En direct

19:17 - Les données démographiques de Lubersac révèlent les tendances électorales Dans la ville de Lubersac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 22% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,52%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 564 €/an montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1292 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,98%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,79%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Lubersac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,26% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Avant les municipales, la progression du Rassemblement national à Lubersac Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Lubersac il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,27% des voix lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 46,56% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 20,44% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Lubersac comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,70% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 40,42% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 42,95% lors du vote final.

16:58 - Lubersac : 49,30 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour ces élections municipales, l'affluence aux urnes à Lubersac sera capitale dans la conclusion du scrutin. La mobilisation s'élevait à 50,70 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que la pandémie du Covid semait le doute sur l'événement. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 78,53 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 56,46 % au premier tour en 2022 à 73,28 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 58,01 % (51,49 % au national). Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Il y a deux ans, Lubersac s'était tournée vers l'extrême droite Les élections européennes du printemps 2024 à Lubersac avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,70%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 12,77% des suffrages. Valéry Elophe (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Lubersac quelques semaines plus tard avec 40,42%. Frédérique Meunier (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 39,61%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Frédérique Meunier (Les Républicains) jusqu'au sommet avec 57,05%. L'orientation des électeurs de Lubersac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Lubersac était indéchiffrable sur l'échiquier politique Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Lubersac privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,27%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 22,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,44% pour Emmanuel Macron, contre 46,56% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Lubersac plébiscitaient Frédérique Meunier (LR) avec 32,01% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,03%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Lubersac s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Et si l'élection à Lubersac se jouait sur la fiscalité ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Lubersac, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,48 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 47 100 euros la même année, loin des 276 400 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Lubersac a évolué pour se fixer à 39,20 % en 2024 (contre 16,90 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Lubersac s'est chiffrée à 877 € en 2024 contre 584 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Lubersac Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais conditionnés par l'issue des dernières élections municipales en date à Lubersac. Seule en lice, la liste menée par Philippe Gonzalez a naturellement obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Lubersac, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des élections municipales cette fois, le défi sera de voir si une opposition émerge. Un début de réponse assez éloquent a déjà été fourni avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).