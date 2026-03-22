Résultat municipale 2026 à Luc-la-Primaube (12450) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luc-la-Primaube a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Luc-la-Primaube, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luc-la-Primaube [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain CISTERNINO
Alain CISTERNINO (22 élus) NOUVEL ELAN LUC-LA-PRIMAUBE 		1 870 52,69%
  • Alain CISTERNINO
  • Liliana FOËX
  • Philippe SOULIE
  • Stéphanie ESPINASSE
  • André MONTIALOUX
  • Sally MAZARS
  • Nicolas DELMAS
  • Angélique REY
  • Damien SAUX
  • Véronique GAUBERT
  • Francis HERMABESSIERE
  • Béatrice BOUTONNET
  • Julien DELMAS
  • Martine CABROLIER
  • Bernard ALBINET
  • Elodie DELORT
  • Jacky ANDRIEU
  • Véronique CAUBEL
  • Walter STEFANELLO
  • Camille CAYZAC
  • Jonathan CARVALHEIRO
  • Monique LABIT
Jean-Philippe SADOUL
Jean-Philippe SADOUL (7 élus) Union et Action Luc-la-Primaube pour Tous 		1 679 47,31%
  • Jean-Philippe SADOUL
  • Dominique GOMBERT
  • Laurent PORTAL
  • Isabelle BAILLET-SUDRE
  • Benjamin MAYMARD
  • Sarah BEDEL
  • Sébastien VERVIALLE
Participation au scrutin Luc-la-Primaube
Taux de participation 77,79%
Taux d'abstention 22,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 635

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Luc-la-Primaube - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Philippe SADOUL
Jean-Philippe SADOUL (Ballotage) Union et Action Luc-la-Primaube pour Tous 		1 626 50,00%
Alain CISTERNINO
Alain CISTERNINO (Ballotage) NOUVEL ELAN LUC-LA-PRIMAUBE 		1 626 50,00%
Participation au scrutin Luc-la-Primaube
Taux de participation 72,15%
Taux d'abstention 27,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 3 371

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