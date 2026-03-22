Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvroil : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Louvroil

Le deuxième tour des élections municipales à Louvroil a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guiseppe Ascone
Guiseppe Ascone Liste d'union à gauche
LOUVROIL CITOYENNE ET REPUBLICAINE
  • Guiseppe Ascone
  • Annie Fontaine
  • Jean-Louis Simon
  • Régine Menage
  • Hugues Vasamuliet
  • Malika Halabi
  • Jean-Claude Libert
  • Fabienne Boutaous
  • Abdelsamad Houat
  • Christelle Sraïny
  • Eric Hauch
  • Hafida Zahafi
  • Romain Vitrand
  • Annie Benguesmia
  • Ettore Tami
  • Saida Madene
  • Daniel Despeghel
  • Véronique Bontinck
  • Brian Golinval
  • Anne-Laure Regy
  • Ludovic Chaput
  • Sabine Boltz
  • Sébastien Didier
  • Nathalie Caron
  • Jean-Michel Dupoty
  • Sylvie Marcandella
  • Jean-Claude Bourgeus
  • Marie-Madeleine Rose
  • Serge Devorsine
  • Ludivine Bourgeois
  • Guillaume Willemarck
Fatiha Kacimi
Fatiha Kacimi Liste Divers
AVEC VOUS POUR LOUVROIL
  • Fatiha Kacimi
  • Michel Libier
  • Khadra Ghomari
  • Dany Poli
  • Rolande Dubuc
  • Maroine Fathallah
  • Laura Ducro
  • Aurélien Lecoq
  • Aurélie Philippon
  • Pascal Chauvency
  • Stéphanie Macaux
  • Medhi Ouabel
  • Manon Cetra
  • Dawson Dufrenne
  • Aminata Gueye
  • Logan Descamps
  • Amina Rekbi
  • Guy Pruvost
  • Christelle Lagarde
  • Jacques Maillet
  • Hassna Oujamaa
  • Sébastien Mehmed
  • Séverine Noel
  • Selim Bouaita
  • Caroline Dardenne
  • Lorenzo Pancheri
  • Patricia Desclain
  • Nicolas Rosier
  • Perrine Rival
  • Claude Lecoq
  • Christine Bruyere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Louvroil

Tête de listeListe Voix % des voix
Guiseppe ASCONE
Guiseppe ASCONE (Ballotage) LOUVROIL CITOYENNE ET REPUBLICAINE 		882 44,77%
Fatiha KACIMI
Fatiha KACIMI (Ballotage) AVEC VOUS POUR LOUVROIL 		792 40,20%
Romain VITRAND
Romain VITRAND LOUVROIL PASSIONNEMENT 		162 8,22%
Jonathan DUFOUR
Jonathan DUFOUR L'AVENIR POUR LOUVROIL 		134 6,80%
Participation au scrutin Louvroil
Taux de participation 54,24%
Taux d'abstention 45,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 2 017

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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