Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvroil : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Louvroil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Louvroil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Louvroil.
L'actu des élections municipales 2026 à Louvroil
11:43 - Un premier constat à Louvroil avec les résultats du 1er tour
Dimanche dernier, c'est Guiseppe Ascone (Union de la gauche) qui s'est arrogé la première place en récoltant 44,77 % des voix. À sa suite, Fatiha Kacimi a obtenu la seconde place avec 40,20 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, Guiseppe Ascone est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 24 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 8,22 %, Romain Vitrand n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. En quatrième position, Jonathan Dufour a terminé avec 6,80 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Louvroil, le rendez-vous électoral a vu 54,24 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Louvroil
Le deuxième tour des élections municipales à Louvroil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guiseppe Ascone
Liste d'union à gauche
LOUVROIL CITOYENNE ET REPUBLICAINE
|
|
Fatiha Kacimi
Liste Divers
AVEC VOUS POUR LOUVROIL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Louvroil
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guiseppe ASCONE (Ballotage) LOUVROIL CITOYENNE ET REPUBLICAINE
|882
|44,77%
|Fatiha KACIMI (Ballotage) AVEC VOUS POUR LOUVROIL
|792
|40,20%
|Romain VITRAND LOUVROIL PASSIONNEMENT
|162
|8,22%
|Jonathan DUFOUR L'AVENIR POUR LOUVROIL
|134
|6,80%
|Participation au scrutin
|Louvroil
|Taux de participation
|54,24%
|Taux d'abstention
|45,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|2 017
Source : ministère de l’Intérieur
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