Résultat de l'élection municipale 2026 à Lucé : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Lucé [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Lucé sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Lucé.
L'actu des élections municipales 2026 à Lucé
13:09 - Les résultats des dernières élections municipales à Lucé
La lecture des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Lucé s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour à l'époque, Emmanuel Lecomte (Divers gauche) a pris la première place en rassemblant 1 360 suffrages (44,09%). Juste derrière, Florent Gauthier (Divers centre) a engrangé 1 152 suffrages en sa faveur (37,35%). La troisième place est revenue à Eric Laqua (Rassemblement National), glanant 383 bulletins (12,41%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Florent Gauthier l'a finalement emporté avec 50,97% des bulletins, face à Emmanuel Lecomte s'adjugeant 39,90% des électeurs et Eric Laqua réunissant 9,11% des bulletins. C'était difficilement prévisible, mais les reports de voix ont tout fait basculer, entraînant un retournement total de situation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., récupérant 211 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Lucé, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Le camp adverse est dans l'obligation d'attirer les suffrages qui ont fait défaut dès le premier tour ce dimanche soir, face à un bloc majoritaire qui veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Lucé
Les 12 bureaux de vote de la ville de Lucé sont ouverts de 8 h à 18 h pour permettre aux votants de faire leur choix. Les élections municipales sont l'occasion pour les votants de Lucé de se prononcer sur les défis qui affectent leur ville. À Lucé et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui sera élu après Florent Gauthier (Divers centre), qui a gagné la mairie en 2020 au deuxième tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants à Lucé. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lucé
|Tête de listeListe
|
Florent Gauthier
Liste divers centre
POUR L'AVENIR DE LUCÉ
|
|
Anne-Laure Assayag
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Claude Frische
Liste divers gauche
ENSEMBLE A GAUCHE POUR LUCE
|
|
Soumaya Dardaba
Liste divers gauche
LUCÉ EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florent Gauthier (25 élus) Pour l'avenir de lucé
|1 571
|50,97%
|
|Emmanuel Lecomte (7 élus) Toujours ensemble pour luce
|1 230
|39,90%
|
|Eric Laqua (1 élu) Lucé autrement
|281
|9,11%
|
|Participation au scrutin
|Lucé
|Taux de participation
|34,18%
|Taux d'abstention
|65,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 162
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Lecomte Toujours ensemble pour luce
|1 360
|44,09%
|Florent Gauthier Pour l'avenir de lucé
|1 152
|37,35%
|Eric Laqua Lucé autrement
|383
|12,41%
|Nicole Mas Liste d'unité pour la défense du service public
|102
|3,30%
|Frédérick Bastien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|87
|2,82%
|Participation au scrutin
|Lucé
|Taux de participation
|34,37%
|Taux d'abstention
|65,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 180
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Lecomte (25 élus) Ensemble pour lucé
|2 610
|49,37%
|
|Stéphane Lantz (5 élus) Lucé ville d'avenir
|1 676
|31,70%
|
|Philippe Loiseau (3 élus) Rassemblement bleu marine pour lucé
|1 000
|18,91%
|
|Participation au scrutin
|Lucé
|Taux de participation
|52,14%
|Taux d'abstention
|47,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,22%
|Nombre de votants
|5 462
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emmanuel Lecomte Ensemble pour lucé
|2 141
|40,95%
|Stéphane Lantz Lucé ville d'avenir
|1 374
|26,28%
|Philippe Loiseau Rassemblement bleu marine pour lucé
|989
|18,91%
|Jacques Morland Liste pour tous
|327
|6,25%
|Philippe Clement Front de gauche de lucé
|309
|5,91%
|Nicole Mas Liste lucéenne, unité et résistance
|88
|1,68%
|Participation au scrutin
|Lucé
|Taux de participation
|51,47%
|Taux d'abstention
|48,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,04%
|Nombre de votants
|5 392
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