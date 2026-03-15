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19:19 - Louvroil aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Louvroil, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections municipales. Dans l'agglomération, 44% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,82% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 455 euros/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population immigrée de 19,62% et d'une population étrangère de 15,00% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le taux d'étudiants, évalué à 7,41% à Louvroil, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Louvroil Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors de l'élection municipale à Louvroil en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 32,65% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,30% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 31,29% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 46,15% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 42,05% aux élections européennes. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,01% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Dernières municipales : 42,79 % de participation à Louvroil Pour rappel, la participation atteignait 42,79 % à Louvroil lors des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le pays était effrayé par l'épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 65,61 %. Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mis en perspective. La mobilisation aux législatives, chiffrée pour sa part à 35,81 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 57,67 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 42,22 %. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le territoire se positionne donc plutôt comme une zone assez peu mobilisée. En ce jour d'élections municipales à Louvroil, cette réalité sera en définitive très observée.

15:59 - Louvroil classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Louvroil s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral, sans revirement par rapport à 2022. Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Louvroil avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,05%), suivie par Manon Aubry qui avait obtenu 31,22% des suffrages. Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Louvroil une vingtaine de jours plus tard avec 54,43%. Sandra Delannoy (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 40,01%. Les votants tranchaient d'ailleurs l'affaire directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - À Louvroil, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Louvroil accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 40,75%, devant Marine Le Pen qui recueillait 32,65%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,30% pour Marine Le Pen, contre 44,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Louvroil soutenaient en priorité Sandra Delannoy (RN) avec 31,29% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,85% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Louvroil comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les données de Louvroil Côté fiscalité de Louvroil, le produit fiscal par ménage s'est établi à environ 1 188 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 1 065 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais 48,39 % en 2024 (contre 31,10 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 105 620 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 1 070 270 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 26,13 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Fiers Et Ambitieux Pour Louvroil" majoritaire à Louvroil À Louvroil, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont fourni un panorama précis des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour à l'époque, Guiseppe Ascone (Union de la gauche) a creusé l'écart en rassemblant 68,98% des soutiens. Sur la seconde marche, Ettoré Tami (Divers droite) a engrangé 22,07% des bulletins valides. Richard Meunier (Divers centre) complétait le trio de tête, réunissant 136 voix (8,93%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Louvroil, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.