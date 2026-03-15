Résultat de l'élection municipale 2026 à Lucé : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Lucé

Tête de listeListe
Florent Gauthier
Florent Gauthier Liste divers centre
POUR L'AVENIR DE LUCÉ
  • Florent Gauthier
  • Badiha Bounouadar
  • Olivier Marcadon
  • Doris Séjourné
  • Matthias Belat
  • Bénédicte Vincent
  • Thomas Barre
  • Françoise Hanot
  • Thierry Champeaux
  • Inès Baladre
  • Jérôme Pouponnot
  • Jacqueline Robbe
  • Brice Gauthier
  • Nadia Guimard
  • Albert Trepy
  • Blandine Abautret
  • Thierry Couvray
  • Josiane Pottier
  • Jean-Michel Socier
  • Nathalie Megret
  • Farid Kasmi
  • Virginie Petit
  • Diafara Soukouna
  • Vanessa Nasri
  • Michaël Robin
  • Cathie Panier
  • Jérôme Oloa-Biloa
  • Constance Lacelle
  • Jean-Philippe Hoang-Trong
  • Hélène Rodrigues
  • Benjamin Berrou
  • Gabriela Rus
  • Sébastien Dubois
  • Sophie Negaa
  • Jean-Claude Chartois
Anne-Laure Assayag
Anne-Laure Assayag Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Anne-Laure Assayag
  • Stéphane Galliot
  • Marie Ravault
  • Jean-Paul Labalette
  • Annie Meghroana
  • Jean-Michel Meunier
  • Maryline Deroubaix
  • Aubin Nishar Ahamad
  • Margot Pirio
  • Ludovic Letellier
  • Marieme Neuville
  • Tshiama Nambombe
  • Coralie Zakharine
  • Nicolas Fiand
  • Élodie Dufour
  • Yannick Prosper
  • Pascale Walker
  • Mohammed Bounoua
  • Aline Rochon
  • Jérémy Dufour
  • Simone Villa
  • Julien Pulicani
  • Leouiza Ben Faid
  • Yann-Boris Koyamba
  • Paula Tavares Da Silva
  • Bernard Renard
  • Françoise Fromentin
  • Jordan Mounien
  • Michèle Féral
  • Abdelkerim Abakar
  • Ketty Vergérolle
  • Sébastien Siroine
  • Marie-Hélène Hiver
Claude Frische
Claude Frische Liste divers gauche
ENSEMBLE A GAUCHE POUR LUCE
  • Claude Frische
  • Pénélope Renaudin
  • Meher Oueslati
  • Lindsay Levallois
  • Olsen Mouloubou
  • Martine Herranz
  • Alahji Gary
  • Océane Glon
  • Bakeba Darame
  • Marie-Angéline Lesage
  • Jonas Povele Kodia
  • Inèsse Talbi
  • Irshath Mohamad
  • Angie Berthet
  • Davy Quental
  • Martine Tourneau
  • Anthony Ly
  • Naomie Talamaku
  • Thierry Lozach
  • Célestine Lesage
  • Mohamadou Ly
  • Emilie Chevallereau
  • Diaradouga Touré
  • Penda Ly
  • Jean-Paul Besnier
  • Michèle Véque
  • Swan Cabart
  • Marthe Nkusa Nzumba
  • Abary Touré
  • Fatoumata Drame
  • Clément Gouault
  • Fatima El Gendouli
  • Christopher Legendre
  • Hager El Mouhtadi
  • Fakhri Ben Ounissi
Soumaya Dardaba
Soumaya Dardaba Liste divers gauche
LUCÉ EN COMMUN
  • Soumaya Dardaba
  • Pascal Edmond
  • Laure Pauvert
  • Henri Meliani
  • Taous Ouiddir
  • Thomas Pidance
  • Virginie Vinouze
  • Laurent Thieulin
  • Vanessa Palmowski
  • Maxime Jousset
  • Hela Saadaoui
  • Bruno Cornu
  • Alexandra Hardel
  • Laurent Janin
  • Marie-Louise David
  • Ting Ly
  • Marion Edmond
  • Hakim Siham
  • Marianne Durand
  • Christopher Martin
  • Bafily Traore
  • Hugor Geba
  • Ibtissem Samaali
  • Baptiste de Michiel
  • Cécile Angouillant
  • Marc Joly
  • Peggy Mary
  • Steven Martin
  • Chaïmae Idil
  • Volkan Korkmaz
  • Nathalie Blot
  • Alexis Gabbin
  • Danièle Pichardie
  • Jean-Claude Pichardie
  • Mauricette Perier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Florent Gauthier
Florent Gauthier (25 élus) Pour l'avenir de lucé 		1 571 50,97%
  • Florent Gauthier
  • Soumaya Dardaba
  • Olivier Marcadon
  • Jacqueline Robbe
  • Pascal Edmond
  • Badiha Bounouadar
  • Thomas Barre
  • Bénédicte Vincent
  • Brice Gauthier
  • Chantal Riquelme
  • Jérôme Pouponnot
  • Pauline Bourdon
  • Bruno Cornu
  • Taous Ouiddir
  • Thierry Champeaux
  • Cathie Panier
  • Albert Trepy
  • Brigitte Herry (Berast)
  • Jean-Michel Socier
  • Elodie Le May
  • Jean-Claude Da Corte Rego
  • Hela Saadaoui
  • Farid Kasmi
  • Doris Sejourne
  • Matthias Belat
Emmanuel Lecomte
Emmanuel Lecomte (7 élus) Toujours ensemble pour luce 		1 230 39,90%
  • Emmanuel Lecomte
  • Martine Cabailh-Ciret
  • Claude Theil
  • Mathilde Bressy
  • Thierry Roy
  • Sandrine Torok
  • Willy Ticot
Eric Laqua
Eric Laqua (1 élu) Lucé autrement 		281 9,11%
  • Eric Laqua
Participation au scrutin Lucé
Taux de participation 34,18%
Taux d'abstention 65,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 162

