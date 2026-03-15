Résultat de l'élection municipale 2026 à Lucé : les infos en direct

Programme de Florent Gauthier à Lucé (POUR L'AVENIR DE LUCÉ)

Sécurité et tranquillité

Le projet vise à renforcer la sécurité à Lucé par une présence accrue des forces de l'ordre, notamment en soirée et le week-end. Des initiatives comme le développement de la vidéoprotection et la sécurisation des abords des écoles sont également prévues. Un baromètre citoyen de la sécurité sera lancé pour impliquer les habitants dans cette démarche.

Urbanisme et cœur de vie

Le développement d'un centre-ville attractif et vivant est au cœur des projets d'urbanisme. Cela inclut des règles d'implantation commerciale visant à attirer des commerces de qualité et la requalification de sites stratégiques. Une grande concertation municipale sera organisée pour impliquer les citoyens dans l'aménagement de l'espace urbain.

Logement et rénovation urbaine

La rénovation urbaine est une priorité pour améliorer les quartiers de Lucé. Des contrats d'engagement seront mis en place avec les bailleurs sociaux pour garantir des logements de qualité sans hausses de loyer excessives. La récupération des espaces verts pour des équipements de loisirs est également envisagée pour enrichir le cadre de vie des habitants.

Santé et solidarité

Le projet inclut la création d'une maison médicale pluridisciplinaire pour améliorer l'accès aux soins. Une mutuelle municipale sera mise en place pour soutenir les plus démunis, ainsi qu'une Conciergerie Senior pour les services aux personnes âgées. Un plan d'action pour l'insertion et le retour à l'emploi sera également déployé pour favoriser l'intégration sociale.