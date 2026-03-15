Résultat municipale 2026 à Louvroil (59720) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Louvroil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Louvroil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Louvroil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guiseppe ASCONE
Guiseppe ASCONE LOUVROIL CITOYENNE ET REPUBLICAINE 		882 44,77%
Fatiha KACIMI
Fatiha KACIMI AVEC VOUS POUR LOUVROIL 		792 40,20%
Romain VITRAND
Romain VITRAND LOUVROIL PASSIONNEMENT 		162 8,22%
Jonathan DUFOUR
Jonathan DUFOUR L'AVENIR POUR LOUVROIL 		134 6,80%
Participation au scrutin Louvroil
Taux de participation 54,24%
Taux d'abstention 45,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 2 017

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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