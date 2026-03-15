Résultat municipale 2026 à Lubersac (19210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lubersac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lubersac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lubersac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François ROCHE
Jean-François ROCHE (17 élus) LUBERSAC ENSEMBLE 		729 70,43%
  • Jean-François ROCHE
  • Blandine GUYONNAUD PRADEAUX
  • Jean-Marie MOULIN
  • Annie BORIE POUGET
  • Michel MAZEAUD
  • Anne-Pascale AUDRERIE
  • Laurent ROUGERIE
  • Marine LASCAUX
  • Claude LACHENAUD
  • Gaëlle DEMARTY
  • Christian SOL
  • Chantal PERRIER-PEYRAT
  • Christophe CHABASSIER
  • Maria GARDETTE
  • Julien COLOMBEAU
  • Fanny MASSIAS
  • Michel MILLOT
Dominique BELLOT
Dominique BELLOT (2 élus) ET SI C'ÉTAIT VOUS ! 		306 29,57%
  • Dominique BELLOT
  • Geneviève ESCALLIER
Participation au scrutin Lubersac
Taux de participation 71,01%
Taux d'abstention 28,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 13,53%
Nombre de votants 1 249

Source : ministère de l’Intérieur

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