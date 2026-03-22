Résultat municipale 2026 à Luc-la-Primaube (12450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luc-la-Primaube a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luc-la-Primaube, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luc-la-Primaube [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain CISTERNINO (22 élus) NOUVEL ELAN LUC-LA-PRIMAUBE
|1 870
|52,69%
|
|Jean-Philippe SADOUL (7 élus) Union et Action Luc-la-Primaube pour Tous
|1 679
|47,31%
|
|Participation au scrutin
|Luc-la-Primaube
|Taux de participation
|77,79%
|Taux d'abstention
|22,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Nombre de votants
|3 635
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Luc-la-Primaube - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Philippe SADOUL (Ballotage) Union et Action Luc-la-Primaube pour Tous
|1 626
|50,00%
|Alain CISTERNINO (Ballotage) NOUVEL ELAN LUC-LA-PRIMAUBE
|1 626
|50,00%
|Participation au scrutin
|Luc-la-Primaube
|Taux de participation
|72,15%
|Taux d'abstention
|27,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,75%
|Nombre de votants
|3 371
Election municipale 2026 à Luc-la-Primaube [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Luc-la-Primaube sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Luc-la-Primaube.
L'actu des élections municipales 2026 à Luc-la-Primaube
18:36 - Le vote de Luc-la-Primaube nettement ancré à droite il y a deux ans
Le panorama politique de Luc-la-Primaube a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée. Les élections européennes 2024 à Luc-la-Primaube avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,59%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 17,89% des suffrages. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Luc-la-Primaube plébiscitaient ensuite Stéphane Mazars (Majorité présidentielle) avec 42,46% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Stéphane Mazars culminant à 60,90% des votes dans la commune.
15:57 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections municipales 2020 à Luc-la-Primaube
À Luc-la-Primaube, lors des municipales précédentes, les résultats ont offert un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Seule en lice, 'Union et action pour luc-la-primaube' menée par Jean-Philippe Sadoul a sans surprise obtenu 1 426 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Luc-la-Primaube, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Après ce scrutin sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) donne déjà un élément de réponse assez clair.
13:58 - Qui s'est qualifié à Luc-la-Primaube pour le 2e tour des élections 2026 ?
Comme le montre la liste des candidats au deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel oppose donc ce dimanche Alain Cisternino et Jean-Philippe Sadoul. Les citoyens de la ville pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 6 bureaux de vote de Luc-la-Primaube, afin de passer au vote.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Luc-la-Primaube ?
Jean-Philippe Sadoul (Divers droite) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à Luc-la-Primaube il y a une semaine, avec 50,00 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Alain Cisternino (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. La première place, déjà occupée il y a six ans, a été maintenue pour Jean-Philippe Sadoul, mais il a subi néanmoins un fort recul de 50 points comparé à 2020. Pour rappel, lors de ce scrutin à Luc-la-Primaube, le vote a mobilisé 72,15 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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