti nationaliste réunissait 40,20% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,62% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 30,26% pour le parti nationaliste. Il finira avec 38,96% lors du vote définitif.

16:58 - Louvres : 66,01 % d'abstention à la dernière élection municipale Les archives d'il y a six ans montrent que 2 165 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Louvres, ce qui donnait un taux de participation de 33,99 %, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus à l'époque. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal demeure, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 70,33 %. Le taux de votants aux élections législatives est passé de son côté de 38,95 % au premier tour en 2022 à 60,35 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 42,84 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Prendre du recul sur ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Louvres comme une contrée en déficit de participation. L'affluence dans les isoloirs de Louvres sera en définitive un enjeu majeur pour cette municipale.

15:59 - Louvres : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Louvres a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un bastion de la gauche radicale, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Louvres avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 30,62% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Arnaud Le Gall (Union de la gauche) en pole position avec 40,52% au premier tour, devant Agnès Marion (Rassemblement National) avec 30,26%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Arnaud Le Gall culminant à 61,04% des voix dans la commune.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Louvres : les résultats qu'il faut retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Louvres s'affirme comme une ville acquise aux forces de gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Louvres plaçait en effet Jean-Luc Mélenchon en tête avec 35,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,21%. Lors de la finale de l'élection à Louvres, les électeurs accordaient 59,42% pour Emmanuel Macron, contre 40,58% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Louvres portaient leur choix sur Arnaud Le Gall (Nupes) avec 32,62% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,80%.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Louvres Si on se penche sur la fiscalité de Louvres, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,75 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 130 540 €, contre 2,09995 millions d'euros (2 099 950 € très exactement) récoltés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement sa portée et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Louvres s'est établi à un peu plus de 44,18 % en 2024 (contre 23,16 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Louvres s'est chiffrée à 1 290 € en 2024, alors que ce montant se situait à 937 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des élections municipales de 2020 à Louvres Qui l'avait emporté lors du scrutin municipal il y a 6 ans à Louvres ? Au terme du premier tour, Eddy Thoreau (Divers) a devancé tous ses rivaux en totalisant 960 soutiens (45,51%). Derrière, Frédéric Navas (Divers centre) a capté 792 bulletins valides (37,55%). Brandy Boloko (Divers) était à la troisième place, obtenant 270 suffrages (12,80%). Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Eddy Thoreau l'a finalement emporté avec 1 227 voix (55,72%), face à Frédéric Navas rassemblant 44,27% des électeurs. La logique a été confirmée, l'écart s'élargissant pour déboucher sur un résultat irréfutable. Eddy Thoreau a pu bénéficier du report de voix des électeurs de Brandy Boloko, engrangeant 267 voix supplémentaires entre les deux tours.