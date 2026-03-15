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19:19 - Démographie et politique à Lucenay, un lien étroit À Lucenay, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,19% et une densité de population de 330 hab par km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 3 391 euros par mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1272 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,81%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,62%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (45,54%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lucenay, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le vote RN solidement implanté à Lucenay Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Lucenay en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen récoltait 23,72% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,67% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 20,30% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Lucenay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,88% aux élections européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,94% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 40,49% lors du vote final.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Lucenay ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Lucenay, la participation sera très observée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait vu 56,67 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un niveau plutôt élevé (l'abstention avait donc culminé à 43,33 %) alors que la pandémie du coronavirus faisait douter la population. Soulignons que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 85,84 %. L'affluence pour les législatives, établie quant à elle à 51,28 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 79,01 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 61,47 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez participative.

15:59 - Comment Lucenay a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Lucenay avaient donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 34,88% des inscrits. Les élections législatives à Lucenay près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Patrick Louis (Union de l'extrême droite) à l'avant de la course avec 37,94% au premier tour, devant Alexandre Portier (Les Républicains) avec 28,75%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Alexandre Portier (Les Républicains), avec 59,51%. Le paysage politique de Lucenay a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Lucenay : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle La physionomie politique de Lucenay dessine une place forte du courant central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Lucenay tournait en effet à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 34,98% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 23,72%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,33% pour Emmanuel Macron, contre 40,67% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Lucenay soutenaient en priorité Ambroise Méjean (Ensemble !) avec 28,41% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Alexandre Portier (Les Républicains) en première position avec 52,92% des suffrages.

12:58 - Fiscalité à Lucenay : un sujet brûlant à l'approche des municipales 2026 ? Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Lucenay, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,37 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant près de 15 300 euros. Une somme bien en-dessous des 389 150 € récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Lucenay atteint désormais près de 34,74 % en 2024 (contre 23,71 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 %, permet de situer ce chiffre. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Lucenay s'est chiffrée à 594 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 737 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Lucenay À Lucenay, les résultats des élections municipales il y a 6 ans ont été très éclairants sur le paysage politique local. Dès le premier tour à l'époque, Valérie Dugelay a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 602 suffrages (71,15%). À sa poursuite, Alix Davaine a recueilli 28,84% des suffrages. Ce succès d'emblée de Valérie Dugelay a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Lucenay, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel met l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.