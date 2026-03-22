Résultat de l'élection municipale 2026 à Luçon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Luçon

Le deuxième tour des élections municipales à Luçon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Arnaud Bouget
Arnaud Bouget Liste divers gauche
AIMER VIVRE À LUÇON
  • Arnaud Bouget
  • Christine Barrely
  • Alain Margarit
  • Cathie Barreau
  • Davy Séradin
  • Yvette Guilherme
  • Cyril Larrieu
  • Carole Margarit
  • Kévin Ritz
  • Isabelle Quiquerez
  • Serge Legendre
  • Caroline Martin
  • Johan Jégou
  • Patricia Blanchard
  • Antony Tesson
  • Isabelle Jegu
  • Jean-Luc Pinet
  • Chantal Boulanger
  • Pascal Capaine
  • Marie Defrance
  • Eric Reverdy
  • Marie-Noëlle Harang
  • Robin Bihannic
  • Jessica Charré
  • Camille Bocquier
  • Léia Felicie Séradin
  • Xavier Guérin
  • Marie-Annick Kervizic
  • Patrick Frantz
  • Véronique Lecocq
  • Christian Sollier
Dominique Bonnin
Dominique Bonnin Liste divers droite
LUÇON ENSEMBLE DEMAIN
  • Dominique Bonnin
  • Nadine Bernard
  • Arnaud Charpentier
  • Stéphanie Le Goff
  • David Ruffin
  • Yveline Thibaud
  • Eric Bourdon
  • Olivia Bertrand
  • François Heduin
  • Corinne Laguette
  • Loïc Mandin
  • Amélie Tarde
  • Christian Bessiere
  • Mary-Laure Chaumont
  • Christian Grimaud
  • Solène Chaignaud
  • Jean-Philippe Charrier
  • Ericka Valero
  • Didier Croue
  • Ginette Payet
  • Julien Gouriou
  • Emmanuelle Acker
  • Francis Vilmot
  • Karine Pasteau
  • Michel Gilbert
  • Anne Loriot-Vettorazzo
  • Dominique Grimaud
  • Lucie Houzelle
  • Guillaume Andre
  • Monique Reculeau
  • Paul Harang
Jean-René Thomas
Jean-René Thomas Liste Divers
LUCON EN ACTION
  • Jean-René Thomas
  • Martine Sausseau
  • Stephane Remaud
  • Alexane Chitty
  • Christophe Moreau
  • Corinne Pellerin
  • Christophe Marsaud
  • Chloé Morisseau
  • Mickaël Grelier
  • Noemie Duthil
  • Philippe Jourdain
  • Manuela Andre
  • Didier Marchand
  • Samantha Hervy
  • Steve Bechiau
  • Annie Banbuck
  • Philippe Grellier
  • Martine Babin
  • Alexandre Picard
  • Florence Lebot-Grandjean
  • David Barthelemy
  • Sabrina Taupier
  • Yves Menard
  • Mélissa Blay
  • Yann Menard
  • Virginie Cherel
  • Jean-Pierre Pequin
  • Chantal Sainlot
  • Joseph Herbreteau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Luçon

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique BONNIN
Dominique BONNIN (Ballotage) LUÇON ENSEMBLE DEMAIN 		1 491 34,13%
Jean-René THOMAS
Jean-René THOMAS (Ballotage) LUCON EN ACTION 		1 103 25,25%
Arnaud BOUGET
Arnaud BOUGET (Ballotage) AIMER VIVRE À LUÇON 		917 20,99%
Denis LESAGE
Denis LESAGE (Ballotage) Réussir Ensemble Luçon 		857 19,62%
Participation au scrutin Luçon
Taux de participation 56,63%
Taux d'abstention 43,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 4 531

Source : ministère de l’Intérieur

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