Résultat de l'élection municipale 2026 à Luçon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Luçon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Luçon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Luçon.
L'actu des élections municipales 2026 à Luçon
11:47 - Quels sont les rapports de force à Luçon pour ce 2e tour des élections municipales ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Luçon, c'est Dominique Bonnin (Divers droite) qui a pris la pole position en rassemblant 34,13 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-René Thomas a obtenu la seconde place avec 25,25 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. La pole position, déjà remportée il y a six ans, a été conservée pour Dominique Bonnin, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 27 points depuis 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Arnaud Bouget (Divers gauche) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Denis Lesage, avec la nuance Divers centre, a obtenu 19,62 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Luçon, le vote a mobilisé 56,63 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Luçon
Le deuxième tour des élections municipales à Luçon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Arnaud Bouget
Liste divers gauche
AIMER VIVRE À LUÇON
|
|
Dominique Bonnin
Liste divers droite
LUÇON ENSEMBLE DEMAIN
|
|
Jean-René Thomas
Liste Divers
LUCON EN ACTION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Luçon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique BONNIN (Ballotage) LUÇON ENSEMBLE DEMAIN
|1 491
|34,13%
|Jean-René THOMAS (Ballotage) LUCON EN ACTION
|1 103
|25,25%
|Arnaud BOUGET (Ballotage) AIMER VIVRE À LUÇON
|917
|20,99%
|Denis LESAGE (Ballotage) Réussir Ensemble Luçon
|857
|19,62%
|Participation au scrutin
|Luçon
|Taux de participation
|56,63%
|Taux d'abstention
|43,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Nombre de votants
|4 531
Source : ministère de l’Intérieur
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