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Lecomte
Emmanuel Lecomte Toujours ensemble pour luce 		1 360 44,09%
Florent Gauthier
Florent Gauthier Pour l'avenir de lucé 		1 152 37,35%
Eric Laqua
Eric Laqua Lucé autrement 		383 12,41%
Nicole Mas
Nicole Mas Liste d'unité pour la défense du service public 		102 3,30%
Frédérick Bastien
Frédérick Bastien Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		87 2,82%
Participation au scrutin Lucé
Taux de participation 34,37%
Taux d'abstention 65,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 180

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Lecomte
Emmanuel Lecomte (25 élus) Ensemble pour lucé 		2 610 49,37%
  • Emmanuel Lecomte
  • Martine Cabailh-Ciret
  • Xavier Roux
  • Mathilde Bressy
  • Malick Sene
  • Nicole Varaine
  • Claude Theil
  • Annie Samzun
  • Thierry Roy
  • Sandrine Torok
  • Mickaël Lecaille
  • Marie-Chantal Vivien
  • Willy Ticot
  • Maryline Prevost
  • Christian Damoiseau
  • Sandrine Marie
  • Antoine Annibal
  • Sabrina Godinho Da Costa
  • Jean-Michel Socier
  • Nadège Chatelais
  • Jacques Legrand
  • Nathalie Moyre
  • Hassan Messaoudi
  • Valérie Le Roy
  • Eric Masson
Stéphane Lantz
Stéphane Lantz (5 élus) Lucé ville d'avenir 		1 676 31,70%
  • Stéphane Lantz
  • Jacqueline Robbe
  • Florent Gauthier
  • Liliane Menager
  • Olivier Marcadon
Philippe Loiseau
Philippe Loiseau (3 élus) Rassemblement bleu marine pour lucé 		1 000 18,91%
  • Philippe Loiseau
  • Guylaine Bercher
  • Benjamin Robert
Participation au scrutin Lucé
Taux de participation 52,14%
Taux d'abstention 47,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 5 462

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel Lecomte
Emmanuel Lecomte Ensemble pour lucé 		2 141 40,95%
Stéphane Lantz
Stéphane Lantz Lucé ville d'avenir 		1 374 26,28%
Philippe Loiseau
Philippe Loiseau Rassemblement bleu marine pour lucé 		989 18,91%
Jacques Morland
Jacques Morland Liste pour tous 		327 6,25%
Philippe Clement
Philippe Clement Front de gauche de lucé 		309 5,91%
Nicole Mas
Nicole Mas Liste lucéenne, unité et résistance 		88 1,68%
Participation au scrutin Lucé
Taux de participation 51,47%
Taux d'abstention 48,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04%
Nombre de votants 5 392

Villes voisines de Lucé

En savoir plus sur Lucé