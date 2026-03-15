Résultat municipale 2026 à Lucenay (69480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Lucenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Lucenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Lucenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie DUGELAY
Valérie DUGELAY (17 élus) Lucenay Notre Village Nous Rassemble 		875 78,33%
  • Valérie DUGELAY
  • Christophe SEIMANDI
  • Anne-Sophie BERNARD
  • Hervé BARJON
  • Michelle VERMARE
  • Jean-Yves FAYET
  • Nicole BOUVET
  • Maurice FORNAS
  • Annick FOURRICHON
  • Franck MAIGRE
  • Françoise GRANGE
  • David HUMBERT
  • Catherine HUG
  • Nicolas BUREAU
  • Claire SEIGNER
  • Christophe DELÉPINE
  • Gaëlle SABY
Patricia SALUS
Patricia SALUS (2 élus) Lucenay Ensemble 		242 21,67%
  • Patricia SALUS
  • Arnold Junior GHINSBERG
Participation au scrutin Lucenay
Taux de participation 68,42%
Taux d'abstention 31,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70%
Nombre de votants 1 142

Source : ministère de l’Intérieur

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